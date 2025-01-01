Фонари ручные

Москва
Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов.
Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.
Комплект Fotofonar MS базовый.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии. Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.
Мощный многофункциональный подводный фонарь Fotokvant Lophius LED-56- прекрасный выбор в качестве подводного источника света. Изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, который прекрасно проводит тепло, позволяя фонарю охлаждаться от окружающей среды Рифленая поверхность корпуса позволяет надежно удерживать фонарь в руке
Fotofonar шторки для фотофонаря.
Шторки для ограничения потока света от фонаря. Материал пластик.
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонари прекрасно подходят для фото и видеосъёмки.
Fotokvant Sidande 10W Flashlight фотофонарь 10 Вт с фокусировкой и регулировкой. В комплекте сумочка, тубус (с функцией зума) с держателем под маски Гобо. 20 масок для творчества. 3 отверстия под держатели с резьбой 1/4". Заряд от Type-C. 4 светодиода в конструкции позволяют дать красный, желтый, синий и белый свет. Корпус выполнен из алюминия.
Комплект Fotofonar MS стандартный.
Комплект включает фонарь для фото и видеосъемки, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, крепление на штатив и мини-штатив. Фонарь работает от аккумуляторов типа 26650. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Цветовая температура может быть - 3000, 3500, 4000, 5000, 5700 К. Вы можете при заказе выбрать необходимую цветовую температуру из предложенного списка, установленного при производстве. Фонарь имеет увеличительную линзу с системой зумирования. Максимальная яркость - 2654 лм. Размер - 240х50х38 мм. Вес - 416 г. Вес фонаря с аккумуляторами - 600 г.
Фотофонарь Fotofonar MS.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии. Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Фонарь работает от аккумуляторов типа: 26650 (это не пальчиковые аккумуляторы) от 2-х шт. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061.
WL4B - компактный и легкий светодиодный осветитель мощностью 4 Вт в водонепроницаемом металлическом корпусе, который позволит проводить съемки под водой при погружении на глубину до 30м и в самых экстремальных условиях.
Цветовая температура - 5600К±300К. CRI - 97.
Светолиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P имеет металический корпус, маленький и удобный размер, подойдет не только для подводной съемки, но так же удобен для съемок на ходу в самых тяжелых погодных условиях, обладает отличной производительностью, имеет большую мощность и высокую цветопередачу, поддерживает функцию регулировки цветовой температуры.
Fotokvant Torch-03Ac Green фонарь с динамомашиной.
Компактый портативный фонарик защитного цвета хаки с зарядом от встроенной солнечной батареи и динамомашины. Оснащен прочным карабином для подвеса на системные ремни Молле, D-кольца и тд.
Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.
Fotofonar X PRO one color комплект с фотофонарем стандартный.
Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Возможность быстрой смены головы на другую с другой цветовой температурой, которую можно докупить отдельно.
Fotofonar X PRO three colors комплект с фотофонарем стандартный.
Фотофонарь имеет в комплекте: 3 головы с цветовыми температурами: 3000К, 4000К, 5500К. Есть два варианта корпуса - черный и серебряный. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Возможность быстрой смены головы на другую с другой цветовой температурой, в комплекте их три штуки.
Fotofonar X PRO two colors комплект с фотофонарем стандартный.
Этот набор с двумя головами разной цветовой температуры. Цветовая температура на выбор. Для Вас подобраны самые оптимальные решения.Есть два варианта корпуса - черный и серебряный. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм.
Fotofonar X комплект с фотофонарем стандартный.
Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500К.
Sea Frogs SL-19 LED video light фонарь для подводной съемки. Маленький и мощный подводный фонарь, с глубиной погружения до 60 м. Мощность 2000 люмен.
Seafrogs SF-L03 фонарь для подводной съемки. Профессиональный подводный фонарь. Световой поток 1000 лм; глубина до 100 м. Аккумуляторы - тип 18650.
