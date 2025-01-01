На сайте Фотогора продается ветрозащита производства Fotokvant, Boya

и других известных компаний, поставляющих качественные и недорогие аксессуары к микрофонам. Изделия минимизируют «помехи» от порывов ветра, позволяют записывать чистый звук, отчетливую речь в ветреную погоду, на улицах с сильным сквозняком, «продуваемых» открытых пространствах.

Ветрозащита для микрофонов

изготавливается из поролона (с разным диаметром отверстия) или специального искусственного меха — акустически прозрачного, но отлично компенсирующего шум от ветра. У нас в каталоге есть модели разных цветов — от нейтрального черного и белого до желтого. Профессиональные ветрозащитные насадки изготавливаются из ячеистого синтетического материала и выпускаются под определенные модели микрофонов. Они указываются в описании товара.

Ветрозащиту просто фиксировать на аудиооборудовании, благодаря эластичным посадочным отверстиям. При этом аксессуары надежно закрепляются на микрофонах и не спадают даже при динамичной работе «в поле».

Мы поможем подобрать защиту для техники всех типов

петличных микрофонов для речи — чтобы можно было записывать интервью, видеоролики на улице;

ручных устройств, в том числе инструментальных и вокальных — для качественной трансляции выступлений;

накамерной техники — даже если вы записываете звук, видео на смартфон, качество будет отличным, и ветер вам не помешает.

В комплекте поставляется одно или несколько изделий — в зависимости от модели. Консультанты магазина помогут выбрать ветрозащиту и расскажут о том, как ее использовать. При заказе вы можете воспользоваться доставкой с помощью курьерской службы, транспортной компании или забрать покупку самовывозом из нашего пункта в Москве.