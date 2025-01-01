Проекционные оптические рефлекторы

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02 PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Bowens.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02AD PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02BL PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Balcar.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02BR PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Broncolor Pulso G.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02EL PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Elinchrom.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02EP PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Einstein Paul C. Buff.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02HE PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Hensel.
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02PF PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Profoto.
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм.
Специальный проектор для создания художественных эффектов в фотографии и кино. С его помощью можно добиться проецирования изображения на объект съемки или фон. Байонет - Bowens. Прибор в первую очередь предназначен для использования со светодиодными осветителями с байонетом. При использовании с импульсными моноблоками может возникнуть затруднение, так как конструктивно пилотная лампа может не подойти по размеру.
Godox 19° Lens линза для VSA-19K
Сменная линза для проекционных насадок Godox VSA с углом проекции 19°сделана из оптического стекла.
Проекционная насадка совместима с компактными осветителями серии ML и позволяет формировать луч с равномерной интенсивностью освещения и безупречным качеством. Байонет Godox Mount. Оснащена креплением 5/8 дюйма (16 мм). Угол рассеивания 26 градусов. Богатый выбор аксессуаров даёт возможность достичь желаемого результата, соответствующего творческой задумке.
Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка. Универсальная светоформирующая насадка с большим функционалом. Модель совместима с осветителями Bowens мощностью до 300 Вт, имеет малый вес и компактные габариты. Аксессуар позволит расширить границы для творчества, позволяя создавать уникальные схемы художественного света.
Оптический рефлектор с масками Гобо для осветителя Sindande
Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.
Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30.
Проекционная насадка со сменной линзой с фокусным расстоянием 85 мм в комплекте, для светодиодного осветителя Godox S30. Используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.
Линза Френеля Aputure Fresnel 2X.
Насадка с линзой Френеля на LED осветители постоянного света Aputure LS C120d, LS C120d II, LS C300d. Обеспечивает точную фокусировку луча от источника света, увеличивает мощность освещения, регулирует угол распространения света. Настраиваемая ширина луча от 12 до 40 градусов. Крепление Bowens. Совместима со шторками Aputure Barndoors. Может устанавливаться на осветительные приборы с креплением Bowens сторонних производителей.
Диафрагма Aputure 18-leaf iris для Spotlight Mount.
Диафрагма для осветительных насадок Aputure Spotlight Mount. Управляет размерами и формой светового луча. Вставляется внутрь насадки. Материал - металл
Линза Aputure 19 градусов для Spotlight Mount.
Сменная линза для модификатора освещения Spotlight Mount. Имея набор из нескольких линз с разным углом освещения фотограф может расширить свой творческий потенциал.
Работай с цветом без бликов
Wansen