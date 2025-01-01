Маски Gobo

Арт. DAN-6852

Godox SA-05 набор сетчатых масок для S30.

Комплект из 4 лепестков заслонки для применения с проекционной насадкой Godox SA-P, светодиодного осветителя Godox S30. Применяется для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.