Сумки и кейсы для моноподов и штативов

Сумки для штативов и моноподов предназначены для удобной переноски студийных принадлежностей и хранения, когда их не используют. Они необходимы для тех фотографов, кто путешествует, любит снимать пейзажи не у дороги, а проходит для съемки длинный путь.

Штативы и подобные студийные принадлежности рекомендуют хранить в таких сумках, чтобы домашняя пыль, конденсат, удары не повредили дорогостоящее оборудование. Сумки оберегают дорогостоящие штативы от грязи в пути и от пыли дома. Аксессуары будут служить дольше, если к ним бережно относиться.

Специализированные чехлы отличаются от обычных мешков тем, что разрабатываются с учетом формы стоек и моноподов, особенностей их использования

Сумки для штативов шьют из неопрена, текстиля с пропиткой, синтетических материалов. Они устойчивы к истиранию, не пропускают воду и жиры, грязь, защищая от них технику и продлевая срок ее эксплуатации. Форма таких сумок, как правило, удлиненная, размеры совпадают с параметрами моноподов, штативов или превышают их.

Для прочности и удобства предусматривают:

  • противоударные прокладки, жесткие и полужесткие элементы, смягчающие механическое воздействие;
  • замки-молнии, захватывающие верхнюю (боковую) часть чехла;
  • боковые ручки и плечевые ремни с нескользящими накладками и регулировкой длины;
  • внутренний уплотнитель, который «гасит» вибрацию и уменьшает ударную нагрузку;
  • верхняя часть особой конструкции, защищающая штативную голову от повреждений при транспортировке;
  • внутренние карманы для аксессуаров и необходимых мелочей.

В каталоге представлены сумки для переноски и хранения штативов длиной от 80-90 см, одной или нескольких стоек типа 1052 и аналогичных. Если вам нужна помощь в подборе чехлов для фототехники, обратитесь к сотрудникам магазина Фотогора. Они предоставят экспертные консультации, помогут оформить покупку и доставку в нужный регион РФ.

Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см
Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 80 см длиной.

Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.

Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 90 см длиной.

Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива
Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива
Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.

Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки

Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.

Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.

Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.

Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.

Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens - сумка для стоек 65 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые в сложенном состоянии не превышают 65 см.

Manfrotto LBAG90 чехол для стоек
Manfrotto LBAG90 чехол для стоек
Manfrotto LBAG90 – удобный и прочный чехол длиной 90 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1052 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х90х16, внутренние, см – 11х88х16.

Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 100 см длиной.

Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 70 см длиной.

Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива
Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива
Manfrotto MBAG100PNHD - чехол для штатива.

Сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 98 см длиной.

Manfrotto MB MBAG75N Tripod Bag Unpadded чехол для штатива 75 см
Manfrotto MB MBAG75N Tripod Bag Unpadded чехол для штатива 75 см
Чехол для штатива Manfrotto MB MBAG75N Tripod Bag Unpadded.

Длина - 75 см. Прочный и легкий чехол для штатива с головой с удобным плечевым ремнем.

Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.

Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива
Сумка жесткая Tenba Triangular Tripack TTP46 для штатива.

Сумка для хранения и переноски штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 46 дюймов. Внешние размеры - 19x23x117 см. Внутренние размеры - 17x22x114 см. Вес - 1,81 кг. Цвет - черный.

Tenba (634-510) Tripack CCT46 сумка жесткая для стоек
Tenba (634-510) Tripack CCT46 сумка жесткая для стоек
Сумка жесткая Tenba Tripack CCT46 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 45 дюймов. Внешние размеры - 30,5x30,5x117 см. Внутренние размеры - 30x30x114 см. Вес - 3,63 кг. Цвет - черный.

