Всего - 7 товаров

Софтбоксы с логотипом — это эффективный способ заявить о себе на съёмочной площадке, выделить студию среди конкурентов и создать профессиональный имидж. Они идеально подходят для брендирования фотостудий, оформления выставочных стендов, организации съёмочных зон на мероприятиях и для корпоративных проектов.
В этом разделе представлены легкосборные софтбоксы Paralite Logo с возможностью нанесения вашего логотипа. Вы можете выбрать октобоксы (90–150 см) или стрипбоксы (30×120–60×90 см) с байонетами Bowens или Profoto. Все модели имеют серебряную отражающую поверхность, обеспечивающую высокую светоотдачу, и собираются за считанные минуты без специальных инструментов.
Где используются софтбоксы с логотипом
- Брендирование фотостудий: разместите логотип на софтбоксе — и он будет заметен в кадре во время съёмок, на видео и на фотографиях готовых работ.
- Выставочные стенды и мероприятия: привлекайте внимание посетителей и участников к вашему бренду на выставках, конференциях и презентациях.
- Съёмочные зоны: оформите фотозоны или видеоуголки для корпоративных клиентов, свадеб или праздников — брендированный свет станет частью концепции.
- Подарки и промо-продукция: софтбокс с логотипом — это полезный и запоминающийся подарок для партнёров, клиентов или сотрудников.
Почему софтбоксы Paralite Logo
- Нанесение логотипа: мы наносим ваш логотип на внешнюю поверхность софтбокса — он будет виден в кадре и станет частью стиля.
- Лёгкая сборка: все модели собираются за 2–3 минуты благодаря системе EZ-PRO, не требуют инструментов и специальных навыков.
- Качество света: серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую отражающую способность и яркий направленный свет.
- Совместимость: байонеты Bowens и Profoto — подходят для большинства студийных осветителей (Godox, Nanlite, Profoto и др.).
- Широкий выбор: октобоксы 90, 120, 150 см и стрипбоксы 30×120, 30×160, 60×90 см для любых задач.
Как заказать софтбокс с логотипом
- Выберите модель — подходящий размер и форму (октобокс или стрипбокс).
- Укажите байонет — Bowens или Profoto в зависимости от вашего осветителя.
- Приложите логотип — в векторном формате (AI, EPS, SVG) или с высоким разрешением.
- Свяжитесь с менеджером — для уточнения деталей, сроков и стоимости нанесения.
«Фотогора» предлагает софтбоксы с логотипом для брендирования вашей студии или мероприятий. Сделайте свой свет узнаваемым и профессиональным!