Ветрозащита для микрофонов

Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M White для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - белый.
Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.
Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.
Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона.
Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.
В комплекте - 1 шт.
Fotokvant MZ-14Y - ветрозащита для петличного микрофона желтая.
Ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 5 мм. Общая длина - 14 мм. Цвет - телесный, актуальный при использовании на головной гарнитуре, что позволяет сделать менее заметным микрофон. В комплекте - 1 шт.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Grey для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - серый.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Black для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - черный.
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 185 - 245 мм.
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 250 - 300 мм.
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 360 - 425 мм.
