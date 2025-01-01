Фильтр

Всего - 1 товар

Цена
Бренд
-15 %
Veber BeanBag 250 опора мягкая из двух частей
Veber BeanBag 250 опора мягкая из двух частей
Veber BeanBag 250 опора мягкая из двух частей
Арт. OLE-4120
Veber BeanBag 250 опора мягкая из двух частей
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Мягкая опора состоит из двух частей и предназначена для комфортной установки оптических приборов, телескопов, спортивного оружия и других устройств. Она включает в себя два текстильных чехла (передний и задний упор для приклада и ложа, если используется во время стрельбы) из особо прочного нейлона — кордуры. Опоры соединяются вместе при помощи карабина. Поставляются без наполнителя.

-15 %2 790 ₽
2 370 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера