Фильтр

Всего - 107 товаров

Цена
Бренд
Тип кейса
Цвет
Материал

Статьи

Сумки для фотоаппаратов

Интернет-магазин Фотогора предлагает кофры, кейсы, рюкзаки и сумки для фотокамеры.

В продаже представлены товары Benro, Cullmann, Manfrotto, Falcon Eyes и других известных производителей аксессуаров для фото- и видеотехники.

На сайте можно купить сумки:

  • для одной или двух зеркальных камер разных размеров — от стандартизированных моделей Canon или Nikon до винтажных громоздких фотоаппаратов;
  • для фотокамер с зуммированными объективами, в том числе популярных моделей
  • для фототехники и всех необходимых приспособлений — сумка для фотокамеры, в зависимости от модели, вмещает три-четыре объектива, вспышки, несколько карт памяти, аккумуляторы, чистящие карандаши и другие аксессуары для DSLR-камер.


Что должно быть в эргономичной и практичной сумке для камеры

Чтобы аксессуар для хранения и транспортировки техники не мешал, а помогал в работе, в нем должна быть защита от внешних «неприятностей» и конструкция, учитывающая эргономику движений фотографа.

К наиболее полезным деталям в сумке, по отзывам экспертов и пользователей, относятся:

  • поверхность из влагостойкого текстиля — тканевые кофры легче, доступнее, поэтому популярнее, но обычный материал может намокнуть и поставить сохранность техники под угрозу;
  • защитные чехлы — они предохраняют и от влаги, и от пыли;
  • ручки и наплечные ремни с регулировкой и нескользящей поверхностью;
  • внутренние карманы или съемные перегородки, с которыми можно «настроить» размеры отделений;
  • петли для подвешивания аксессуаров, вставки на «молнии», небольшие карманы для мелких предметов и т.д.

Если вам нужно профессиональное мнение, обратитесь к нашим консультантам. Они помогут выбрать модель, оформят покупку и подскажут, как лучше доставить кофр для видеокамеры — в Москве у нас работают курьеры и есть самовывоз, а в регионы РФ мы отправляем товары транспортными компаниями.

Хит
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Арт. DAN-5557
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Сумка Fotokvant BSN-07 Light grey для фотоаппарата, цвет - светло-серый.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - светло-серый. Вес - 0,45 кг.

4 480 ₽
В корзину
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Арт. DAN-2151
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Lowepro Union Ultra-Zoom Acme Made для системной фотокамеры с объективом.

590 ₽
В корзину
Lowepro Nova 180 AW II сумка черная
Lowepro Nova 180 AW II сумка черная
Lowepro Nova 180 AW II сумка черная
Арт. DAN-2137
Lowepro Nova 180 AW II сумка черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Nova 180 AW II для профессиональной зеркальной фотокамеры с установленным объективом 24-105 мм и 3-4 объектива.

18 790 ₽
В корзину
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Арт. DAN-2146
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Stella Video для компактной видеокамеры.

1 090 ₽
В корзину
Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая
Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая
Арт. MTG-0093
Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.

Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.

1 010 ₽
В корзину
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Арт. DAN-3078
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

930 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Арт. DAN-3079
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.

1 030 ₽
В корзину
-5 %
Rekam RB-C сумка
Арт. DAN-3088
Rekam RB-C сумка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 15 ч

Сумка Rekam RB-C.

Сумка-чехол предназначена для безопасного хранения и переноски компактной камеры. Специальное крепление позволяет носить сумку на поясном ремне. Сумка изготовлена из кожезаменителя черного цвета. Размер - 12х11х4 см.

-5 %490 ₽
460 ₽
В корзину
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Арт. DAN-5541
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Fotokvant BSN-02 Black для фотоаппарата, черная.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 24х21х8 см. Цвет - черный. Вес - 0,8 кг.

3 130 ₽
В корзину
Fotokvant BSN-04 Military green сумка для фотоаппарата цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-04 Military green сумка для фотоаппарата цвета армейский зеленый
Арт. DAN-5549
Fotokvant BSN-04 Military green сумка для фотоаппарата цвета армейский зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Fotokvant BSN-04 Military green для фотоаппарата, цвет - оливковый.

Компактная сумка для небольшой DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 31х26х10 см. Цвет - оливковый.

6 830 ₽
В корзину
Fotokvant BSN-07 Coffee сумка для фотоаппарата цвета кофе
Fotokvant BSN-07 Coffee сумка для фотоаппарата цвета кофе
Fotokvant BSN-07 Coffee сумка для фотоаппарата цвета кофе
Арт. DAN-5556
Fotokvant BSN-07 Coffee сумка для фотоаппарата цвета кофе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Fotokvant BSN-07 Coffee для фотоаппарата, цвет - кофе.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - кофе.

4 480 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BSN-07 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Fotokvant BSN-07 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Fotokvant BSN-07 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Арт. DAN-5558
Fotokvant BSN-07 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

Сумка Fotokvant BSN-07 Dark grey для фотоаппарата, цвет - темно серый.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - темно серый.

-8.04 %4 480 ₽
4 120 ₽
В корзину
Fotokvant BSN-08 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Fotokvant BSN-08 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Fotokvant BSN-08 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Арт. DAN-5564
Fotokvant BSN-08 Dark grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Fotokvant BSN-08 Dark grey для фотоаппарата, цвет - темно-серый.

Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 31х26х11 см. Цвет - темно-серый.

5 790 ₽
В корзину
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Арт. MTG-1643
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата.

Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.

7 500 ₽
В корзину
Grifon CB03-2 фотосумка
Арт. OLE-2352
Grifon CB03-2 фотосумка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 68 см.  Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон.

940 ₽
В корзину
Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата
Арт. MTG-2083
Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 4 для беззеркальной камеры с установленным объективом (Sony a6700) или компактной камеры (Fuji x100v, Canon PowerShot G1 X Mark III). Внешний размер, см – 14х8х8. Внутренний размер, см - 13х8х6. 

1 800 ₽
В корзину
Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата
Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата
Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата
Арт. MTG-2087
Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата. Легкий и прочный холстер Tenba Skyline v2 Top Load 9 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и объективом. Внешние размеры, см – 28х19х13. Внутренние размеры, см – 27х18х12. 

3 990 ₽
В корзину
Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата
Арт. MTG-2093
Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 10 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 19х24х15. Внутренние размеры, см – 18х23х13. 

4 800 ₽
В корзину
Товары в архиве (550)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера