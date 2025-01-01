Классические фильтры для объективов. Светофильтры

Фильтры для объективов

Профессиональные фотографы используют большое количество аксессуаров для того, чтобы их кадры выглядели безупречно, а техника служила долго. Фильтры для объективов совмещают в себе защитные функции и возможность управления световым спектром в зависимости от нужд специалиста. Это стеклянная линза определенного диаметра в латунной или алюминиевой оправе.

Ассортимент

Нейтральные или ND-фильтры служат для затемнения снимка за счет снижения эффективной светосилы объектива. Это позволяет в солнечную погоду снимать с более открытой диафрагмой и использовать продолжительную выдержку.

Поляризационный светофильтр применяется для повышения детализации объекта съемки. Он будет незаменим при фотографировании отражающих поверхностей. Например, бликующая морская гладь или стекло, не помешают вам заснять дно или вид за окном.

Защитные светофильтры предназначены для предохранения оптики от влаги, грязи и механических повреждений. Такие линзы часто имеют ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, то есть блокируются эти излучения. В наличии есть также светофильтры с обратной задачей. В черно-белой съемке применяется светофильтр, отсеивающий все световые волны, кроме ИК.

Градиентные светофильтры затемняют определенные участки кадра, при этом другая часть экспозиции остается нетронутой.

