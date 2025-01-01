Внешние аккумуляторы, зарядные устройства, накопители энергии и другое независимое питание для вспышек повышает мобильность фотографов и позволяет свободно работать на выезде.

В интернет-магазине Фотогора представлены аксессуары Falcon Eyes, Grifon, Godox и других хорошо зарекомендовавших себя брендов

Питание позволяет не беспокоиться о заряде вспышки при съемке на улице, торжествах и массовых мероприятиях. Выносные блоки значительно сокращают время заряда накопительных конденсаторов и увеличивают число срабатываний вспышки от одного аккумулятора. Это особенно актуально при съемке на холоде.

Виды питания для вспышек

В интернет-магазине вы найдете накопители энергии, позволяющие зарядить вспышку за 0,5-1 секунду. Емкость устройств — 1000, 1800 импульсов и больше. Мы предлагаем внешние аккумуляторы, которые подсоединяются к источнику витым кабелем, оснащаются микроконтроллером MCU.

В блоках питания предусмотрены:

системы защиты ПО и аппаратной части;

покрытие из термостойких материалов — например, безопасным и надежным нейлоновым пластиком;

соединительные кабели, позволяющие подключать к блоку питания определенные вспышки — чтобы зарядить источник другого производителя, достаточно сменить провод;

съемные шнуры питания с соединительной вилкой для стандартной электросети;

светодиодная индикация заряда и т.д.

Также в нашем магазине продаются сетевые зарядные устройства для литий-ионных батарей и соединительные электрокабели для разных вспышек

Провода удлиняются до полутора метров. Они, как и внешние блоки питания, подбираются под модель источника света.

Если вам нужно найти подходящие кабели или аккумуляторы, обратитесь к консультантам магазина. Они подберут подходящую систему и оформят ее доставку в ваш регион РФ.