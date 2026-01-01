Всего - 7 товаров

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Софтбоксы с вашим логотипом – брендирование для студий и мероприятий

Софтбоксы с логотипом — это эффективный способ заявить о себе на съёмочной площадке, выделить студию среди конкурентов и создать профессиональный имидж. Они идеально подходят для брендирования фотостудий, оформления выставочных стендов, организации съёмочных зон на мероприятиях и для корпоративных проектов.

В этом разделе представлены легкосборные софтбоксы Paralite Logo с возможностью нанесения вашего логотипа. Вы можете выбрать октобоксы (90–150 см) или стрипбоксы (30×120–60×90 см) с байонетами Bowens или Profoto. Все модели имеют серебряную отражающую поверхность, обеспечивающую высокую светоотдачу, и собираются за считанные минуты без специальных инструментов.

Где используются софтбоксы с логотипом

  • Брендирование фотостудий: разместите логотип на софтбоксе — и он будет заметен в кадре во время съёмок, на видео и на фотографиях готовых работ.
  • Выставочные стенды и мероприятия: привлекайте внимание посетителей и участников к вашему бренду на выставках, конференциях и презентациях.
  • Съёмочные зоны: оформите фотозоны или видеоуголки для корпоративных клиентов, свадеб или праздников — брендированный свет станет частью концепции.
  • Подарки и промо-продукция: софтбокс с логотипом — это полезный и запоминающийся подарок для партнёров, клиентов или сотрудников.

Почему софтбоксы Paralite Logo

  • Нанесение логотипа: мы наносим ваш логотип на внешнюю поверхность софтбокса — он будет виден в кадре и станет частью стиля.
  • Лёгкая сборка: все модели собираются за 2–3 минуты благодаря системе EZ-PRO, не требуют инструментов и специальных навыков.
  • Качество света: серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую отражающую способность и яркий направленный свет.
  • Совместимость: байонеты Bowens и Profoto — подходят для большинства студийных осветителей (Godox, Nanlite, Profoto и др.).
  • Широкий выбор: октобоксы 90, 120, 150 см и стрипбоксы 30×120, 30×160, 60×90 см для любых задач.

Как заказать софтбокс с логотипом

  1. Выберите модель — подходящий размер и форму (октобокс или стрипбокс).
  2. Укажите байонет — Bowens или Profoto в зависимости от вашего осветителя.
  3. Приложите логотип — в векторном формате (AI, EPS, SVG) или с высоким разрешением.
  4. Свяжитесь с менеджером — для уточнения деталей, сроков и стоимости нанесения.

«Фотогора» предлагает софтбоксы с логотипом для брендирования вашей студии или мероприятий. Сделайте свой свет узнаваемым и профессиональным!

Paralite Logo 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный с вашим логотипом
Арт. MTG-4807
Paralite Logo 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный с вашим логотипом. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 120 см. Байонет Bowens. В стоимость данного софтбокса входит нанесение Вашего логотипа с двух сторон.

11 740 ₽
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Paralite Logo 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный с вашим логотипом
Арт. MTG-4808
Paralite Logo 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный с вашим логотипом. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 150 см. Байонет Bowens.

15 750 ₽
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Paralite Logo 30x120 стрипбокс 30х120 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 30x120 стрипбокс 30х120 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 30x120 стрипбокс 30х120 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Арт. MTG-4810
Paralite Logo 30x120 стрипбокс 30х120 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 30x120 стрипбокс 30х120 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом. Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х120 см. Байонет Bowens.

6 660 ₽
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Paralite Logo 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный с вашим логотипом
Paralite Logo 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный с вашим логотипом
Арт. MTG-4809
Paralite Logo 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный с Вашим логотипом. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 90 см. Байонет Bowens.

9 910 ₽
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Paralite Logo 30x160 стрипбокс 30х160 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 30x160 стрипбокс 30х160 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 30x160 стрипбокс 30х160 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Арт. MTG-4811
Paralite Logo 30x160 стрипбокс 30х160 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 30x160 стрипбокс 30х160 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом. Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.

7 150 ₽
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Paralite Logo 60x90 стрипбокс 60х90 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 60x90 стрипбокс 60х90 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Paralite Logo 60x90 стрипбокс 60х90 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Арт. MTG-4812
Paralite Logo 60x90 стрипбокс 60х90 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 60x90 стрипбокс 60х90 см легкосборный софтбокс с вашим логотипом. Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 60х90 см. Байонет Bowens.

5 470 ₽
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Paralite Logo 120PF октобокс 16-спицевый 120 см байонет Profoto с вашим логотипом
Paralite Logo 120PF октобокс 16-спицевый 120 см байонет Profoto с вашим логотипом
Paralite Logo 120PF октобокс 16-спицевый 120 см байонет Profoto с вашим логотипом
Арт. MTG-5216
Paralite Logo 120PF октобокс 16-спицевый 120 см байонет Profoto с вашим логотипом
Наличие
более 10 шт

Paralite Logo 120PF октобокс 16-спицевый 120 см байонет Profoto с вашим логотипом. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Рассеивающие ткани после сборки можно не снимать, софт-бокс складывается вместе с ними. Размер 120 см. Байонет Profoto.

12 280 ₽
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