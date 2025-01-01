Сумки для фотоаппаратов

Москва
Сумка Fotokvant BSN-07 Light grey для фотоаппарата, цвет - светло-серый.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - светло-серый. Вес - 0,45 кг.
Сумка Lowepro Lowepro Union Ultra-Zoom Acme Made для системной фотокамеры с объективом.
Сумка Lowepro Nova 180 AW II для профессиональной зеркальной фотокамеры с установленным объективом 24-105 мм и 3-4 объектива.
Сумка Lowepro Stella Video для компактной видеокамеры.
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.
Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.
Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.
Сумка Rekam RB-C.
Сумка-чехол предназначена для безопасного хранения и переноски компактной камеры. Специальное крепление позволяет носить сумку на поясном ремне. Сумка изготовлена из кожезаменителя черного цвета. Размер - 12х11х4 см.
Сумка Fotokvant BSN-02 Black для фотоаппарата, черная.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 24х21х8 см. Цвет - черный. Вес - 0,8 кг.
Сумка Fotokvant BSN-04 Military green для фотоаппарата, цвет - оливковый.
Компактная сумка для небольшой DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 31х26х10 см. Цвет - оливковый.
Сумка Fotokvant BSN-07 Coffee для фотоаппарата, цвет - кофе.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - кофе.
Сумка Fotokvant BSN-07 Dark grey для фотоаппарата, цвет - темно серый.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - темно серый.
Сумка Fotokvant BSN-08 Dark grey для фотоаппарата, цвет - темно-серый.
Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 31х26х11 см. Цвет - темно-серый.
Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата.
Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.
Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 68 см. Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон.
Tenba 637-772 Skyline v2 Pouch 4 Black чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 4 для беззеркальной камеры с установленным объективом (Sony a6700) или компактной камеры (Fuji x100v, Canon PowerShot G1 X Mark III). Внешний размер, см – 14х8х8. Внутренний размер, см - 13х8х6.
Tenba 637-776 Skyline v2 Top Load 9 Black холстер для фотоаппарата. Легкий и прочный холстер Tenba Skyline v2 Top Load 9 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и объективом. Внешние размеры, см – 28х19х13. Внутренние размеры, см – 27х18х12.
Tenba 637-782 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 10 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 19х24х15. Внутренние размеры, см – 18х23х13.
