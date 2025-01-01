Мини-штативы. Настольные

Москва
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Fotokvant TM-3110 - четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер.
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для легких камер, планшетов и смартфонов. Для крепления оборудования на штатив мы рекомендуем использовать необходимый держатель. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности ноги штатива оборудованы резиновыми накладками.
Максимальная высота съемки - 102 см, минимальная высота - 34,5 см, вес - 0,51 кг.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.
Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.
Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.
Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Мини-штатив QZSD ZP100.
Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.
Клипса Fotokvant CL-C37 с шаровой головой на 1/4 дюйма. Стандартный винт 1/4 дюйма на шаровой головке позволяет крепить фотоаппараты, камеры и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Manfrotto 143RC – алюминиевый рычаг с тремя шарнирными сочленениями. Наличие быстросъемной площадки на основе системы 200PL-14 позволяет надежно установить камеру весом до 4 кг и настроить ее на нужный ракурс. Крепится на любую внутреннюю резьбу 5/8". Длина кронштейна – 49 см, вес – 1,5 кг.
FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.
Grifon CL-35S – крепление-зажим с шаровым адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Оборудован алюминиевой шаровой поворотной головкой с резьбой 1/4 дюйма.
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.
Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.
Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.
Fotokvant TM-03 - штатив Gorillapod, высотой 23 см.
Шарнирный компактный штатив для фото- и видеосъемки. Имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку со стандартным креплением 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка - 400 грамм. Рабочая высота - 23 см.
Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.
Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.
