Статьи

Ветрозащита для микрофонов

На сайте Фотогора продается ветрозащита производства Fotokvant, Boya

и других известных компаний, поставляющих качественные и недорогие аксессуары к микрофонам. Изделия минимизируют «помехи» от порывов ветра, позволяют записывать чистый звук, отчетливую речь в ветреную погоду, на улицах с сильным сквозняком, «продуваемых» открытых пространствах.

Ветрозащита для микрофонов

изготавливается из поролона (с разным диаметром отверстия) или специального искусственного меха — акустически прозрачного, но отлично компенсирующего шум от ветра. У нас в каталоге есть модели разных цветов — от нейтрального черного и белого до желтого. Профессиональные ветрозащитные насадки изготавливаются из ячеистого синтетического материала и выпускаются под определенные модели микрофонов. Они указываются в описании товара.

Ветрозащиту просто фиксировать на аудиооборудовании, благодаря эластичным посадочным отверстиям. При этом аксессуары надежно закрепляются на микрофонах и не спадают даже при динамичной работе «в поле».

Мы поможем подобрать защиту для техники всех типов

  • петличных микрофонов для речи — чтобы можно было записывать интервью, видеоролики на улице;
  • ручных устройств, в том числе инструментальных и вокальных — для качественной трансляции выступлений;
  • накамерной техники — даже если вы записываете звук, видео на смартфон, качество будет отличным, и ветер вам не помешает.

В комплекте поставляется одно или несколько изделий — в зависимости от модели. Консультанты магазина помогут выбрать ветрозащиту и расскажут о том, как ее использовать. При заказе вы можете воспользоваться доставкой с помощью курьерской службы, транспортной компании или забрать покупку самовывозом из нашего пункта в Москве.

Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Арт. NVF-6798
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)

990 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant MZ-M White меховая ветрозащита для петличного микрофона
Арт. DAN-3424
Fotokvant MZ-M White меховая ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M White для петличного микрофона.

Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - белый.

540 ₽
В корзину
Boya BY-B05F поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов
Арт. NVF-8110
Boya BY-B05F поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.

Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.

790 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Арт. NVF-9230
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона.

Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.

В комплекте - 1 шт.

-5 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Арт. DAN-1133
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MZ-14Y - ветрозащита для петличного микрофона желтая.

Ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 5 мм. Общая длина - 14 мм. Цвет - телесный, актуальный при использовании на головной гарнитуре, что позволяет сделать менее заметным микрофон. В комплекте - 1 шт.

-5 %50 ₽
40 ₽
В корзину
Fotokvant MZ-M Grey меховая ветрозащита для петличного микрофона
Арт. DAN-3425
Fotokvant MZ-M Grey меховая ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
Москва: более 10 шт

Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Grey для петличного микрофона.

Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - серый.

480 ₽
В корзину
-9 %
Fotokvant MZ-M Black меховая ветрозащита для петличного микрофона
Арт. DAN-3426
Fotokvant MZ-M Black меховая ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Black для петличного микрофона.

Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - черный.

-9.26 %480 ₽
430 ₽
В корзину
E-IMAGE BS-M20 Suspension windshield system ветрозащита &quot;цеппелин&quot; для микрофона Ø19-22х245 мм
Арт. OLE-3685
E-IMAGE BS-M20 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х245 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 185 - 245 мм.




20 920 ₽
В корзину
E-IMAGE BS-M80 Suspension windshield system ветрозащита &quot;цеппелин&quot; для микрофона Ø19-22х300 мм
Арт. OLE-3686
E-IMAGE BS-M80 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х300 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 250 - 300 мм.

23 990 ₽
В корзину
E-IMAGE BS-P60 Suspension windshield system ветрозащита &quot;цеппелин&quot; для микрофона Ø19-22х295 мм
Арт. OLE-3687
E-IMAGE BS-P60 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х295 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 250 - 300 мм.

23 990 ₽
В корзину
E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита &quot;цеппелин&quot; для микрофона Ø19-22х425 мм
Арт. OLE-3688
E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х425 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 360 - 425 мм.

28 730 ₽
В корзину
E-IMAGE WSA-01 Windcover-Length 140mm ветрозащита для микр. Ø18-24х120 мм
Арт. OLE-4933
E-IMAGE WSA-01 Windcover-Length 140mm ветрозащита для микр. Ø18-24х120 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
3 900 ₽
В корзину
E-IMAGE WSA-02 Windcover-Length 205mm ветрозащита для микр. Ø18-24х180 мм
Арт. OLE-4934
E-IMAGE WSA-02 Windcover-Length 205mm ветрозащита для микр. Ø18-24х180 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
4 180 ₽
В корзину
E-IMAGE WSA-03 Windcover-Length 245mm ветрозащита для микр. Ø18-24х220 мм
Арт. OLE-4935
E-IMAGE WSA-03 Windcover-Length 245mm ветрозащита для микр. Ø18-24х220 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
5 560 ₽
В корзину
