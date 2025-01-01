Бленды для мониторов

Обработка изображения – важная часть работы профессионального фотографа, видеографа, дизайнера. Для качественной оцифровки рекомендуем использовать бленды для экрана – полезный аксессуар, который защитит рабочее пространство от солнечных лучей и бликов. Точность цветокоррекции существенно возрастает.

Интернет-магазин Фотогора предлагает бленды ведущих производителей

шторки для защиты экрана IPad от солнца бренда Manfrotto, совместимые с различными моделями «яблочных» девайсов (устанавливаются на консоль управления Digital Director);

защитную бленду для мониторов от фирмы PCHOOD (подходит для экранов размером 15-26 дюймов).

Преимущества использования шторок

предотвращают искажение цвета на экране, блокируя прямые солнечные лучи; теперь, используя современные программы обработки фотографий и управления цветом, вы можете настраивать цветопередачу без влияния окружающего освещения;

улучшают контрастность дисплея и его срок службы, избавляя от необходимости устанавливать яркость экрана на максимум;

снижают утомляемость и напряжение глаз;

позволят сохранить конфиденциальность информации, защищая не только от солнечных лучей, но и от постороннего внимания на экран.

Они просты в установке, легко снимаются и транспортируются.

Мы предлагаем шторки высокого качества надежных брендов, которые прослужат долгое время, даже при постоянном использовании, включая сборку, перемещение и т.д. Эта продукция будет полезна как фотографам, так и людям, которые много времени проводят за компьютером или экраном IPad. С блендой для монитора вы сможете сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь на внешнее воздействие солнца.

Наши консультанты ответят на вопросы по телефону или онлайн. Возможны различные системы оплаты. Доставка в любой город России и СНГ.