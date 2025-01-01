Для фото- и видеокамер

Москва
Аккумулятор Fotokvant BP-511 емкость 1800 mAh.
Аккумулятор типа Canon BP-511. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.
Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер.
Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В
Fujimi FBEN-EL14UL - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, использующими в своей работе акб. EN-EL14. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 100 г.
Fujimi FBLP-E12M - аккумулятор 820 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 820 мАч, подходит для фото камер Canon использующих в своей работе акб. LP-E12.
Fujimi FBNP-FH50 - аккумулятор 650 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony, использующих в своей работе акб. NP-FH50. Вес - 100 г.
Fujimi FBPS-BLS5H - аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, подходит для камер E-PL2, E-PL3, E-PL5, OM-D E-M10 Stylus 1 OLYMPUS.
Fujimi FBEN-EL15S - аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобный Nikon EN-EL15). Обладает быстрым процессом зарядки и отсутствием эффекта памяти, благодаря чему батарея восстанавливает работоспособность даже после глубокой разрядки.
Fujimi FBEN-EL3H - аккумулятор 1600 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon использующими в своей работе акб. EN-EL3.
Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.
Аккумулятор Fujimi FBLP-E10H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E10.
Аккумулятор Fujimi FBNP-BX1H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, совместим с фотокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BX1. Вес - 80 г.
Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.
Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100.
Аккумулятор Fotokvant DMW-BLF19 емкость 1800 mAh.
Аккумулятор типа Panasonic DMW-BLF19. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.
Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.
Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.
Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.
