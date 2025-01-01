Классические фильтры для объективов. Светофильтры

Москва
B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
B+W F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze – ультрафиолетовый светофильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 39 мм.
B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм – фильтр с переменной плотностью. Обеспечивает снижение экспозиции от 1 до 5. Благодаря этому появляется возможность фотографировать с диафрагмой открытой шире, чем обычно или с более длинной выдержкой. Предназначен также для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
Phottix VND Variable Filter фильтр нейтрально серый, регулируемый.
Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 55.
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.
Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.
B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.
Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 58.
Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 58 мм.
Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 58 мм.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 62 мм.
Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 62 мм.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 72 мм.
Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 72 мм.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 82 мм.
Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 82 мм.
Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 62 мм.
Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 62 мм.
Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 72 мм.
Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 72 мм.
Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC.
Ультрафиолетовый фильтр с мультипросветлением для объектива диаметром 58 мм. Эффективно отсекает ультрафиолетовую часть спектра. Также предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла Schott-B270 наивысшего качества и имеет алюминиевую оправу.
