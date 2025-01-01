Маски Gobo

Фильтр

Godox SA-10 GOBO для S30 держатель масок
Godox SA-10 GOBO для S30 держатель масок
Арт. DAN-6850
Godox SA-10 GOBO для S30 держатель масок
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.

Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.

2 070 ₽
Godox SA-05 для S30 набор сетчатых масок
Godox SA-05 для S30 набор сетчатых масок
Арт. DAN-6852
Godox SA-05 для S30 набор сетчатых масок
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
Godox SA-05 набор сетчатых масок для S30.

Комплект из 4 лепестков заслонки для применения с проекционной насадкой Godox SA-P, светодиодного осветителя Godox S30. Применяется для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.

2 150 ₽
Godox VSA-GS3 набор масок гобо
Арт. DAN-8798
Godox VSA-GS3 набор масок гобо
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Godox VSA-GS3 набор масок гобо.

Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.

3 430 ₽
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Арт. DAN-9420
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!

Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Арт. DAN-9421
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!

Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Арт. DAN-9637
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant GMW-01 маска гобо 58 мм дуршлаг - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи
Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи
Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи
Арт. DAN-9641
Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GMW-02 маска гобо 58 мм жалюзи - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Fotokvant GMW-10-58 Gobo mask маска гобо 58 мм круг
Fotokvant GMW-10-58 Gobo mask маска гобо 58 мм круг
Fotokvant GMW-10-58 Gobo mask маска гобо 58 мм круг
Арт. DAN-9643
Fotokvant GMW-10-58 Gobo mask маска гобо 58 мм круг
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GMW-38 маска гобо 58 мм круг - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

Fotokvant GMW-37-58 Gobo mask маска гобо 58 мм сердце
Fotokvant GMW-37-58 Gobo mask маска гобо 58 мм сердце
Fotokvant GMW-37-58 Gobo mask маска гобо 58 мм сердце
Арт. DAN-9639
Fotokvant GMW-37-58 Gobo mask маска гобо 58 мм сердце
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GMW-38 маска гобо 58 мм сердце - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

Fotokvant GMW-38-58 Gobo mask маска гобо 58 мм звезда
Fotokvant GMW-38-58 Gobo mask маска гобо 58 мм звезда
Fotokvant GMW-38-58 Gobo mask маска гобо 58 мм звезда
Арт. DAN-9638
Fotokvant GMW-38-58 Gobo mask маска гобо 58 мм звезда
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GMW-38 маска гобо 58 мм звезда - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт
Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт
Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт
Арт. MTG-1860
Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт. Держатель применяется для постановки в вертикальное положение флаг-масок Fotokvant RFM-4048-01 флаг-маска 40х48 см с паттерном окноFotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы и Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Selens 841691 Gobo-01 маска гобо 01 металлическая 58 мм дуршлаг
Selens 841691 Gobo-01 маска гобо 01 металлическая 58 мм дуршлаг
Selens 841691 Gobo-01 маска гобо 01 металлическая 58 мм дуршлаг
Арт. MTG-3139
Selens 841691 Gobo-01 маска гобо 01 металлическая 58 мм дуршлаг
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Selens 841691 Gobo-01 маска гобо 01 металлическая 58 мм дуршлаг. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Selens 841695 Gobo-05 маска гобо 05 металлическая 58 мм взрыв
Selens 841695 Gobo-05 маска гобо 05 металлическая 58 мм взрыв
Selens 841695 Gobo-05 маска гобо 05 металлическая 58 мм взрыв
Арт. MTG-3143
Selens 841695 Gobo-05 маска гобо 05 металлическая 58 мм взрыв
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 841695 Gobo-05 маска гобо 05 металлическая 58 мм взрыв. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Selens 841697 Gobo-07 маска гобо 07 металлическая 58 мм молния
Selens 841697 Gobo-07 маска гобо 07 металлическая 58 мм молния
Selens 841697 Gobo-07 маска гобо 07 металлическая 58 мм молния
Арт. MTG-3145
Selens 841697 Gobo-07 маска гобо 07 металлическая 58 мм молния
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Selens 841697 Gobo-07 маска гобо 07 металлическая 58 мм молния. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж
Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж
Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж
Арт. MTG-3146
Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

Selens 841701 Gobo-11 маска гобо 11 металлическая 58 мм цифровой шар
Selens 841701 Gobo-11 маска гобо 11 металлическая 58 мм цифровой шар
Selens 841701 Gobo-11 маска гобо 11 металлическая 58 мм цифровой шар
Арт. MTG-3149
Selens 841701 Gobo-11 маска гобо 11 металлическая 58 мм цифровой шар
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 841701 Gobo-11 маска гобо 11 металлическая 58 мм цифровой шар. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

Selens 841703 Gobo-13 маска гобо 13 металлическая 58 мм ужас
Selens 841703 Gobo-13 маска гобо 13 металлическая 58 мм ужас
Selens 841703 Gobo-13 маска гобо 13 металлическая 58 мм ужас
Арт. MTG-3151
Selens 841703 Gobo-13 маска гобо 13 металлическая 58 мм ужас
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 841703 Gobo-13 маска гобо 13 металлическая 58 мм ужас. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


Selens 841704 Gobo-14 маска гобо 14 металлическая 58 мм круги
Selens 841704 Gobo-14 маска гобо 14 металлическая 58 мм круги
Selens 841704 Gobo-14 маска гобо 14 металлическая 58 мм круги
Арт. MTG-3152
Selens 841704 Gobo-14 маска гобо 14 металлическая 58 мм круги
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 841704 Gobo-14 маска гобо 14 металлическая 58 мм круги. Насад 


