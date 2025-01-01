Питание для вспышек

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.
Сетевое зарядное устройство Godox C20 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-20, которые используются во вспышках Godox Ving V350. Работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2,5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25%,50%,75%,100%).
Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании.
Grifon PB960 – профессиональный блок питания для зарядки внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, Nikon, Sony. Увеличивает скорость перезарядки и срок работы накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. Модель оснащена микроконтроллером MCU. Блок питания имеет защиту программного обеспечения и аппаратную защиту, покрыт термостойкими нейлоновыми пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и надежность.
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Nikon SB800, SB900, SB910 и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.
Вспышка Godox Ving V860 работает не от AA батарей и не от внешнего блока питания, а от собственного сменного литий-ионного аккумулятора 11,1 В емкостью 2000 мАч. Имеет встроенный мощный преобразователь,что положительно сказалось на скорости перезаряда, не больше 1,5 секунды на полной мощности.
Литий-ионная батарея Godox VB-20 специально разработана для вспышек V350 (она успешно заменила источники питания АА). Емкость батареи - 2000 мАч при напряжении 7,2 В, мощность 14,4 Втч.
Время полной зарядки автомобильного зарядного устройства GODOX VV-18 для аккумуляторов VB-18 составляет 4 часа. На корпусе имеется USB-разъем, позволяющий заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.
Fккумулятор Godox WB300P для AD300 Pro.
Литийионный аккумулятор высокой емкости (2600 мАч/14,4 В) разработан специально для вспышки AD300 Pro. Обеспечивает до 300 вспышек на полной мощности. Дополнительный аккумулятор позволит не останавливаться во время съемки для перезарядки.
Литий-ионный аккумулятор для вспышки Godox V1Pro позволяет сделать до 500 импульсов на максимальной мощности при комнатной температуре. Диапазон рабочих температур составляет от -10 °C до +40 °C. Аккумулятор заряжается с помощью зарядного устройства Godox VC26, которое входит в комплект вспышки V1Pro. Емкость 2980 мАч
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Sony HVL-F58AM и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen