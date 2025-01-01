Репродукции

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Репродукция Манхэттен на холсте Styler CA-00237, размер - 60X150 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.
Репродукция Маяк 2 Styler CA-11842 на холсте, размер - 45X140 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 45X140 см.
Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Репродукция Зерна Styler GL01816 на стекле, размер - 30X30 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X30 см.
Постер Зеленая гармония Styler OB-02668, размер - 50X70 см.
Репродукция выполнена методом офсетной печати на бумаге, вставлена в рамку из МДФ. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 50X70 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen