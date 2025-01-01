Сумки и кейсы для моноподов и штативов

Сумки для штативов и моноподов предназначены для удобной переноски студийных принадлежностей и хранения, когда их не используют. Они необходимы для тех фотографов, кто путешествует, любит снимать пейзажи не у дороги, а проходит для съемки длинный путь.

Штативы и подобные студийные принадлежности рекомендуют хранить в таких сумках, чтобы домашняя пыль, конденсат, удары не повредили дорогостоящее оборудование. Сумки оберегают дорогостоящие штативы от грязи в пути и от пыли дома. Аксессуары будут служить дольше, если к ним бережно относиться.

Специализированные чехлы отличаются от обычных мешков тем, что разрабатываются с учетом формы стоек и моноподов, особенностей их использования

Сумки для штативов шьют из неопрена, текстиля с пропиткой, синтетических материалов. Они устойчивы к истиранию, не пропускают воду и жиры, грязь, защищая от них технику и продлевая срок ее эксплуатации. Форма таких сумок, как правило, удлиненная, размеры совпадают с параметрами моноподов, штативов или превышают их.

Для прочности и удобства предусматривают:

противоударные прокладки, жесткие и полужесткие элементы, смягчающие механическое воздействие;

замки-молнии, захватывающие верхнюю (боковую) часть чехла;

боковые ручки и плечевые ремни с нескользящими накладками и регулировкой длины;

внутренний уплотнитель, который «гасит» вибрацию и уменьшает ударную нагрузку;

верхняя часть особой конструкции, защищающая штативную голову от повреждений при транспортировке;

внутренние карманы для аксессуаров и необходимых мелочей.

В каталоге представлены сумки для переноски и хранения штативов длиной от 80-90 см, одной или нескольких стоек типа 1052 и аналогичных. Если вам нужна помощь в подборе чехлов для фототехники, обратитесь к сотрудникам магазина Фотогора. Они предоставят экспертные консультации, помогут оформить покупку и доставку в нужный регион РФ.