Аксессуары для экшен-камер

Металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro Fotokvant FLH-68.
Портативный штатив-адаптер для Gopro, имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла.
Fotokvant RCL-S4 - зажим пластиковый с шаровой головкой и креплением для GoPro.
Компактный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика и алюминия. Диапазон обхвата зажима 20-45 мм.
Fotokvant FLH-67 – портативный штатив-адаптер для Gopro Hero 4/3/2/1.
Имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла и пластика. Вес, г – 12.
Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.
Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.
Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.
Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.
Аккумулятор Fujimi FBAHBT-501H для экшен камер GoPro 5, 6, 7.
Аккумулятор 1220 mAh для экшен камер GoPro 5, 6, 7. Может использоваться как альтернатива оригинальному аккумулятору GoPro AHDBT-501.
Аккумулятор Fujimi YI 2AZ16-1 для экшен камер XIAOMI YI 2 4K.
Аккумулятор 1150 mAh для экшен камер XIAOMI YI 2 4K. Может использоваться как альтернатива оригинальному аккумулятору XIAOMI.
Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры.
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект состоит из з адаптеров, изготовленных из латуни. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8", Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный и Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект адаптеров, сделанных из латуни состоит из 4-х шт. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8", Fotokvant FLH-06-BR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма латунный, Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный.
Fujimi GP FL1 поплавок. Не тонет в воде. Яркий цвет позволит быстро найти камеру если она отскочила с крепления. Отлично подходит для подводного плавания, дайвинга, серфинга, вейкбординга и любого другого водного вида спорта.
Адаптер Fotokvant FLH-62 с резьбы 1/4 дюйма и креплением GoPro.
Переходник с крепления камер GoPro на монопод или штатив с резьбой 1/4 дюйма. Адаптер полезен при статической съемке экшн-камерой GoPro со штатива или монопода, когда снимать удобнее с фиксированного места и нужно лишь плавно поворачивать камеру вслед за объектом съемки. Переходник достаточно компактный, изготовлен из качественного и прочного пластика черного цвета.
Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head - шаровая голова-держатель для экшн-камеры.
Шаровая голова-держатель для GoPro дает возможность установки экшн-камеры на шарнирном креплении Super Knuckle на стойку, штатив, вакуумные держатели, присоски, и т.д.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.
Крепление magic arm для фиксации экшн-камеры на различных гладких изогнутых или плоских поверхностях с быстросъемным креплением CapLock. Максимальная нагрузка 300 гр. Двойной замок гарантирует надёжность фиксации и предотвращает случайное отсоединение. Аксессуар крепится с помощью клейкой основы, при необходимости можно использовать специальный страховочный трос. Выдерживает экстремальные условия работы.
Крепление CapLock с быстросъёмной системой предназначено для установки экшн-камеры на боковое зеркало мотоцикла или велосипеда. База крепления вращается на 360 градусов и имеет регулируемый угол наклона 180 градусов. Шаровая головка также вращается на 360 градусов и наклоняется на 35 градусов. Максимальная нагрузка 350 гр. В комплекте адаптеры на разные диаметры трубок.
Универсальный набор подходит для популярных камер GoPro и для экшн-камер других брендов, имеющих схожий тип крепления, таких как DJI Osmo Action, Insta360 и др. Все аксессуары и камера удобно размещаются в просторном кейсе-ракушке, надёжно защищённом от пыли и загрязнений. Кейс оборудован широкой ручкой, а также металлическим карабином, который позволяет легко подвешивать его на крючок или крепить к сумке или рюкзаку.
Универсальный набор подходит для популярных камер GoPro и для экшн-камер других брендов, имеющих схожий тип крепления, таких как DJI Osmo Action, Insta360 и др. Все аксессуары и камера удобно размещаются в просторном кейсе-ракушке, надёжно защищённом от пыли и загрязнений. Мягкий серый кейс оборудован широкой ручкой, а также металлическим карабином, который позволяет легко подвешивать его на крючок или крепить к сумке или рюкзаку.
Универсальное зажимное крепление для аксессуаров, оснащенное шаровой головкой и винтом 1/4". Дополнительно на этом креплении предусмотрена резьба 3/8". Шаровая головка способна выдерживать нагрузку до 1.2 кг, обеспечивая надежную фиксацию тяжелых устройств, а резьбовое соединение позволяет использовать дополнительные адаптеры и крепления.
