Всего - 13 товаров

Статьи

Штативы на присосках

Автогрип, или иначе, штатив на присосках используется для надежного крепления HDV/HD-камер и DSLR на различных поверхностях, в т.ч. вертикальных, отвесных стенах и дверцах автомобиля. Для удержания камеры в конструкции имеются прочные присоски.

Данный аксессуар позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре, поэтому является надежным спутником и необходимым приспособлением для репортажной и свадебной фото- и видеосъемки.

Штатив на присосках — полезный аксессуар для смартфона, HDV/HD или DSLR-камеры. Он позволяет закрепить оборудование на наклонных, вертикальных поверхностях и конструкциях со сложной геометрией — таких, как автомобильная панель, дверь или лобовое стекло.

В интернет-магазине Фотогора представлены держатели с присосками и системы вакуумного крепления камер и смартфонов из разных ценовых категорий. Большой выбор позволяет подобрать модель, исходя из потребностей, особенностей съемки и бюджета.

Штативы с присосками, как правило, компактны, но функциональны

Они изготавливаются из пластика, авиационного алюминия и других материалов, в которых сочетается прочность и малый вес. Мы предлагаем надежные фотоаксессуары для предметной, репортажной, событийной, художественной или экшн-съемки.

  • Автогрип позволяет вести съемку в движении, со "сложных" углов без потери стабильности и качества, без тряски в кадре.
  • Способны долго удерживать компактные камеры, смартфоны, студийные микрофоны и схожие по весу устройства.
  • Прочно закрепляются на стекле, гладких, полированных и других поверхностях — в отдельных случаях место крепления нужно предварительно обезжирить.
  • Штативы на присостках устойчивы к износу, вибрационным и механическим нагрузкам — штативы долго служат даже при активном, постоянном использовании.
  • Имеют простую, надежную конструкцию и комплектуются полезными дополнениями — металлической шаровой головой, адаптером для установки микрофона, внешним винтом 3/8 дюйма для аксессуаров Manfrotto и т.д.

В каталоге представлены компактные присоски со втулкой, штативы с вакуумными держателями, и другие системы, упрощающие съемку с рук или из автомобиля. Выбрать и купить автогрип разных производителей можно в магазине Фотогора. Мы поможем вам подобрать удобный и надежный штатив на присосках, соответствующий имеющемуся у вас фото- и видеооборудованию и исходя из отведенного бюджета.

Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Арт. DAN-3799
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Москва: более 10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-10, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика и комплектуется шаровой головой из металла. Максимальная высота - до 10 см. В комплекте адаптер для установки микрофона.

500 ₽
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Арт. DAN-3894
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Москва: более 10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.

290 ₽
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры
Арт. DAN-9304
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона/экшнкамеры.

Удобный держатель для смартфона в авто или на любое стекло. Подходит для устройств шириной до 9,5 см.  Диаметр присоски 7 см. Длина гибкого колена 12 см. Общая длина держателя 24 см. Вес 124 гр.

620 ₽
Manfrotto 241 вакуумная присоска
Арт. DAN-0233
Manfrotto 241 вакуумная присоска
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 241 – вакуумная присоска диаметром 15 см, которая используется для крепления фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.

С помощью втулочного соединения длиной 16 мм возможна регулировка по наклону. Максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 2 кг.

19 390 ₽
Manfrotto 241FB вакуумная присоска
Арт. OLE-0764
Manfrotto 241FB вакуумная присоска
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 241FB – вакуумная присоска для легких фото- и видеокамер. Диаметр помпового крепления, мм – 60, внешний винт – 3/8". Подходит для установки большинства головок Manfrotto.

23 390 ₽
Cullmann CROSS CS23 штатив с вакуумным держателем
Cullmann CROSS CS23 штатив с вакуумным держателем
Cullmann CROSS CS23 штатив с вакуумным держателем
Арт. DAN-1211
Cullmann CROSS CS23 штатив с вакуумным держателем
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Cullmann CROSS CS23 - штатив с вакуумным держателем.

Штатив-присоска используется для крепления цифровых фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.

3 880 ₽
SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
Арт. OLE-2236
SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Крепление на присоске из алюминиевого сплава оснащено отверстиями с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8". Совместимо с держателями SmallRig 3873, 3874, 3875, 2906В, 2907В, 2115С. Оборудован поршнем с индикатором уровня вакуума.

8 460 ₽
KUPO KSC-09MP 6&quot; Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой
KUPO KSC-09MP 6&quot; Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой
Арт. MTG-3303
KUPO KSC-09MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO KSC-09MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.

14 810 ₽
KUPO KSC-13MP 4,5&quot; Suction Cup W/ 3/8&#039;&#039;-16 Thread x 5/8&quot; Length вакуумный держатель с винтом
Арт. MTG-3304
KUPO KSC-13MP 4,5" Suction Cup W/ 3/8''-16 Thread x 5/8" Length вакуумный держатель с винтом
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO KSC-13MP 4,5" Suction Cup W/ 3/8''-16 Thread x 5/8" Length вакуумный держатель с винтом. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.

7 430 ₽
KUPO KSC-19MP 6&quot; Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой
Арт. MTG-3305
KUPO KSC-19MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO KSC-19MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Допустимая нагрузка 6 кг

13 120 ₽
KUPO KS-216 CM 2&quot; Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца
KUPO KS-216 CM 2&quot; Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца
Арт. MTG-3285
KUPO KS-216 CM 2" Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO KS-216 CM 2" Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца автомобиля. Трубка-кронштейн диаметром 50 мм с резьбовым креплением M16 (шайбы и гайка в комплекте) предназначена для установки на буксировочном кольце автомобиля. Получившаяся точка для крепления монтажных приспособлений на автомобиль.

10 750 ₽
Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm держатель на присоске
Арт. OLE-3797
Joby Suction Cup & GorillaPod Arm держатель на присоске
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Гибкий шарнирный держатель с присоской для установки экшн-камеры на неподвижные поверхности. Оснащен креплением 1/4" и креплением GoPro . Диаметр присоски 8 см.  Длина шарнирного держателя 12,5 см


4 490 ₽
SmallRig 4122B держатель с присоской для фото/кинокамер Suction Cup Camera Mount
Арт. MTG-3569
SmallRig 4122B держатель с присоской для фото/кинокамер Suction Cup Camera Mount
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4122B держатель с присоской для фото/кинокамер Suction Cup Camera Mount. Держатель SmallRig 4122 предназначен для надежной фиксации фото/кинокамер и другого оборудования на гладких и ровных поверхностях. Присоска, изготовленная из износоустойчивого нитрильного каучука, обеспечивает работу в широком диапазоне температур (от -20°C до 60°C), при этом полезная нагрузка в горизонтальном положении составляет до 50 кг, в вертикальном до 35кг.

6 920 ₽
