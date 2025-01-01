Штативы на присосках

Автогрип, или иначе, штатив на присосках используется для надежного крепления HDV/HD-камер и DSLR на различных поверхностях, в т.ч. вертикальных, отвесных стенах и дверцах автомобиля. Для удержания камеры в конструкции имеются прочные присоски.

Данный аксессуар позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре, поэтому является надежным спутником и необходимым приспособлением для репортажной и свадебной фото- и видеосъемки.

Штатив на присосках — полезный аксессуар для смартфона, HDV/HD или DSLR-камеры. Он позволяет закрепить оборудование на наклонных, вертикальных поверхностях и конструкциях со сложной геометрией — таких, как автомобильная панель, дверь или лобовое стекло.

В интернет-магазине Фотогора представлены держатели с присосками и системы вакуумного крепления камер и смартфонов из разных ценовых категорий. Большой выбор позволяет подобрать модель, исходя из потребностей, особенностей съемки и бюджета.

Штативы с присосками, как правило, компактны, но функциональны

Они изготавливаются из пластика, авиационного алюминия и других материалов, в которых сочетается прочность и малый вес. Мы предлагаем надежные фотоаксессуары для предметной, репортажной, событийной, художественной или экшн-съемки.



Автогрип позволяет вести съемку в движении, со "сложных" углов без потери стабильности и качества, без тряски в кадре.

Способны долго удерживать компактные камеры, смартфоны, студийные микрофоны и схожие по весу устройства.

Прочно закрепляются на стекле, гладких, полированных и других поверхностях — в отдельных случаях место крепления нужно предварительно обезжирить.

Штативы на присостках устойчивы к износу, вибрационным и механическим нагрузкам — штативы долго служат даже при активном, постоянном использовании.

Имеют простую, надежную конструкцию и комплектуются полезными дополнениями — металлической шаровой головой, адаптером для установки микрофона, внешним винтом 3/8 дюйма для аксессуаров Manfrotto и т.д.

В каталоге представлены компактные присоски со втулкой, штативы с вакуумными держателями, и другие системы, упрощающие съемку с рук или из автомобиля. Выбрать и купить автогрип разных производителей можно в магазине Фотогора. Мы поможем вам подобрать удобный и надежный штатив на присосках, соответствующий имеющемуся у вас фото- и видеооборудованию и исходя из отведенного бюджета.