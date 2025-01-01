Бумажные фоны используются в домашних и профессиональных студиях чаще других. Логичное объяснение есть. Даже не одно.

Причины популярности бумажных фонов



невысокая цена - если быть точнее, то бумажный фон стоит дешевле любого другого;

широкая гамма оттенков;

практически полное отсутствие текстуры - ничто не отвлекает внимание зрителя от объекта съемки;

матовая поверхность - отсутствие бликов.

При этом фоны из бумаги быстро пачкаются и легко рвутся. Вернуть первоначальный вид не удастся. По сути, это одноразовый материал. Вместе с тем существуют способы продлить срок его службы. Например, если съемка проходит не в полный рост, ущерб для фона будет минимальным, менять его, вероятнее всего, не придется. Принимайте моделей только в чистой обуви. Если она без каблуков, то шансы испортить фон существенно снижаются. Если же вы ведете съемку в полный рост и модели используют обувь на каблуке, приготовьтесь к тому, что фон придется менять, возможно, даже в процессе одной фотосессии. На этот случай можно предусмотреть пластиковую подложку на пол. Главное - идеальное совпадение цвета.

Для качественной работы с бумажными фонами

Вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона



Чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Наш ассортимент

Интернет-магазин Фотогора подобрал для вас идеальную коллекцию бумажных фонов. Это изделия таких производителей как Savage, BD, Colorama, Lastolite и т.д. У каждого бренда свой ассортимент.

Цветовая палитра схожа со степенью соответствия до 90%. Размеры фонов варьируют: 2,7х11; 2,7х25; 2,7х46 м. В некоторых коллекциях присутствуют аксессуары более узкие/широкие, чем стандартные. Различия скрыты также в упаковке. Она определяет комфорт транспортировки и хранения фотофона.

