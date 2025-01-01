Арт. OLE-4120

до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Мягкая опора состоит из двух частей и предназначена для комфортной установки оптических приборов, телескопов, спортивного оружия и других устройств. Она включает в себя два текстильных чехла (передний и задний упор для приклада и ложа, если используется во время стрельбы) из особо прочного нейлона — кордуры. Опоры соединяются вместе при помощи карабина. Поставляются без наполнителя.