Фильтр

Всего - 416 товаров

Цена
Бренд
Страна производства
Цвет
Размер

Статьи

Бумажные фоны

Бумажные фоны используются в домашних и профессиональных студиях чаще других. Логичное объяснение есть. Даже не одно.

Причины популярности бумажных фонов

  • невысокая цена - если быть точнее, то бумажный фон стоит дешевле любого другого;
  • широкая гамма оттенков;
  • практически полное отсутствие текстуры - ничто не отвлекает внимание зрителя от объекта съемки;
  • матовая поверхность - отсутствие бликов.

При этом фоны из бумаги быстро пачкаются и легко рвутся. Вернуть первоначальный вид не удастся. По сути, это одноразовый материал. Вместе с тем существуют способы продлить срок его службы. Например, если съемка проходит не в полный рост, ущерб для фона будет минимальным, менять его, вероятнее всего, не придется. Принимайте моделей только в чистой обуви. Если она без каблуков, то шансы испортить фон существенно снижаются. Если же вы ведете съемку в полный рост и модели используют обувь на каблуке, приготовьтесь к тому, что фон придется менять, возможно, даже в процессе одной фотосессии. На этот случай можно предусмотреть пластиковую подложку на пол. Главное - идеальное совпадение цвета.

Для качественной работы с бумажными фонами

Вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона

Чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Наш ассортимент

Интернет-магазин Фотогора подобрал для вас идеальную коллекцию бумажных фонов. Это изделия таких производителей как Savage, BD, Colorama, Lastolite и т.д. У каждого бренда свой ассортимент.

Цветовая палитра схожа со степенью соответствия до 90%. Размеры фонов варьируют: 2,7х11; 2,7х25; 2,7х46 м. В некоторых коллекциях присутствуют аксессуары более узкие/широкие, чем стандартные. Различия скрыты также в упаковке. Она определяет комфорт транспортировки и хранения фотофона.

Задавайте вопросы нашим консультантам - вы не ошибетесь в выборе.

-9 %
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Арт. MTG-1379
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.

-9.36 %5 130 ₽
4 650 ₽
В корзину
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Арт. DOP-105
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.

Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.

Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

21 020 ₽
В корзину
-8 %
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Арт. DAN-5772
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1101 White 01, размер - 1,35x6 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-8 %2 720 ₽
2 500 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 14 ч

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-5.02 %2 190 ₽
2 080 ₽
В корзину
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Арт. MTG-2144
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen SBP-27211-54 фон бумажный зеленый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

7 400 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO564 Apple Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленое яблоко
Арт. NVF-2204
Colorama CO564 Apple Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленое яблоко
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Apple Green 564 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %7 990 ₽
7 350 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO514 Barley фон бумажный цвета ячменного зерна 1,35x11 м
Арт. NVF-2207
Colorama CO514 Barley фон бумажный цвета ячменного зерна 1,35x11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Barley 514 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO515 China blue фон бумажный 1,35х11 м цвет китайский синий
Арт. NVF-2217
Colorama CO515 China blue фон бумажный 1,35х11 м цвет китайский синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama China blue 515 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

 

 

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO511 Coffee фон бумажный 1,35x11 м цвет кофейный
Арт. NVF-2221
Colorama CO511 Coffee фон бумажный 1,35x11 м цвет кофейный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Coffee 511 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO516 Dandelion фон бумажный 1,35х11 м цвет одуванчик
Арт. NVF-2225
Colorama CO516 Dandelion фон бумажный 1,35х11 м цвет одуванчик
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Dandelion 516 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO527 Lagoon фон бумажный 1,35x11 м цвет морской лагуны
Арт. NVF-2230
Colorama CO527 Lagoon фон бумажный 1,35x11 м цвет морской лагуны
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Lagoon 527 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO554 Lupin фон бумажный 1,35x11 м цвет синий цветок люпина
Арт. NVF-2235
Colorama CO554 Lupin фон бумажный 1,35x11 м цвет синий цветок люпина
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO554 Lupin, размер - 1,35x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35x11 м. Цвет - синий цветок люпина.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO503 Riviera фон бумажный 1,35х11 м цвет голубой морской Ривьеры
Арт. NVF-2686
Colorama CO503 Riviera фон бумажный 1,35х11 м цвет голубой морской Ривьеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Riviera 503 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2246
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %7 990 ₽
7 350 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO592 Royal Purple фон бумажный королевский фиолетовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2687
Colorama CO592 Royal Purple фон бумажный королевский фиолетовый 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Royal Purple 592 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO585 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 1,35х11 м
Арт. NVF-2248
Colorama CO585 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Sea Blue 585 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-7 %
Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий
Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий
Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий
Арт. MTG-1647
Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 14 ч

Fotokvant BGP-2711-01 Deep Blue фон бумажный 2.72х11 м насыщенный синий.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-01 размером 2,72х11 м цвет - синий. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-6.74 %5 340 ₽
4 980 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Арт. MTG-1677
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 9 ч

Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-8.24 %5 340 ₽
4 900 ₽
В корзину
Товары в архиве (609)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера