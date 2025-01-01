Мини-штативы. Настольные

Настольный штатив

Если вы новичок в «большой фотографии», просто увлекаетесь съемкой, хотите расширить творческие возможности, мини-трипод — то, что вам нужно.

Особенности изделий

Возможность использования длинной выдержки реализуется только с применением опоры для оптики. В противном случае «сдергивания» кадра не избежать. Носить с собой большую треногу не всегда удобно. В таких случаях маленькая передвижная опора будет спасением. Благодаря компактным размерам ее можно сложить чуть ли не в карман. При этом базовые функции по установке и стабилизации камеры она выполнит. Максимальная высота может быть больше метра и грузоподъемность — свыше 6 кг.

Конструкция мини-трипода может представлять из себя:

треногу;

кронштейн;

клипсу;

зажим.

Тренога считается самой популярной. Телескопические ножки позволяют значительно уменьшить габариты изделия в сложенном виде. Если вы хотите купить настольный штатив, то важно обратить внимание на комплектацию и варианты крепления аппаратуры. Некоторые модели содержат в себе только головки, другие оснащены и держателями для смартфонов. Кронштейн позволит надежно закрепить тяжелую фотокамеру, в то время как клипса рассчитана на использование с устройствами до 0,5 килограмма. Зажим или струбцина применяются для фиксации мини-штатива к столу или к цилиндрическим поверхностям.

Пополняя свой фотоарсенал мини-триподом, вы значительно расширите возможности съемки и повысите качество снимков.

