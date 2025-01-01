Арт. DAN-4601

Гибкая штанга Fotokvant FLX-04 с зажимом 35 мм для установки планшета.

Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны винтовой зажим, а с другой - держатель планшета. Зажим имеет одну полукруглую губку и с успехом может устанавливается как на плоские поверхности, так и на округлые (трубы, стойки и т.д.). Максимальная толщина поверхности, на которой может быть установлен зажим, - 35 мм. Зажим для планшета минимальный размер - 12 см, максимальный - 20 см. Длина штанги - 50 см. Вес - 0,7 кг.

