Фильтр

Всего - 585 товаров

Цена
Бренд
Тип фильтров
Размер фильтра
Тип
Диаметр

Статьи

Классические фильтры для объективов. Светофильтры

Фильтры для объективов

Профессиональные фотографы используют большое количество аксессуаров для того, чтобы их кадры выглядели безупречно, а техника служила долго. Фильтры для объективов совмещают в себе защитные функции и возможность управления световым спектром в зависимости от нужд специалиста. Это стеклянная линза определенного диаметра в латунной или алюминиевой оправе.

поляризационный фильтр для объектива в Москве

Ассортимент

Если вы решили купить фильтр для объектива, то ассортимент интернет-магазина «Фотогора» вас приятно удивит. Здесь большой выбор, каждый вид светофильтра имеет свои особенности применения.

  • Нейтральные или ND-фильтры служат для затемнения снимка за счет снижения эффективной светосилы объектива. Это позволяет в солнечную погоду снимать с более открытой диафрагмой и использовать продолжительную выдержку.
  • Поляризационный светофильтр применяется для повышения детализации объекта съемки. Он будет незаменим при фотографировании отражающих поверхностей. Например, бликующая морская гладь или стекло, не помешают вам заснять дно или вид за окном.
  • Защитные светофильтры предназначены для предохранения оптики от влаги, грязи и механических повреждений. Такие линзы часто имеют ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, то есть блокируются эти излучения. В наличии есть также светофильтры с обратной задачей. В черно-белой съемке применяется светофильтр, отсеивающий все световые волны, кроме ИК.
  • Градиентные светофильтры затемняют определенные участки кадра, при этом другая часть экспозиции остается нетронутой.

фильтры для объективов

После заказа на сайте «Фотогора» защитный или поляризационный фильтр для объектива в Москве будет доступен для самовывоза. Для получения товара в другом городе воспользуйтесь удобной вам службой доставки. При необходимости предоставим профессиональные консультации по выбору аксессуаров.

заказать фильтр для объектива

Если у вас остались нерешенные вопросы, как купить фильтр для объектива фотоаппарата в магазине Фотогора, звоните по номеру телефона или пишите на электронную почту. Все контакты есть на страничке "Контакты" магазина.

B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Арт. DAN-0498
B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

24 860 ₽
В корзину
B+W (23183) F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Арт. NVF-5514
B+W (23183) F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze – ультрафиолетовый светофильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 39 мм.

5 900 ₽
В корзину
B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива
Арт. DAN-0494
B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

16 820 ₽
В корзину
B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива
Арт. DAN-0532
B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм – фильтр с переменной плотностью. Обеспечивает снижение экспозиции от 1 до 5. Благодаря этому появляется возможность фотографировать с диафрагмой открытой шире, чем обычно или с более длинной выдержкой. Предназначен также для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

44 600 ₽
В корзину
Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм
Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм
Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм
Арт. NVF-5212
Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Phottix VND Variable Filter фильтр нейтрально серый, регулируемый.

Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 55.

2 660 ₽
В корзину
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Арт. NVF-5238
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.

Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.

1 450 ₽
В корзину
B+W (44840) F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
Арт. DAN-0515
B+W (44840) F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.

13 370 ₽
В корзину
Phottix 40203 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 58 мм
Арт. NVF-5239
Phottix 40203 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV  защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.

Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 58.

1 450 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Арт. DAN-3053
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

4 390 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Арт. DAN-3054
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

4 490 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Арт. DAN-3062
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

10 190 ₽
В корзину
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 58мм
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 58мм
Арт. DAN-3539
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 58мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 58 мм.

Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 58 мм.

2 960 ₽
В корзину
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 62мм
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 62мм
Арт. DAN-3541
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 62мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 62 мм.

Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 62 мм.

3 200 ₽
В корзину
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 72мм
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 72мм
Арт. DAN-3545
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 72мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 72 мм.

Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 72 мм.

3 840 ₽
В корзину
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 82мм
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 82мм
Арт. DAN-3551
FST NANO-X CPL поляризационный фильтр 82мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 82 мм.

Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 82 мм.

4 210 ₽
В корзину
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 62мм
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 62мм
Арт. DAN-3542
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 62мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 62 мм.

Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 62 мм.

1 720 ₽
В корзину
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
Арт. DAN-3546
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 72 мм.

Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 72 мм.

1 890 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC ультрафиолетовый фильтр
Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC ультрафиолетовый фильтр
Арт. DAN-5435
Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC ультрафиолетовый фильтр
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC.

Ультрафиолетовый фильтр с мультипросветлением для объектива диаметром 58 мм. Эффективно отсекает ультрафиолетовую часть спектра. Также предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла Schott-B270 наивысшего качества и имеет алюминиевую оправу.

-15 %1 490 ₽
1 260 ₽
В корзину
Товары в архиве (640)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера