Фильтр

Всего - 5 товаров

Цена
Бренд
Вид

Статьи

Репродукции

В ассортименте интернет-магазина Фотогора представлены репродукции картин для создания уюта в вашей квартире или на рабочем месте. 

Стильные и оригинальные картины станут украшением для дома, фотостудии или офиса.

В каталоге имеются репродукции разных размеров, круглой и квадратной формы

Картины представлены в различной цветовой гамме: от яркой до нежной и пастельной. Они гармонично впишутся в любой интерьер и украсят помещение.

Мы предлагаем репродукции, выполненные:

  • методом цифровой печати на стекле, синтетическом холсте, натянутом на подрамник;
  • методом офсетной печати на глянцевой или матовой бумаге, наклеенной для МДФ.

В магазине Фотогора можно приобрести картины с изображением птиц, животных, природы, абстрактных рисунков, орнаментов, цветов, городских улочек, людей, автомобилей — на любой вкус. Особой популярностью пользуются натюрморты и природные пейзажи.

Преимущества репродукций:

  • качественные материалы;
  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент;
  • насыщенные цвета;
  • разнообразие размеров и форм картин для каждого интерьера;
  • оригинальный дизайн.

Для заказа репродукции картины для вашего дома или офиса оставляйте заявку на нашем сайте.

Вы также можете позвонить по телефону +7 (495) 363-10-98 (в Москве) или +7 (910) 340-11-00 (в Воронеже).

Каждому клиенту мы гарантируем:

  • своевременную доставку в любую точку России;
  • удобные способы оплаты (электронный кошелек, карта, наличные, перевод на карту или счет компании);
  • скидочную программу (3% - от 40 000 рублей, 5% - от 100 000 рублей).

Звоните нашим менеджерам и получайте консультацию прямо сейчас. Добавьте уюта и оригинальных деталей в свой интерьер.

Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Арт. DAN-5135
Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Репродукция Манхэттен на холсте Styler CA-00237, размер - 60X150 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.

4 410 ₽
В корзину
Styler CA-11842 репродукция Маяк 2 на холсте 45X140см
Styler CA-11842 репродукция Маяк 2 на холсте 45X140см
Арт. DAN-5141
Styler CA-11842 репродукция Маяк 2 на холсте 45X140см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Репродукция Маяк 2 Styler CA-11842 на холсте, размер -  45X140 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 45X140 см.

3 290 ₽
В корзину
Styler GL00874 репродукция Оливки1 на стекле 30X80см
Арт. DAN-5178
Styler GL00874 репродукция Оливки1 на стекле 30X80см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.

2 950 ₽
В корзину
Styler GL01816 репродукция Зерна на стекле 30X30см
Styler GL01816 репродукция Зерна на стекле 30X30см
Арт. DAN-5160
Styler GL01816 репродукция Зерна на стекле 30X30см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Репродукция Зерна Styler GL01816 на стекле, размер - 30X30 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X30 см.

1 530 ₽
В корзину
Styler OB-02668 постер Зеленая гармония 50X70см
Styler OB-02668 постер Зеленая гармония 50X70см
Арт. DAN-5131
Styler OB-02668 постер Зеленая гармония 50X70см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Постер Зеленая гармония Styler OB-02668, размер - 50X70 см.

Репродукция выполнена методом офсетной печати на бумаге, вставлена в рамку из МДФ. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 50X70 см.

1 640 ₽
В корзину
Товары в архиве (49)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера