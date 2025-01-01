Фильтр

Статьи

Аксессуары для экшен-камер

Оснащаем экшен-камеру для съемки приключений вместе с магазином Фотогора! Выбор аксессуаров зависит от того, что именно и в какой среде вы будете снимать. Вы всегда можете проконсультироваться с продавцом, который даст вам практические рекомендации по выбору нужного аксессуара.

Крепления

Экшен-камеры, как правило, легче по весу, меньше по размеру и имеют водостойкую конструкцию, но учтите, что не все компании изготавливают камеры с такими характеристиками. Например, формы камеры GoPro полностью отличаются от камер Sony. Для этих устройств невозможно использовать одинаковое крепление для регулировки их на присоске или на шлеме.

Типы креплений

  • для головы
  • для шлема
  • на грудь
  • на руку
  • на мотоцикл или велосипед

Аккумуляторы

В некоторых экшен-камерах используется съемный аккумулятор, у других же - встроенный блок. Необходимо знать, как долго будет работать их батарея при съемке 4K или с уровнем 1080p. Если вы планируете снимать весь день, скорее всего, понадобятся дополнительные батареи для замены.

Быстрая карта памяти

Большинство профессионалов любят брать с собой несколько карт памяти, чтобы можно было легко переключаться во время съемки. В таком случае вы никогда не столкнетесь с тем, что во время съемки карта выйдет из строя.

Водонепроницаемый корпус

Не обязательно водостойкая камера является водонепроницаемой. В таком случае вам будет полезен водонепроницаемый корпус. Он также служит отличной защитой от песка.

Звукозаписывающее устройство

В большинстве моделей экшен-камер качество звука такое же, как и у обычных видеокамер, но для получения лучших результатов необходимо приобрести дополнительный механизм записи звука. Такие устройства могут легко синхронизироваться даже с низкокачественными аудиовходами или внешними микрофонами, так что вы можете получить идеальную запись на ходу.

Фильтры

Фильтры помогают улучшить распределение цвета в записанном материале. Это опциональная покупка, однако, например, при съемке под водой – незаменимый помощник для более корректного и эстетичного отображения оттенков в кадре.

Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Арт. DAN-3076
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro Fotokvant FLH-68.

Портативный штатив-адаптер для Gopro, имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла.

220 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Арт. NVF-9313
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S4 - зажим пластиковый с шаровой головкой и креплением для GoPro.

Компактный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика и алюминия. Диапазон обхвата зажима 20-45 мм.

470 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-67 пластиковый адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-67 пластиковый адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-67 пластиковый адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Арт. NVF-5109
Fotokvant FLH-67 пластиковый адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-67 – портативный штатив-адаптер для Gopro Hero 4/3/2/1.

Имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла и пластика. Вес, г – 12. 

200 ₽
В корзину
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Арт. DAN-0470
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.

150 ₽
В корзину
Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro
Арт. OLE-1126
Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.

110 ₽
В корзину
Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7
Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7
Арт. DAN-5658
Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fujimi FBAHBT-501H для экшен камер GoPro 5, 6, 7.

Аккумулятор 1220 mAh для экшен камер GoPro 5, 6, 7. Может использоваться как альтернатива оригинальному аккумулятору GoPro AHDBT-501.

890 ₽
В корзину
-26 %
Fujimi YI 2AZ16-1 аккумулятор для экшен камер XIAOMI YI 2 4K
Fujimi YI 2AZ16-1 аккумулятор для экшен камер XIAOMI YI 2 4K
Арт. DAN-5659
Fujimi YI 2AZ16-1 аккумулятор для экшен камер XIAOMI YI 2 4K
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Аккумулятор Fujimi YI 2AZ16-1 для экшен камер XIAOMI YI 2 4K.

Аккумулятор 1150 mAh для экшен камер XIAOMI YI 2 4K. Может использоваться как альтернатива оригинальному аккумулятору XIAOMI.

-25.81 %620 ₽
450 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры
Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры
Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры
Арт. MTG-1399
Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-92 винт для крепления экшн-камеры. 


60 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Арт. MTG-2258
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект состоит из з адаптеров, изготовленных из латуни. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный и Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма

320 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Арт. MTG-2259
Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-09 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект адаптеров, сделанных из латуни состоит из 4-х шт. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"Fotokvant FLH-06-BR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма латунныйFotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный

500 ₽
В корзину
-50 %
Fujimi GP FL1 поплавок
Fujimi GP FL1 поплавок
Арт. DAN-0427
Fujimi GP FL1 поплавок
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fujimi GP FL1 поплавок. Не тонет в воде. Яркий цвет позволит быстро найти камеру если она отскочила с крепления. Отлично подходит для подводного плавания, дайвинга, серфинга, вейкбординга и любого другого водного вида спорта. 

