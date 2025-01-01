Художественные фоны

Москва
Художественный пластиковый фон LAXY №22.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Фон изображает фантазийные разводы в голубых, розовых и золотых тонах.
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – горы.
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – средиземноморский серый.
Художественный пластиковый фон LAXY №16.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.
Художественный пластиковый фон LAXY №30.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует паркетную доску.
Художественный пластиковый фон LAXY №33.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.
Художественный пластиковый фон LAXY №48.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует бетонированную поверхность.
Художественный пластиковый фон LAXY №06.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует розовый камень.
Художественный пластиковый фон LAXY №04.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на фантазийном фоне.
Художественный пластиковый фон LAXY №10.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку бирюзового цвета.
Художественный пластиковый фон LAXY №11.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку розового цвета.
Художественный пластиковый фон LAXY №41.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен контур листа монстеры.
Художественный пластиковый фон LAXY №44.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок на фоне представляет собой абстрактное изображение в черных, серых и желтых тонах.
Художественный пластиковый фон LAXY №09.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует разноцветную кирпичную кладку.
Художественный пластиковый фон LAXY №20.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует доски окрашенные в салатовые и розовые цвета.
Художественный пластиковый фон LAXY №38.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен фантазийный рисунок в золотых и зеленых тонах.
Художественный пластиковый фон LAXY №40.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен зеленый лист монстеры.
