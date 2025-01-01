Сумки и чехлы для объективов

Чехлы и сумки для объективов — не менее важный фотоаксессуар, чем кофр для камеры. Точную и чувствительную оптику нужно защищать от малейшего повреждения, трения, попадания в корпус частиц пыли. Опытные фотографы знают, что неуместная экономия на доступном аксессуаре приводит к многократно большим расходам на ремонт объектива или даже покупку нового.

Они универсальны — если вам не нужен объектив при работе, в чехол можно положить бутылку с водой или другие аксессуары. Тем не менее, мы рекомендуем хранить оптику в специальных сумках, чтобы предупредить повреждения от ударов, падения с высоты, царапины и другие проблемы.

В нашем каталоге — множество чехлов из легких, но функциональных материалов. Эластичный и мягкий неопрен гасит вибрации и удары и, благодаря термостойкости, предохраняет оптику от мороза. Влагоотталкивающие ткани защищают объективы от дождя, тумана, водяной пыли (при съемке с воды). Также у нас есть чехлы с мягкой подкладкой и толстым слоем наполнителя, предохраняющего от повреждений при тряске, механических ударах.

удобно закрепляются на поясе, рюкзаке — на них предусмотрены петли, карабины, шлейки на липучке;

дополнены застежками и затяжками со шнурками — объектив не выпадет из чехла;

представлены в разных размерах — у нас есть сумки для средне- и длиннозумных объективов.

