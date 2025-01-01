Фильтр

Всего - 4 товара

Цена
Бренд
Калибраторы мониторов

Многие фотографы и дизайнеры часто сталкиваются с проблемой не соответствия цвета на мониторе готовому отпечатку. Для комфортной работы при постредактировании, изображение, которое воспроизводится на мониторе, должно максимально точно соответствовать начальному.

Как добиться совпадения цветов? В этом помогают калибраторы монитора

Не имеет значения любитель вы или профессионал, начинающий или имеете за плечами богатый опыт в фотографии, в магазине Фотогора вы найдете то, что может идеально подойти именно вам. Квалифицированные специалисты магазина смогут ответить на любые, возникшие у вас вопросы.

Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Арт. DAN-3862
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Временно нет в наличии

Комплект для калибровки Datacolor SpyderCAPTURE PRO.

Комплект инструментов для оптимизации цветопередачи включающий: SpyderCUBE, Datacolor SpyderLENSCAL, Datacolor SpyderCHECKR, Spyder4ELITE, провод для подключения колориметра Spyder4ELITE к компьютеру и необходимое программное обеспечение. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в кейсе.

53 500 ₽
В корзину
Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки
Арт. DAN-4337
Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки
Временно нет в наличии

Комплект для калибровки Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100.

Комплект является универсальным решением для фотографического рабочего процесса, обеспечивающим точный контроль от съемки до редактирования и печати. Состоит из Spyder Cube для настройки баланса белого, SpyderX Elite калибратора монитора, Spyder Print для цветового профилирования принтера на основе стандарта ICC в любой комбинации принтера - чернила.

96 600 ₽
В корзину
Calibrite Display Plus HL калибратор монитора
Calibrite Display Plus HL калибратор монитора
Calibrite Display Plus HL калибратор монитора
Арт. OLE-3730
Calibrite Display Plus HL калибратор монитора
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Усовершенствованный датчик НL (высокой яркости) для современных ЖК-дисплеев, мини-LED, OLED-дисплеев и панели Apple XDR. Подключается к компьютеру через USB-C (адаптер USB-A в комплекте). Простое в использовании ПО Calibrite PROFILER включает в себя полностью настраиваемые функции, такие как White Point и Gamma, Profile Validation, Uniformity Check и др. и подходит для Mac и Windows OS. Способен измерять яркость экрана до 10000 нит.

46 400 ₽
В корзину
Calibrite Display Pro HL калибратор монитора
Calibrite Display Pro HL калибратор монитора
Calibrite Display Pro HL калибратор монитора
Арт. OLE-3729
Calibrite Display Pro HL калибратор монитора
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Усовершенствованный датчик НL (высокой яркости) для современных ЖК-дисплеев, мини-LED, OLED-дисплеев и панели Apple XDR. Подключается к компьютеру через USB-C (адаптер USB-A в комплекте). ПО Calibrite PROFILER включает в себя полностью настраиваемые функции, такие как White Point и Gamma, Profile Validation, Uniformity Check и др. и подходит для Mac и Windows OS. Совместим с некоторыми сторонними программами для калибровки мониторов. Способен измерять яркость экрана до 3000 нит.

39 090 ₽
В корзину
Товары в архиве (28)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера