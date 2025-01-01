Сумки и чехлы для объективов

Москва
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.
Чехол для объектива Fotokvant BCL-S, неопреновый.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри и карабин для крепления к рюкзаку, брючному ремню или разгрузке. Размер - 80х100 мм.
Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-L для объектива.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив большого размера или системную камеру. Размер - 6х14 см. Цвет - черный с красным.
Lowepro S&F Lens Case 13х32 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для телеобъектива, аналогичного 300 мм f/2,8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 13х13х32 см. Вес - 0,5 кг.
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357. Разработан для объективов Canon, Nikon, Sony 16-35 мм или Canon 24-70 мм (с перевернутой блендой) и других зум-объективов длиной до 13 см. Чехол изготовлен из прочного нейлона Rip-Stop 210D с покрытием DWR и выдерживает самые суровые погодные условия. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. Внутренняя часть чехла выполнена из мягкой защитной ткани, которая предохранит объектив от царапин и потертостей.
Чехол на шнуровке из эластичный материал, сохраняющего тепло, предназначен для хранения и переноски аксессуаров или личных вещей. Вмещает литровую бутылку воды, либо контейнер с едой. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock.
Модульный чехол для объективов в раскрытом виде вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеется неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. В комплекте всепогодный чехол, съемный регулируемый плечевой ремень. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock
Прочный чехол цилиндрической формы с контрастной молнией для объектива с мягкой подкладкой и дополнительной защитой в виде формованных крышек из этиленвинилацетата на обоих концах. Подходит для беззеркальных зум-объектиов или объективов с фиксированным фокусным расстоянием длиной до 9 см. Оснащен петлей на задней стороне для крепления чехла к поясному ремню, сумкам или рюкзакам. В комплекте салфетка из микрофибры для чистки линз, которая находится во внутреннем сетчатом кармане.
