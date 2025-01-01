Бумажные фоны

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.
Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1101 White 01, размер - 1,35x6 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Wansen SBP-27211-54 фон бумажный зеленый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Colorama Apple Green 564 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Barley 514 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama China blue 515 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Coffee 511 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Dandelion 516 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Lagoon 527 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Фон бумажный Colorama CO554 Lupin, размер - 1,35x11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35x11 м. Цвет - синий цветок люпина.
Colorama Riviera 503 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Royal Purple 592 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Colorama Sea Blue 585 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-01 размером 2,72х11 м цвет - синий. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Работай с цветом без бликов
Wansen