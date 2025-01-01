Художественные фоны

Качество современной фотографии во многом зависит от правильного выбора фона. Деревянные фотофоны идеально подходят для предметной съемки и фуд-фотографии.

Художественные деревянные фоны станут полезным приобретением для:

фотостудий и профессиональных фотографов – с деревянными фотофонами можно сделать качественный рекламный контент для бизнеса и оригинальные снимки на заказ;

коммерческого аккаунта, где продукция (от предметов рукоделия до кондитерских изделий) реализуется через интернет – в этом случае товар продает именно фотография и она должна быть сделана качественно, профессионально;

блога – сделанные в едином стиле на деревянном фоне снимки будут более выигрышными и несомненно расширят круг подписчиков.

Наш ассортимент

Интернет-магазин Фотогора предлагает деревянные фотофоны высокого качества.

Продукция имеет оптимальные размеры 600*600*20 мм и 400*400*20 мм, ей легко найти место у стены в квартире или студии, ее также можно перенести, например, туда, где лучший свет.

Изготовление из натурального массива сосны.

Уникальность – изделия выполнены вручную, их рисунок повторяет собственный уникальный рисунок дерева.

Двусторонняя рабочая поверхность.

Структура дерева не создает бликов, с ней удобно работать.

На сайте представлены фотофоны разных цветов, поэтому не составит труда подобрать соответствующий тематике снимков

В наличии темные цвета, которые отлично подойдут для фото в популярном стиле Dark and Moody. Фотографии на деревянном фотофоне смотрятся богаче, солиднее и красивее. При макросъемке видны мельчайшие детали фактуры и цвета. Если фон — лишь имитация дерева, это будет заметно.

Подробная информация доступна у наших консультантов. Мы предлагаем различные способы оплаты, в том числе через электронные платежные системы. Организуем доставку по всей территории РФ.



