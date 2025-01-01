Аксессуары для экшен-камер

Оснащаем экшен-камеру для съемки приключений вместе с магазином Фотогора! Выбор аксессуаров зависит от того, что именно и в какой среде вы будете снимать. Вы всегда можете проконсультироваться с продавцом, который даст вам практические рекомендации по выбору нужного аксессуара.

Крепления

Экшен-камеры, как правило, легче по весу, меньше по размеру и имеют водостойкую конструкцию, но учтите, что не все компании изготавливают камеры с такими характеристиками. Например, формы камеры GoPro полностью отличаются от камер Sony. Для этих устройств невозможно использовать одинаковое крепление для регулировки их на присоске или на шлеме.

Типы креплений

для головы

для шлема

на грудь

на руку

на мотоцикл или велосипед

Аккумуляторы

В некоторых экшен-камерах используется съемный аккумулятор, у других же - встроенный блок. Необходимо знать, как долго будет работать их батарея при съемке 4K или с уровнем 1080p. Если вы планируете снимать весь день, скорее всего, понадобятся дополнительные батареи для замены.

Быстрая карта памяти

Большинство профессионалов любят брать с собой несколько карт памяти, чтобы можно было легко переключаться во время съемки. В таком случае вы никогда не столкнетесь с тем, что во время съемки карта выйдет из строя.

Водонепроницаемый корпус

Не обязательно водостойкая камера является водонепроницаемой. В таком случае вам будет полезен водонепроницаемый корпус. Он также служит отличной защитой от песка.

Звукозаписывающее устройство

В большинстве моделей экшен-камер качество звука такое же, как и у обычных видеокамер, но для получения лучших результатов необходимо приобрести дополнительный механизм записи звука. Такие устройства могут легко синхронизироваться даже с низкокачественными аудиовходами или внешними микрофонами, так что вы можете получить идеальную запись на ходу.

Фильтры

Фильтры помогают улучшить распределение цвета в записанном материале. Это опциональная покупка, однако, например, при съемке под водой – незаменимый помощник для более корректного и эстетичного отображения оттенков в кадре.