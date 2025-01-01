Фильтр

Статьи

Мини-штативы. Настольные

Настольный штатив

Если вы новичок в «большой фотографии», просто увлекаетесь съемкой, хотите расширить творческие возможности, мини-трипод — то, что вам нужно. Демократичные цены, хорошее качество и разнообразие ассортимента — в магазине «Фотогора» купить мини-штатив сможет даже самый требовательный клиент.

заказать настольный штатив в Москве

Особенности изделий

Возможность использования длинной выдержки реализуется только с применением опоры для оптики. В противном случае «сдергивания» кадра не избежать. Носить с собой большую треногу не всегда удобно. В таких случаях маленькая передвижная опора будет спасением. Благодаря компактным размерам ее можно сложить чуть ли не в карман. При этом базовые функции по установке и стабилизации камеры она выполнит. Максимальная высота может быть больше метра и грузоподъемность — свыше 6 кг.

заказать настольный штатив

Конструкция мини-трипода может представлять из себя:

  • треногу;
  • кронштейн;
  • клипсу;
  • зажим.

заказать мини штатив

Тренога считается самой популярной. Телескопические ножки позволяют значительно уменьшить габариты изделия в сложенном виде. Если вы хотите купить настольный штатив, то важно обратить внимание на комплектацию и варианты крепления аппаратуры. Некоторые модели содержат в себе только головки, другие оснащены и держателями для смартфонов. Кронштейн позволит надежно закрепить тяжелую фотокамеру, в то время как клипса рассчитана на использование с устройствами до 0,5 килограмма. Зажим или струбцина применяются для фиксации мини-штатива к столу или к цилиндрическим поверхностям.

Пополняя свой фотоарсенал мини-триподом, вы значительно расширите возможности съемки и повысите качество снимков.

Купить настольный штатив в Москве можно по адресу Электрозаводская 21, строение 1. В любой другой город мы оперативно пришлем заказ с помощью выбранной вами транспортной компании.

-5 %
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


220 ₽
200 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Арт. DAN-3282
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.  

780 ₽
740 ₽
В корзину
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Арт. DAN-1051
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-3110 - четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для легких камер, планшетов и смартфонов. Для крепления оборудования на штатив мы рекомендуем использовать необходимый держатель. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности ноги штатива оборудованы резиновыми накладками.

Максимальная высота съемки - 102 см, минимальная высота - 34,5 см, вес - 0,51 кг.


480 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Арт. NVF-6794
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.

400 ₽
380 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Арт. VBR-112
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

790 ₽
670 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes МТ-125 компактный штатив на гибких металлических ножках
Арт. VBR-581
Falcon Eyes МТ-125 компактный штатив на гибких металлических ножках
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.

490 ₽
410 ₽
В корзину
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Арт. NVF-6792
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.

Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.

780 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Арт. NVF-8984
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.

220 ₽
В корзину
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Арт. DAN-1607
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.


950 ₽
В корзину
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Арт. DAN-5905
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Мини-штатив QZSD ZP100.

Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.

1 520 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-C37 клипса с шаровой головой на 1/4 дюйма
Fotokvant CL-C37 клипса с шаровой головой на 1/4 дюйма
Fotokvant CL-C37 клипса с шаровой головой на 1/4 дюйма
Арт. MTG-3681
Fotokvant CL-C37 клипса с шаровой головой на 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

Клипса Fotokvant CL-C37 с шаровой головой на 1/4 дюйма. Стандартный винт 1/4 дюйма на шаровой головке позволяет крепить фотоаппараты, камеры и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

590 ₽
530 ₽
В корзину
Manfrotto 143RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Арт. OLE-0703
Manfrotto 143RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 143RC – алюминиевый рычаг с тремя шарнирными сочленениями. Наличие быстросъемной площадки на основе системы 200PL-14 позволяет надежно установить камеру весом до 4 кг и настроить ее на нужный ракурс. Крепится на любую внутреннюю резьбу 5/8". Длина кронштейна – 49 см, вес – 1,5 кг.

47 590 ₽
В корзину
Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Арт. NVF-2180
Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.

530 ₽
В корзину
Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером
Арт. OLE-1283
Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35S – крепление-зажим с шаровым адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Оборудован алюминиевой шаровой поворотной головкой с резьбой 1/4 дюйма. 

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Арт. NVF-8983
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


220 ₽
В корзину
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Арт. NVF-9003
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.

Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.

1 460 ₽
В корзину
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Арт. DAN-1601
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-03 - штатив Gorillapod, высотой 23 см.

Шарнирный компактный штатив для фото- и видеосъемки. Имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку со стандартным креплением 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка - 400 грамм. Рабочая высота - 23 см.

500 ₽
В корзину
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Арт. DAN-1592
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.

Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.

250 ₽
В корзину
