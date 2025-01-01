Фильтр

Всего - 11 товаров

Цена
Бренд
Емкость, мАч

Статьи

Питание для вспышек

Внешние аккумуляторы, зарядные устройства, накопители энергии и другое независимое питание для вспышек повышает мобильность фотографов и позволяет свободно работать на выезде.

В интернет-магазине Фотогора представлены аксессуары Falcon Eyes, Grifon, Godox и других хорошо зарекомендовавших себя брендов

Питание позволяет не беспокоиться о заряде вспышки при съемке на улице, торжествах и массовых мероприятиях. Выносные блоки значительно сокращают время заряда накопительных конденсаторов и увеличивают число срабатываний вспышки от одного аккумулятора. Это особенно актуально при съемке на холоде.

Виды питания для вспышек

В интернет-магазине вы найдете накопители энергии, позволяющие зарядить вспышку за 0,5-1 секунду. Емкость устройств — 1000, 1800 импульсов и больше. Мы предлагаем внешние аккумуляторы, которые подсоединяются к источнику витым кабелем, оснащаются микроконтроллером MCU.

В блоках питания предусмотрены:

  • системы защиты ПО и аппаратной части;
  • покрытие из термостойких материалов — например, безопасным и надежным нейлоновым пластиком;
  • соединительные кабели, позволяющие подключать к блоку питания определенные вспышки — чтобы зарядить источник другого производителя, достаточно сменить провод;
  • съемные шнуры питания с соединительной вилкой для стандартной электросети;
  • светодиодная индикация заряда и т.д.

Также в нашем магазине продаются сетевые зарядные устройства для литий-ионных батарей и соединительные электрокабели для разных вспышек

Провода удлиняются до полутора метров. Они, как и внешние блоки питания, подбираются под модель источника света.

Если вам нужно найти подходящие кабели или аккумуляторы, обратитесь к консультантам магазина. Они подберут подходящую систему и оформят ее доставку в ваш регион РФ.

Grifon электрокабель Canon для аккумулятора Cx
Арт. NVF-2875
Grifon электрокабель Canon для аккумулятора Cx
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

1 730 ₽
В корзину
-20 %
Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20
Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20
Арт. MTG-0044
Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Сетевое зарядное устройство Godox C20 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-20, которые используются во вспышках Godox Ving V350. Работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2,5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25%,50%,75%,100%).

-20 %3 290 ₽
2 630 ₽
В корзину
-20 %
Godox VC18 зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Арт. MTG-0045
Godox VC18 зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании.

-20 %3 090 ₽
2 470 ₽
В корзину
-5 %
Grifon PB960 аккумулятор для накамерной вспышки
Арт. NVF-2874
Grifon PB960 аккумулятор для накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Grifon PB960 – профессиональный блок питания для зарядки внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, Nikon, Sony. Увеличивает скорость перезарядки и срок работы накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. Модель оснащена микроконтроллером MCU. Блок питания имеет защиту программного обеспечения и аппаратную защиту, покрыт термостойкими нейлоновыми пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и надежность.

-5.04 %17 250 ₽
16 380 ₽
В корзину
Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx
Арт. NVF-2876
Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Nikon SB800, SB900, SB910 и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

1 730 ₽
В корзину
-20 %
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Арт. MTG-0040
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Вспышка Godox Ving V860 работает не от AA батарей и не от внешнего блока питания, а от собственного сменного литий-ионного аккумулятора 11,1 В емкостью 2000 мАч. Имеет встроенный мощный преобразователь,что положительно сказалось на скорости перезаряда, не больше 1,5 секунды на полной мощности.

-20 %5 190 ₽
4 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox VB20 аккумулятор для вспышек V350
Арт. MTG-0041
Godox VB20 аккумулятор для вспышек V350
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Литий-ионная батарея Godox VB-20 специально разработана для вспышек V350 (она успешно заменила источники питания АА). Емкость батареи - 2000 мАч при напряжении 7,2 В, мощность 14,4 Втч.

-20 %5 890 ₽
4 710 ₽
В корзину
-20 %
Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Арт. MTG-0039
Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Время полной зарядки автомобильного зарядного устройства GODOX VV-18 для аккумуляторов VB-18 составляет 4 часа. На корпусе имеется USB-разъем, позволяющий заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.

-20 %2 590 ₽
2 070 ₽
В корзину
-20 %
Godox WB300P аккумулятор для AD300Pro
Godox WB300P аккумулятор для AD300Pro
Арт. DAN-6297
Godox WB300P аккумулятор для AD300Pro
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Fккумулятор Godox WB300P для AD300 Pro.

Литийионный аккумулятор высокой емкости (2600 мАч/14,4 В) разработан специально для вспышки AD300 Pro. Обеспечивает до 300 вспышек на полной мощности. Дополнительный аккумулятор позволит не останавливаться во время съемки для перезарядки.

-20 %10 290 ₽
8 230 ₽
В корзину
-20 %
Godox VB30 аккумулятор для V1Pro
Godox VB30 аккумулятор для V1Pro
Godox VB30 аккумулятор для V1Pro
Арт. OLE-4020
Godox VB30 аккумулятор для V1Pro
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Литий-ионный аккумулятор для вспышки Godox V1Pro позволяет сделать до 500 импульсов на максимальной мощности при комнатной температуре. Диапазон рабочих температур составляет от -10 °C до +40 °C. Аккумулятор заряжается с помощью зарядного устройства Godox VC26, которое входит в комплект вспышки V1Pro. Емкость 2980 мАч

-20 %5 490 ₽
4 390 ₽
В корзину
Grifon электрокабель Sony для аккумулятора Sx
Арт. NVF-2877
Grifon электрокабель Sony для аккумулятора Sx
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Sony HVL-F58AM и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

1 150 ₽
В корзину
Товары в архиве (14)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера