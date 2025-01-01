Фильтр

Всего - 8 товаров

Цена
Бренд
Цвет

Статьи

Сумки и чехлы для объективов

Чехлы и сумки для объективов — не менее важный фотоаксессуар, чем кофр для камеры. Точную и чувствительную оптику нужно защищать от малейшего повреждения, трения, попадания в корпус частиц пыли. Опытные фотографы знают, что неуместная экономия на доступном аксессуаре приводит к многократно большим расходам на ремонт объектива или даже покупку нового.

В интернет-магазине Фотогора продаются защитные, влаго- и пыленепроницаемые сумки

Они универсальны — если вам не нужен объектив при работе, в чехол можно положить бутылку с водой или другие аксессуары. Тем не менее, мы рекомендуем хранить оптику в специальных сумках, чтобы предупредить повреждения от ударов, падения с высоты, царапины и другие проблемы.

В нашем каталоге — множество чехлов из легких, но функциональных материалов. Эластичный и мягкий неопрен гасит вибрации и удары и, благодаря термостойкости, предохраняет оптику от мороза. Влагоотталкивающие ткани защищают объективы от дождя, тумана, водяной пыли (при съемке с воды). Также у нас есть чехлы с мягкой подкладкой и толстым слоем наполнителя, предохраняющего от повреждений при тряске, механических ударах.

Сумки и системы разгрузки из каталога магазина Фотогора

  • удобно закрепляются на поясе, рюкзаке — на них предусмотрены петли, карабины, шлейки на липучке;
  • дополнены застежками и затяжками со шнурками — объектив не выпадет из чехла;
  • представлены в разных размерах — у нас есть сумки для средне- и длиннозумных объективов.

Консультанты магазина Фотогора помогут найти сумку под размер вашего объектива и выбрать способ доставки, транспортную компанию-перевозчика. Для покупателей из Москвы у нас предусмотрен самовывоз и отправка товаров курьерской службой. В другие регионы России заказы отправляются ТК по выбору покупателя.

Lowepro S&amp;F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&amp;F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&amp;F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Арт. NVF-6158
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги. 

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro. 

Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.

6 190 ₽
В корзину
Fotokvant BCL-S чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCL-S чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCL-S чехол для объектива неопреновый
Арт. DAN-2382
Fotokvant BCL-S чехол для объектива неопреновый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Чехол для объектива Fotokvant BCL-S, неопреновый.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри и карабин для крепления к рюкзаку, брючному ремню или разгрузке. Размер - 80х100 мм.

570 ₽
В корзину
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Арт. DAN-3918
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-L для объектива.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив большого размера или системную камеру. Размер - 6х14 см. Цвет - черный с красным.

450 ₽
В корзину
Lowepro S&amp;F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&amp;F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&amp;F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Арт. NVF-6156
Lowepro S&F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Lens Case 13х32 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для телеобъектива, аналогичного 300 мм f/2,8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги. 

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro. 

Размер - 13х13х32 см. Вес - 0,5 кг.

13 290 ₽
В корзину
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357
Арт. MTG-1867
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357. Разработан для объективов Canon, Nikon, Sony 16-35 мм или Canon 24-70 мм (с перевернутой блендой) и других зум-объективов длиной до 13 см. Чехол изготовлен из прочного нейлона Rip-Stop 210D с покрытием DWR и выдерживает самые суровые погодные условия. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. Внутренняя часть чехла выполнена из мягкой защитной ткани, которая предохранит объектив от царапин и потертостей.  

2 500 ₽
В корзину
Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный
Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный
Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный
Арт. OLE-2239
Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

 Чехол на шнуровке из эластичный материал, сохраняющего тепло, предназначен для хранения и переноски аксессуаров или личных вещей. Вмещает литровую бутылку воды, либо контейнер с едой. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock.

5 190 ₽
В корзину
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Арт. OLE-2240
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Модульный чехол для объективов в раскрытом виде вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеется неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. В комплекте всепогодный чехол, съемный регулируемый плечевой ремень. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock

10 490 ₽
В корзину
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Арт. OLE-2263
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Прочный чехол цилиндрической формы с контрастной молнией для объектива с мягкой подкладкой и  дополнительной защитой в виде формованных крышек из этиленвинилацетата на обоих концах. Подходит для беззеркальных зум-объектиов или объективов с фиксированным фокусным расстоянием длиной до 9 см. Оснащен петлей на задней стороне для крепления чехла к поясному ремню, сумкам или рюкзакам. В комплекте салфетка из микрофибры для чистки линз, которая находится во внутреннем сетчатом кармане.

2 100 ₽
В корзину
Товары в архиве (36)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера