Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.
Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.
Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.
Настольный журавль Fotokvant KPP-07.
Трехсекционный кронштейн (журавль) со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 5 см. Максимальная нагрузка до 2 кг.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant FLX-01 – металлическая гибкая штанга, имеет на концах наконечники типа мама с резьбой 1/4". Длина, см – 27. Вес, г – 120.
Fotokvant FLX-02 - металлическая гибкая штанга для установки на стойку студийного оборудования и других приборов.
С помощью металлической штанги можно установить осветительное или другое оборудование под любым нужным углом. Для крепления на концах имеется резьбовые соединения типа мама и папа с резьбой 1/4". Длина – 27 см. Вес – 160 г.
Гибкая штанга Fotokvant FLX-04 с зажимом 35 мм для установки планшета.
Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны винтовой зажим, а с другой - держатель планшета. Зажим имеет одну полукруглую губку и с успехом может устанавливается как на плоские поверхности, так и на округлые (трубы, стойки и т.д.). Максимальная толщина поверхности, на которой может быть установлен зажим, - 35 мм. Зажим для планшета минимальный размер - 12 см, максимальный - 20 см. Длина штанги - 50 см. Вес - 0,7 кг.
Струбцина Fotokvant RCL-FLX-04 с держателями для предметной съемки.
Металлический зажим-струбцина с четырьмя держателями для предметной съемки. Инструмент также используется в качестве держателя при пайке схем. Максимальный захват струбцины - 6 см, длина гнущихся штанг - 24 см.
PhotoMechanics K-100 – автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки небольших предметов, например, мобильных телефонов, ноутбуков и другой электроники, мелкой бытовой техники, игрушек, обуви, посуды и т.п.
PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.
Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.
Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.
Настольный кронштейн с треугольной опорной конструкцией со струбциной. Шаровая головка, встроенная в кронштейн стрелы, обеспечивает возможность наклона и оснащена винтом диаметром 1/4”. Максимальная нагрузка 3 кг. Регулируемая конструкция перекладины позволяет гибко выбирать углы съемки и устраняет слепые зоны. Горизонтальное плечо стрелы регулируется по длине от 382 до 746 мм. Подходит для установки на столешницу толщиной до 7 см.
Falcon Eyes MBH-706L Pro кронштейн. Угловой адаптер Baby Pin 5/8", длина 6", основание 150х90 мм, нагрузка до 15 кг, материал: сталь, вес 630 г.