-50 %240 ₽
120 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-62 адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-62 адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Арт. DAN-2425
Fotokvant FLH-62 адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant FLH-62 с резьбы 1/4 дюйма и креплением GoPro.

Переходник с крепления камер GoPro на монопод или штатив с резьбой 1/4 дюйма. Адаптер полезен при статической съемке экшн-камерой GoPro со штатива или монопода, когда снимать удобнее с фиксированного места и нужно лишь плавно поворачивать камеру вслед за объектом съемки. Переходник достаточно компактный, изготовлен из качественного и прочного пластика черного цвета.

110 ₽
В корзину
Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры
Арт. NVF-9456
Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head - шаровая голова-держатель для экшн-камеры.

Шаровая голова-держатель для GoPro дает возможность установки экшн-камеры на шарнирном креплении Super Knuckle на стойку, штатив, вакуумные держатели, присоски, и т.д.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.

2 360 ₽
В корзину
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
Арт. OLE-4448
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление magic arm для фиксации экшн-камеры на различных гладких изогнутых или плоских поверхностях с быстросъемным креплением CapLock. Максимальная нагрузка 300 гр. Двойной замок гарантирует надёжность фиксации и предотвращает случайное отсоединение. Аксессуар крепится с помощью клейкой основы, при необходимости можно использовать специальный страховочный трос. Выдерживает экстремальные условия работы.

4 090 ₽
В корзину
PGYTECH CapLock крепление на зеркало заднего вида для экшн-камеры
PGYTECH CapLock крепление на зеркало заднего вида для экшн-камеры
PGYTECH CapLock крепление на зеркало заднего вида для экшн-камеры
Арт. OLE-4485
PGYTECH CapLock крепление на зеркало заднего вида для экшн-камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление CapLock с быстросъёмной системой предназначено для установки экшн-камеры на боковое зеркало мотоцикла или велосипеда. База крепления вращается на 360 градусов и имеет регулируемый угол наклона 180 градусов. Шаровая головка также вращается на 360 градусов и наклоняется на 35 градусов. Максимальная нагрузка 350 гр. В комплекте адаптеры на разные диаметры трубок.

2 910 ₽
В корзину
PULUZ PKT10 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер в кейсе
PULUZ PKT10 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер в кейсе
PULUZ PKT10 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер в кейсе
Арт. OLE-4743
PULUZ PKT10 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер в кейсе
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Универсальный набор подходит для популярных камер GoPro и для экшн-камер других брендов, имеющих схожий тип крепления, таких как DJI Osmo Action, Insta360 и др. Все аксессуары и камера удобно размещаются в просторном кейсе-ракушке, надёжно защищённом от пыли и загрязнений. Кейс оборудован широкой ручкой, а также металлическим карабином, который позволяет легко подвешивать его на крючок или крепить к сумке или рюкзаку.

2 590 ₽
В корзину
PULUZ PKT17 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер
PULUZ PKT17 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер
PULUZ PKT17 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер
Арт. OLE-4745
PULUZ PKT17 Accessories Combo Kit комплект аксессуаров 45 в1 для экшн-камер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Универсальный набор подходит для популярных камер GoPro и для экшн-камер других брендов, имеющих схожий тип крепления, таких как DJI Osmo Action, Insta360 и др. Все аксессуары и камера удобно размещаются в просторном кейсе-ракушке, надёжно защищённом от пыли и загрязнений. Мягкий серый кейс оборудован широкой ручкой, а также металлическим карабином, который позволяет легко подвешивать его на крючок или крепить к сумке или рюкзаку.

1 990 ₽
В корзину
SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit универсальный держатель-струбцина для экшн-камер
SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit универсальный держатель-струбцина для экшн-камер
SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit универсальный держатель-струбцина для экшн-камер
Арт. OLE-4808
SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit универсальный держатель-струбцина для экшн-камер
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Универсальное зажимное крепление для аксессуаров, оснащенное шаровой головкой и винтом 1/4". Дополнительно на этом креплении предусмотрена резьба 3/8". Шаровая головка способна выдерживать нагрузку до 1.2 кг, обеспечивая надежную фиксацию тяжелых устройств, а резьбовое соединение позволяет использовать дополнительные адаптеры и крепления.

1 860 ₽
В корзину
