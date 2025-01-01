В большинстве современных вспышек имеются встроенные световые и инфракрасные ловушки. Тем не менее, встроенные ловушки могут сломаться или иметь слабую чувствительность, либо же они могут быть не предусмотрены конструктивно в некоторых моделях. В таких критических случаях можно установить внешние световые ловушки. Они оснащены системой коммутации со вспышкой - через разъем синхронизации джек, мини-джек или горячий башмак.

Некоторые модели ловушек позволяют работать вспышкам даже с компактными фотоаппаратами за счет пропуска предвспышки.

