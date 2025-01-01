Фильтр

Проекционные оптические рефлекторы

В интернет-магазине Фотогора продаются оптические рефлекторы, линзы Френеля и другие модификаторы света для профессиональной и любительской фотосъемки. С помощью подобных насадок можно создавать оригинальные художественные эффекты — моделировать световые фигуры через трафарет, работать с акцентирующим лучом или цветными фильтрами.

Оптические инструменты предназначены для создания направленного потока света. Рефлекторы и линзы комбинируются со вспышкой и позволяют многократно повысить качество рекламной, портретной, художественной и другой съемки. Проекторы с определенным байонетом (например, Bowens) легко фиксируются на осветительных приборах.

Для расширения функциональных возможностей в комплекте предусматриваются:

  • цветные и черно-белые светофильтры, которые нужно устанавливать на переднюю часть вспышки — для художественных снимков;
  • объектив, с которым можно качественно сфокусировать изображение с фильтра на фоновую поверхность;
  • держатели и другие дополнения.

Для студийных вспышек разной мощности мы предлагаем линзы Френеля, помогающие сделать яркость равномерной по всему изображению.

У нас представлены модификаторы света с регулировочными кольцами

Вращая их, можно изменять угол падения луча от 10 градусов и более. Благодаря качеству линз паразитное рассеивание не оказывает влияния на результат съемки.

Для получения «эффекта кольцевой вспышки» мы предлагаем доступные рефлекторы

С такой насадкой не понадобится покупать дорогой генератор с осветительной головой. Кольцевые рефлекторы можно установить горизонтально или вертикально, они совместимы практически со всеми моделями камер и оснащаются байонетами разного типа.

Подробную информацию о фотооборудовании из нашего каталога предоставят консультанты магазина Фотогора.

Fotokvant RO-02 PLUS оптический рефлектор с байонетом Bowens
18 380 ₽
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02 PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Bowens.

18 380 ₽
Fotokvant RO-02AD PLUS оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD PLUS оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02AD PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.

 

19 110 ₽
Fotokvant RO-02BL PLUS оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL PLUS оптический рефлектор с байонетом Balcar
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02BL PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Balcar.

 

19 120 ₽
Fotokvant RO-02BR PLUS оптический рефлектор с байонетом Broncolor Pulso G
Fotokvant RO-02BR PLUS оптический рефлектор с байонетом Broncolor Pulso G
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02BR PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Broncolor Pulso G.


19 430 ₽
Fotokvant RO-02EL PLUS оптический рефлектор с байонетом Elinchrom
Fotokvant RO-02EL PLUS оптический рефлектор с байонетом Elinchrom
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02EL PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Elinchrom.


18 880 ₽
Fotokvant RO-02EP PLUS оптический рефлектор с байонетом Einstein Paul C. Buff
Fotokvant RO-02EP PLUS оптический рефлектор с байонетом Einstein Paul C. Buff
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02EP PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Einstein Paul C. Buff.

 

19 450 ₽
Fotokvant RO-02HE PLUS оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE PLUS оптический рефлектор с байонетом Hensel
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02HE PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Hensel.


18 880 ₽
Fotokvant RO-02PF PLUS оптический рефлектор с байонетом Profoto
Fotokvant RO-02PF PLUS оптический рефлектор с байонетом Profoto
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02PF PLUS.

Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Profoto.


21 170 ₽
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм цветными фильтрами и масками гобо
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм цветными фильтрами и масками гобо
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм. 

Специальный проектор для создания художественных эффектов в фотографии и кино. С его помощью можно добиться проецирования изображения на объект съемки или фон. Байонет - Bowens. Прибор в первую очередь предназначен для использования со светодиодными осветителями с байонетом. При использовании с импульсными моноблоками может возникнуть затруднение, так как конструктивно пилотная лампа может не подойти по размеру. 

23 390 ₽
Godox 19° Lens линза для VSA-19K
Godox 19° Lens линза для VSA-19K
Godox 19° Lens линза для VSA-19K
Godox 19° Lens линза для VSA-19K

Сменная линза для проекционных насадок Godox VSA с углом проекции 19°сделана из оптического стекла.

Godox MLP26K проекционная насадка с байонетом Godox
Godox MLP26K проекционная насадка с байонетом Godox
Проекционная насадка совместима с компактными осветителями серии ML и позволяет формировать луч с равномерной интенсивностью освещения и безупречным качеством. Байонет Godox Mount. Оснащена креплением 5/8 дюйма (16 мм). Угол рассеивания 26 градусов. Богатый выбор аксессуаров даёт возможность достичь желаемого результата, соответствующего творческой задумке. 

Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка
Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка
Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка. Универсальная светоформирующая насадка с большим функционалом. Модель совместима с осветителями Bowens мощностью до 300 Вт, имеет малый вес и компактные габариты. Аксессуар позволит расширить границы для творчества, позволяя создавать уникальные схемы художественного света. 

26 990 ₽
Fotokvant Sidande MINI-52 mm оптический рефлектор для фотофонаря с масками Гобо
Fotokvant Sidande MINI-52 mm оптический рефлектор для фотофонаря с масками Гобо
Оптический рефлектор с масками Гобо для осветителя Sindande

6 300 ₽
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.

Godox SA-P проекционная насадка с линзой SA-01 85 мм для S30
Godox SA-P проекционная насадка с линзой SA-01 85 мм для S30
Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30.

Проекционная насадка со сменной линзой с фокусным расстоянием 85 мм в комплекте, для светодиодного осветителя Godox S30. Используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.

Aputure Fresnel 2X линза Френеля
Aputure Fresnel 2X линза Френеля
Линза Френеля Aputure Fresnel 2X.

Насадка с линзой Френеля на LED осветители постоянного света Aputure LS C120d, LS C120d II, LS C300d. Обеспечивает точную фокусировку луча от источника света, увеличивает мощность освещения, регулирует угол распространения света. Настраиваемая ширина луча от 12 до 40 градусов. Крепление Bowens. Совместима со шторками Aputure Barndoors. Может устанавливаться на осветительные приборы с креплением Bowens сторонних производителей.

12 950 ₽
Aputure 18-leaf iris диафрагма для Spotlight Mount
Aputure 18-leaf iris диафрагма для Spotlight Mount
Диафрагма Aputure 18-leaf iris для Spotlight Mount.

Диафрагма для осветительных насадок Aputure Spotlight Mount. Управляет размерами и формой светового луча. Вставляется внутрь насадки. Материал - металл


9 500 ₽
Aputure 19 градусов линза для Spotlight Mount
Aputure 19 градусов линза для Spotlight Mount
Линза Aputure 19 градусов для Spotlight Mount.

Сменная линза для модификатора освещения Spotlight Mount. Имея набор из нескольких линз с разным углом освещения фотограф может расширить свой творческий потенциал.


29 150 ₽
