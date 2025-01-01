Радиосинхронизаторы относительно недавнее изобретение, которое вошло в повседневную жизнь фотографа тогда, когда стало возможным устанавливать радиопередатчики и приемники в компактный корпус и делать это по приемлемой цене.



Радиосинхронизаторы развивают постоянно, на сегодняшний день возможности радиосинхронизатора по скорости синхронизации превосходят возможности фотокамер и многих вспышек. С каждым годом купить неплохой радиосинхронизатор можно все за меньшие деньги, при этом параметры этих приборов улучшаются.



Радиосинхронизация имеет массу преимуществ перед инфракрасной синхронизацией или синхронизацией по вспышке. Синхронизация по радиоканалу не требует прямой видимости, по радиоканалу можно синхронизироваться при ярком солнце и на больших расстояниях.



Следует ответить, что радиосинхронизаторы на сегодня бывают нескольких основных типов – для студийных импульсных приборов, когда у приемника есть только выход на синхрошнур. Бывают синхронизаторы, подходящие и для студийных, и для накамерных вспышек – с разъемом горячий башмак. А последние, в свою очередь, делятся на синхронизаторы с функцией TTL и так называемые мануальные, без возможности управления вспышкой по TTL.



Стандартный комплект радиосинхронизации состоит из передатчика (трансмиттера), который устанавливается в горячий башмак камеры и приемника (ресивера), который подключается к вспышке. Нередко можно встретить в продаже дополнительные приемники, тогда с камеры можно управлять не одной, а несколькими вспышками.



Также среди радиосинхронизаторов можно встретить отдельный класс – трансиверы. Трансивер – это передатчик и приемник в одном корпусе. То есть приемник и передатчик можно поменять местами. Этот тип не получил особого распространения среди мануальных синхронизаторов, так как приводит к усложнению устройства и удорожанию, а функционирует почти также, как и отдельные трансмиттер и ресивер. Что же касается TTL-синхронизаторов, то стоит отметить, что для реализации функции TTL, необходимо общение камеры со вспышкой и потому все TTL-синхронизаторы умеют и передавать и принимать сигналы.

Подобрать и купить радиосинхронизатор с необходимыми функциями для решения непосредственно ваших задач, всегда помогут наши специалисты.

