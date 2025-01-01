Фильтр

Для фото- и видеокамер

Весьма распространенное явление, когда фотографу мешает сделать «кадр мечты» разряженный аккумулятор.

Очень часто фотоэнтузиасты отправляются в путешествия в такие места, где не всегда есть возможность купить батарейки.

Запасные заряженные аккумуляторы

необходимый и обязательный аксессуар каждого свадебного фотографа и видеографа.

В магазине Фотогора вы всегда сможете подобрать и купить аккумулятор для фото- или видеокамеры именно той модели, которая подойдет для вашей техники.

Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh
Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh
Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant BP-511 емкость 1800 mAh.

Аккумулятор типа Canon BP-511. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.

740 ₽
Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Москва: более 10 шт

Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер.

Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В

2 500 ₽
Fujimi FBEN-EL14UL аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBEN-EL14UL аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBEN-EL14UL - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, использующими в своей работе акб. EN-EL14. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 100 г.

2 080 ₽
Fujimi FBLP-E12M аккумулятор 820 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBLP-E12M аккумулятор 820 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 4-10 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBLP-E12M - аккумулятор 820 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 820 мАч, подходит для фото камер Canon использующих в своей работе акб. LP-E12.

950 ₽
Fujimi FBNP-FH50 аккумулятор 650 mAh для Sony серия H DSC-HX200 и DSC-HX100V
Fujimi FBNP-FH50 аккумулятор 650 mAh для Sony серия H DSC-HX200 и DSC-HX100V
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBNP-FH50 - аккумулятор 650 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony, использующих в своей работе акб. NP-FH50. Вес - 100 г.

1 120 ₽
Fujimi FBPS-BLS5H аккумулятор 1000 mAh для камер E-PL2/E-PL3/E-PL5/OM-D E-M10 Stylus 1 Olympus
Fujimi FBPS-BLS5H аккумулятор 1000 mAh для камер E-PL2/E-PL3/E-PL5/OM-D E-M10 Stylus 1 Olympus
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBPS-BLS5H - аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото и видеокамер. 

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, подходит для камер E-PL2, E-PL3, E-PL5, OM-D E-M10 Stylus 1 OLYMPUS.

1 070 ₽
Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBEN-EL15S - аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобный Nikon EN-EL15). Обладает быстрым процессом зарядки и отсутствием эффекта памяти, благодаря чему батарея восстанавливает работоспособность даже после глубокой разрядки. 

2 230 ₽
Fujimi FBEN-EL3H аккумулятор 1600 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBEN-EL3H аккумулятор 1600 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBEN-EL3H - аккумулятор 1600 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon использующими в своей работе акб. EN-EL3. 

1 480 ₽
Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.


710 ₽
Fujimi FBLP-E10H аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBLP-E10H аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fujimi FBLP-E10H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E10. 

1 050 ₽
Fujimi FBNP-BX1H аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBNP-BX1H аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fujimi FBNP-BX1H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, совместим с фотокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BX1.  Вес - 80 г.

540 ₽
Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт
Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.

-10.29 %1 360 ₽
1 220 ₽
Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100. 

2 490 ₽
Fotokvant DMW-BLF19 аккумулятор емкость 1800 mAh для Panasonic
Fotokvant DMW-BLF19 аккумулятор емкость 1800 mAh для Panasonic
Fotokvant DMW-BLF19 аккумулятор емкость 1800 mAh для Panasonic
Москва: более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant DMW-BLF19 емкость 1800 mAh.

Аккумулятор типа Panasonic DMW-BLF19. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.

1 150 ₽
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Москва: в наличии 4-10 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.

1 510 ₽
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Москва: более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.

2 110 ₽
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Москва: более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.

2 960 ₽
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Москва: в наличии 4-10 шт
Центральный склад: более 10 шт
Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.

Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.

-15 %2 590 ₽
2 200 ₽
