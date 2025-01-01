Фильтр

Радиосинхронизаторы

Радиосинхронизаторы относительно недавнее изобретение, которое вошло в повседневную жизнь фотографа тогда, когда стало возможным устанавливать радиопередатчики и приемники в компактный корпус и делать это по приемлемой цене.

Радиосинхронизаторы развивают постоянно, на сегодняшний день возможности радиосинхронизатора по скорости синхронизации превосходят возможности фотокамер и многих вспышек. С каждым годом купить неплохой радиосинхронизатор можно все за меньшие деньги, при этом параметры этих приборов улучшаются.

Радиосинхронизация имеет массу преимуществ перед инфракрасной синхронизацией или синхронизацией по вспышке. Синхронизация по радиоканалу не требует прямой видимости, по радиоканалу можно синхронизироваться при ярком солнце и на больших расстояниях.

Следует ответить, что радиосинхронизаторы на сегодня бывают нескольких основных типов – для студийных импульсных приборов, когда у приемника есть только выход на синхрошнур. Бывают синхронизаторы, подходящие и для студийных, и для накамерных вспышек – с разъемом горячий башмак. А последние, в свою очередь, делятся на синхронизаторы с функцией TTL и так называемые мануальные, без возможности управления вспышкой по TTL.

Стандартный комплект радиосинхронизации состоит из передатчика (трансмиттера), который устанавливается в горячий башмак камеры и приемника (ресивера), который подключается к вспышке. Нередко можно встретить в продаже дополнительные приемники, тогда с камеры можно управлять не одной, а несколькими вспышками.

Также среди радиосинхронизаторов можно встретить отдельный класс – трансиверы. Трансивер – это передатчик и приемник в одном корпусе. То есть приемник и передатчик можно поменять местами. Этот тип не получил особого распространения среди мануальных синхронизаторов, так как приводит к усложнению устройства и удорожанию, а функционирует почти также, как и отдельные трансмиттер и ресивер. Что же касается TTL-синхронизаторов, то стоит отметить, что для реализации функции TTL, необходимо общение камеры со вспышкой и потому все TTL-синхронизаторы умеют и передавать и принимать сигналы.

Подобрать и купить радиосинхронизатор с необходимыми функциями для решения непосредственно ваших задач, всегда помогут наши специалисты.

Fotokvant RT-16C радиосинхронизатор для Canon 16-канальный с креплением для зонта
Fotokvant RT-16C радиосинхронизатор для Canon 16-канальный с креплением для зонта
Fotokvant RT-16C радиосинхронизатор для Canon 16-канальный с креплением для зонта
Арт. NVF-8988
Fotokvant RT-16C радиосинхронизатор для Canon 16-канальный с креплением для зонта
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RT-16C – радиосинхронизатор 16-канальный с креплением для зонта. Предназначен для системы Canon.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с более ранними моделями RT-04.

Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приемник приобретается отдельно).

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Арт. MTG-3084
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.

Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки
Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки
Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки
Арт. MTG-3085
Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и приемника сигнала, на который устанавливается накамерная вспышка. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.

Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Арт. MTG-3087
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13 и не требует дополнительного питания от батареек. Рекомендован к использованию в студиях, где в силу конфигурации студийная вспышка может не видеть основной пускающий импульс, например за столбами. Или если приемник световой ловушки "забит" внешним светом и требуется принудительный поджиг.

Wansen WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Wansen WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Wansen WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Арт. MTG-3088
Wansen WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Арт. MTG-3089
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Рекомендован к использованию в студиях, где в силу конфигурации студийная вспышка может не видеть основной пускающий импульс, например за столбами. Или если приемник световой ловушки "забит" внешним светом и требуется принудительный поджиг. Питание от 2-ух элементов ААА.

Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта
Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта
Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта
Арт. MTG-3091
Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и приемника сигнала, на который устанавливается накамерная вспышка. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт. Крепление зонта позволяет использовать приемник сигнала без дополнительного держателя.

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Арт. VBR-433
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Nikon D300/D700. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Арт. NVF-6502
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Москва: в наличии 1-3 шт
Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16 радиосинхронизатор
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16 радиосинхронизатор
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16 радиосинхронизатор
Арт. NVF-7011
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16 радиосинхронизатор
Москва: в наличии 1-3 шт
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16 – радиосинхронизатор предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RFS-DC16R (преобретаются отдельно) по радиоканалу на расстоянии до 100 метров.

Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Арт. MTG-3086
Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки. 4 канала. Питание приемника осуществляется от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров.

Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Арт. MTG-3090
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек. 4-х канальный синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Совместим с камерами, имеющими центральный контакт - Canon, Nikon, Pentax и прочими. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. В комплекте имеется переходник с джека 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Арт. FTR-1433
Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.

Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Арт. NVF-726
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Москва: более 10 шт

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

Phottix 89410 Triton приемник беспроводного д/у вспышкой
Phottix 89410 Triton приемник беспроводного д/у вспышкой
Phottix 89410 Triton приемник беспроводного д/у вспышкой
Арт. NVF-756
Phottix 89410 Triton приемник беспроводного д/у вспышкой
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix Triton (89410) –  шестнадцатиканальный синхронизатор.

Запуск батареи – 23A (12V). Максимальное расстояние, м – 30. PC-кабель синхронизации.

Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Арт. NVF-1219
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

Grifon FT-16 радиосинхронизатор для студийных и накамерных вспышек
Арт. NVF-2826
Grifon FT-16 радиосинхронизатор для студийных и накамерных вспышек
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon FT-16 – комплект состоит из передатчика и приемника, предназначен для синхронизации студийных вспышек. В работе используется беспроводная связь, благодаря встроенной системе режима энергосбережения (функция сна), передатчик потребляет малое количество энергии.

Подходит для камеры с любым типом затвора, комплект предназначен для синхронизации и управления вспышками Grifon серии DE, GS и ZXZ, а также Raylab IQLite.

