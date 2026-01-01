Всего - 7 товаров

Софтбоксы с логотипом — это эффективный способ заявить о себе на съёмочной площадке, выделить студию среди конкурентов и создать профессиональный имидж. Они идеально подходят для брендирования фотостудий, оформления выставочных стендов, организации съёмочных зон на мероприятиях и для корпоративных проектов.

В этом разделе представлены легкосборные софтбоксы Paralite Logo с возможностью нанесения вашего логотипа. Вы можете выбрать октобоксы (90–150 см) или стрипбоксы (30×120–60×90 см) с байонетами Bowens или Profoto. Все модели имеют серебряную отражающую поверхность, обеспечивающую высокую светоотдачу, и собираются за считанные минуты без специальных инструментов.

Где используются софтбоксы с логотипом

Брендирование фотостудий: разместите логотип на софтбоксе — и он будет заметен в кадре во время съёмок, на видео и на фотографиях готовых работ.

разместите логотип на софтбоксе — и он будет заметен в кадре во время съёмок, на видео и на фотографиях готовых работ. Выставочные стенды и мероприятия: привлекайте внимание посетителей и участников к вашему бренду на выставках, конференциях и презентациях.

привлекайте внимание посетителей и участников к вашему бренду на выставках, конференциях и презентациях. Съёмочные зоны: оформите фотозоны или видеоуголки для корпоративных клиентов, свадеб или праздников — брендированный свет станет частью концепции.

оформите фотозоны или видеоуголки для корпоративных клиентов, свадеб или праздников — брендированный свет станет частью концепции. Подарки и промо-продукция: софтбокс с логотипом — это полезный и запоминающийся подарок для партнёров, клиентов или сотрудников.

Почему софтбоксы Paralite Logo

Нанесение логотипа: мы наносим ваш логотип на внешнюю поверхность софтбокса — он будет виден в кадре и станет частью стиля.

мы наносим ваш логотип на внешнюю поверхность софтбокса — он будет виден в кадре и станет частью стиля. Лёгкая сборка: все модели собираются за 2–3 минуты благодаря системе EZ-PRO, не требуют инструментов и специальных навыков.

все модели собираются за 2–3 минуты благодаря системе EZ-PRO, не требуют инструментов и специальных навыков. Качество света: серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую отражающую способность и яркий направленный свет.

серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую отражающую способность и яркий направленный свет. Совместимость: байонеты Bowens и Profoto — подходят для большинства студийных осветителей (Godox, Nanlite, Profoto и др.).

байонеты Bowens и Profoto — подходят для большинства студийных осветителей (Godox, Nanlite, Profoto и др.). Широкий выбор: октобоксы 90, 120, 150 см и стрипбоксы 30×120, 30×160, 60×90 см для любых задач.

Как заказать софтбокс с логотипом

Выберите модель — подходящий размер и форму (октобокс или стрипбокс). Укажите байонет — Bowens или Profoto в зависимости от вашего осветителя. Приложите логотип — в векторном формате (AI, EPS, SVG) или с высоким разрешением. Свяжитесь с менеджером — для уточнения деталей, сроков и стоимости нанесения.

«Фотогора» предлагает софтбоксы с логотипом для брендирования вашей студии или мероприятий. Сделайте свой свет узнаваемым и профессиональным!