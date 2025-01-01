Фонари ручные

Фильтр

Интернет-магазин Фотогора предлагает

большой выбор ручных фонарей

Это надежная продукция проверенных брендов, качество которой подтверждено нашим личным опытом и положительными отзывами наших клиентов. Мы сотрудничаем с известными брендами, которые хорошо себя зарекомендовали на мировом рынке: Armytek, Fotofonar и другими.

У нас вы сможете купить ручной фонарь с требуемыми характеристиками

Мы предлагаем товары в разных ценовых категориях, чтобы и для профессионального, и для любительского использования нашлась модель под имеющийся бюджет.

В нашем каталоге представлены:

  • тактические фонари с красным или зеленым светом;
  • наключные мини-фонарики;
  • налобные фонари с классом защиты IP68 — подойдут для ремонтных работ, охоты, рыбалки, туристических походов;
  • многофункциональные модели в ударопрочном корпусе с теплым светом и TIR-оптикой.

Вы можете купить фонарь с желаемыми параметрами веса, дальности света, силы и угла светового потока. Они питаются от емких литий-ионных аккумуляторов. Для подзарядки используется USB-кабель.

Фонари защищены от ударов, падения с высоты, попадания влаги. Они прочные и при этом достаточно легкие, компактные, с различными креплениями для фиксации на рюкзаке, связке ключей и т.п.

Как оформить заказ

Мы принимаем заказы через корзину на сайте, в онлайн-чате, по телефону. Выбирайте удобный способ, чтобы связаться с нашими менеджерами и получить грамотную консультацию. Мы гарантируем внимательное и профессиональное отношение каждому клиенту. Если вы не уверены в том, какой фонарь выбрать, спросите у нас. Мы поможем с выбором и оформлением заказа, доставим вашу покупку в любой город России или организуем самовывоз в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге.

Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Арт. DAN-4380
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов.

Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.

Fotofonar MS v2 комплект с фотофонарем базовый
Арт. DAN-6747
Москва: в наличии 4-10 шт

Комплект Fotofonar MS базовый.

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии. Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.


21 270 ₽
В корзину
Fotokvant Lophius LED-56 фонарик для подводной съемки
Арт. DAN-9265
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Мощный многофункциональный подводный фонарь Fotokvant Lophius LED-56- прекрасный выбор в качестве подводного источника света. Изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, который прекрасно проводит тепло, позволяя фонарю охлаждаться от окружающей среды Рифленая поверхность корпуса позволяет надежно удерживать фонарь в руке

Fotofonar шторки для фотофонаря
Арт. MTG-0931
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotofonar шторки для фотофонаря. 

Шторки для ограничения потока света от фонаря. Материал пластик. 

790 ₽
В корзину
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Арт. MTG-2001
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонари прекрасно подходят для фото и видеосъёмки. 

48 940 ₽
В корзину
Fotokvant Sidande 10W Flashlight фотофонарь 10 Вт с фокусировкой и регулировкой
Арт. MTG-3624
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Sidande 10W Flashlight фотофонарь 10 Вт с фокусировкой и регулировкой. В комплекте сумочка, тубус (с функцией зума) с держателем под маски Гобо. 20 масок для творчества. 3 отверстия под держатели с резьбой 1/4". Заряд от Type-C. 4 светодиода в конструкции позволяют дать красный, желтый, синий и белый свет. Корпус выполнен из алюминия. 

6 200 ₽
В корзину
Fotofonar MS комплект с фотофонарем стандартный
Арт. DAN-6748
Комплект Fotofonar MS стандартный.

Комплект включает фонарь для фото и видеосъемки, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, крепление на штатив и мини-штатив. Фонарь работает от аккумуляторов типа 26650. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Цветовая температура может быть - 3000, 3500, 4000, 5000, 5700 К. Вы можете при заказе выбрать необходимую цветовую температуру из предложенного списка, установленного при производстве. Фонарь имеет увеличительную линзу с системой зумирования. Максимальная яркость - 2654 лм. Размер - 240х50х38 мм. Вес - 416 г. Вес фонаря с аккумуляторами - 600 г.

Fotofonar MS v2 фотофонарь
Арт. DAN-6746
Фотофонарь Fotofonar MS. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии. Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Фонарь работает от аккумуляторов типа: 26650 (это не пальчиковые аккумуляторы) от 2-х шт. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. 

Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Арт. DAN-7507
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
WL4B - компактный и легкий светодиодный осветитель мощностью 4 Вт в водонепроницаемом металлическом корпусе, который позволит проводить съемки под водой при погружении на глубину до 30м и в самых экстремальных условиях.

Цветовая температура - 5600К±300К. CRI - 97.

Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Арт. DAN-8727
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Светолиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P имеет металический корпус, маленький и удобный размер, подойдет не только для подводной съемки, но так же удобен для съемок на ходу в самых тяжелых погодных условиях, обладает отличной производительностью, имеет большую мощность и высокую цветопередачу, поддерживает функцию регулировки цветовой температуры.

Fotokvant Torch-03Ac Green фонарь с динамомашиной
Арт. DAN-9810
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Torch-03Ac Green фонарь с динамомашиной.

Компактый портативный фонарик защитного цвета хаки с зарядом от встроенной солнечной батареи и динамомашины. Оснащен прочным карабином для подвеса на системные ремни Молле, D-кольца и тд. 

Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем
Арт. MTG-1995
Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.

Fotofonar X PRO one color комплект с фотофонарем стандартный
Арт. MTG-1997
Fotofonar X PRO one color комплект с фотофонарем стандартный. 

Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Возможность быстрой смены головы на другую с другой цветовой температурой, которую можно докупить отдельно. 

Fotofonar X PRO three colors комплект с фотофонарем стандартный
Арт. MTG-1999
Fotofonar X PRO three colors комплект с фотофонарем стандартный. 

Фотофонарь имеет в комплекте: 3 головы с цветовыми температурами: 3000К, 4000К, 5500К. Есть два варианта корпуса - черный и серебряный. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Возможность быстрой смены головы на другую с другой цветовой температурой, в комплекте их три штуки.

Fotofonar X PRO two colors комплект с фотофонарем стандартный
Арт. MTG-1998
Fotofonar X PRO two colors комплект с фотофонарем стандартный. 

Этот набор с двумя головами разной цветовой температуры. Цветовая температура на выбор. Для Вас подобраны самые оптимальные решения.Есть два варианта корпуса - черный и серебряный. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм.

Fotofonar X комплект с фотофонарем стандартный
Арт. MTG-1996
Fotofonar X комплект с фотофонарем стандартный. 

Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500К.  

Sea Frogs SL-19 LED video light фонарь для подводной съемки
Арт. MTG-3042
Sea Frogs SL-19 LED video light фонарь для подводной съемки. Маленький и мощный подводный фонарь, с глубиной погружения до 60 м. Мощность 2000 люмен. 

Seafrogs SF-L03 фонарь для подводной съемки
Арт. MTG-3043
Seafrogs SF-L03 фонарь для подводной съемки. Профессиональный подводный фонарь. Световой поток 1000 лм; глубина до 100 м. Аккумуляторы - тип 18650. 

