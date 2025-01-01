Фильтр

Всего - 3 товара

Цена
Бренд
Бленды для мониторов

Обработка изображения – важная часть работы профессионального фотографа, видеографа, дизайнера.  Для качественной оцифровки рекомендуем использовать бленды для экрана – полезный аксессуар, который защитит рабочее пространство от солнечных лучей и бликов. Точность цветокоррекции существенно возрастает.

Интернет-магазин Фотогора предлагает бленды ведущих производителей

  • шторки для защиты экрана IPad от солнца бренда Manfrotto, совместимые с различными моделями «яблочных» девайсов (устанавливаются на консоль управления Digital Director);
  • защитную бленду для мониторов от фирмы PCHOOD (подходит для экранов размером 15-26 дюймов).

Преимущества использования шторок

  • предотвращают искажение цвета на экране, блокируя прямые солнечные лучи; теперь, используя современные программы обработки фотографий и управления цветом, вы можете настраивать цветопередачу без влияния окружающего освещения;
  • улучшают контрастность дисплея и его срок службы, избавляя от необходимости устанавливать яркость экрана на максимум;
  • снижают утомляемость и напряжение глаз;
  • позволят сохранить конфиденциальность информации, защищая не только от солнечных лучей, но и от постороннего внимания на экран.

Они просты в установке, легко снимаются и транспортируются.

Мы предлагаем шторки высокого качества надежных брендов, которые прослужат долгое время, даже при постоянном использовании, включая сборку, перемещение и т.д.  Эта продукция будет полезна как фотографам, так и людям, которые много времени проводят за компьютером или экраном IPad. С блендой для монитора вы сможете сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь на внешнее воздействие солнца.

Наши консультанты ответят на вопросы по телефону или онлайн. Возможны различные системы оплаты. Доставка в любой город России и СНГ.

Хит
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Арт. DAN-6209
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Антибликовая бленда Fotokvant Hood-M1 для монитора.

Шторки изготовлены из АВС-пластика, предназначены для защиты экрана монитора от солнечных лучей и более комфортной работы. Подходят для мониторов с диагональю экрана от 15 до 32 дюймов. Снабжены креплением для установки профессиональных калибраторов, таких как Datacolor и X-Rite. 

7 600 ₽
В корзину
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Арт. DAN-1618
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director.

Защищает экран iPad от прямых солнечных лучей. Быстро и легко монтируется. Шторки устанавливаются на консоль управления Digital Director. Совместимые модели iPad mini 4, iPad mini 3 и iPad mini 2.


1 990 ₽
В корзину
Manfrotto MVDDSHA шторки для Digital Director
Manfrotto MVDDSHA шторки для Digital Director
Арт. NVF-9757
Manfrotto MVDDSHA шторки для Digital Director
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVDDSHA - шторки для защиты экрана IPad.

Шторки предназначены для защиты экрана IPad от прямых солнечных лучей и более комфортной работы. Используются с консолью Manfrotto Digital Director.

1 990 ₽
В корзину
Товары в архиве (7)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера