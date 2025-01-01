Штативы на присосках

Москва
Мини-штатив Fotokvant TM-10, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика и комплектуется шаровой головой из металла. Максимальная высота - до 10 см. В комплекте адаптер для установки микрофона.
Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона/экшнкамеры.
Удобный держатель для смартфона в авто или на любое стекло. Подходит для устройств шириной до 9,5 см. Диаметр присоски 7 см. Длина гибкого колена 12 см. Общая длина держателя 24 см. Вес 124 гр.
Manfrotto 241 – вакуумная присоска диаметром 15 см, которая используется для крепления фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.
С помощью втулочного соединения длиной 16 мм возможна регулировка по наклону. Максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 2 кг.
Manfrotto 241FB – вакуумная присоска для легких фото- и видеокамер. Диаметр помпового крепления, мм – 60, внешний винт – 3/8". Подходит для установки большинства головок Manfrotto.
Cullmann CROSS CS23 - штатив с вакуумным держателем.
Штатив-присоска используется для крепления цифровых фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.
Крепление на присоске из алюминиевого сплава оснащено отверстиями с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8". Совместимо с держателями SmallRig 3873, 3874, 3875, 2906В, 2907В, 2115С. Оборудован поршнем с индикатором уровня вакуума.
KUPO KSC-09MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.
KUPO KSC-13MP 4,5" Suction Cup W/ 3/8''-16 Thread x 5/8" Length вакуумный держатель с винтом. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.
KUPO KSC-19MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Допустимая нагрузка 6 кг
KUPO KS-216 CM 2" Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца автомобиля. Трубка-кронштейн диаметром 50 мм с резьбовым креплением M16 (шайбы и гайка в комплекте) предназначена для установки на буксировочном кольце автомобиля. Получившаяся точка для крепления монтажных приспособлений на автомобиль.
Гибкий шарнирный держатель с присоской для установки экшн-камеры на неподвижные поверхности. Оснащен креплением 1/4" и креплением GoPro . Диаметр присоски 8 см. Длина шарнирного держателя 12,5 см
SmallRig 4122B держатель с присоской для фото/кинокамер Suction Cup Camera Mount. Держатель SmallRig 4122 предназначен для надежной фиксации фото/кинокамер и другого оборудования на гладких и ровных поверхностях. Присоска, изготовленная из износоустойчивого нитрильного каучука, обеспечивает работу в широком диапазоне температур (от -20°C до 60°C), при этом полезная нагрузка в горизонтальном положении составляет до 50 кг, в вертикальном до 35кг.
