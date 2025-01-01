Фильтр

Всего - 0 товаров

Цена
Ловушки

В большинстве современных вспышек имеются встроенные световые и инфракрасные ловушки. Тем не менее, встроенные ловушки могут сломаться или иметь слабую чувствительность, либо же они могут быть не предусмотрены конструктивно в некоторых моделях. В таких критических случаях можно установить внешние световые ловушки. Они оснащены системой коммутации со вспышкой - через разъем синхронизации джек, мини-джек или горячий башмак.

Некоторые модели ловушек позволяют работать вспышкам даже с компактными фотоаппаратами за счет пропуска предвспышки.

Выбрать необходимую для работы световую ловушку помогут специалисты нашего магазина.

Список товаров пуст
Товары в архиве (7)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера