Проекционные оптические рефлекторы

С помощью подобных насадок можно создавать оригинальные художественные эффекты — моделировать световые фигуры через трафарет, работать с акцентирующим лучом или цветными фильтрами.

Оптические инструменты предназначены для создания направленного потока света. Рефлекторы и линзы комбинируются со вспышкой и позволяют многократно повысить качество рекламной, портретной, художественной и другой съемки. Проекторы с определенным байонетом (например, Bowens) легко фиксируются на осветительных приборах.

Для расширения функциональных возможностей в комплекте предусматриваются:

цветные и черно-белые светофильтры, которые нужно устанавливать на переднюю часть вспышки — для художественных снимков;

объектив, с которым можно качественно сфокусировать изображение с фильтра на фоновую поверхность;

держатели и другие дополнения.

Для студийных вспышек разной мощности мы предлагаем линзы Френеля, помогающие сделать яркость равномерной по всему изображению.

У нас представлены модификаторы света с регулировочными кольцами

Вращая их, можно изменять угол падения луча от 10 градусов и более. Благодаря качеству линз паразитное рассеивание не оказывает влияния на результат съемки.

Для получения «эффекта кольцевой вспышки» мы предлагаем доступные рефлекторы

С такой насадкой не понадобится покупать дорогой генератор с осветительной головой. Кольцевые рефлекторы можно установить горизонтально или вертикально, они совместимы практически со всеми моделями камер и оснащаются байонетами разного типа.

