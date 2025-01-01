Фильтр

Статьи

Художественные фоны

Качество современной фотографии во многом зависит от правильного выбора фона. Деревянные фотофоны идеально подходят для предметной съемки и фуд-фотографии.

Художественные деревянные фоны станут полезным приобретением для:

  • фотостудий и профессиональных фотографов – с деревянными фотофонами можно сделать качественный рекламный контент для бизнеса и оригинальные снимки на заказ;
  • коммерческого аккаунта, где продукция (от предметов рукоделия до кондитерских изделий) реализуется через интернет – в этом случае товар продает именно фотография и она должна быть сделана качественно, профессионально;
  • блога – сделанные в едином стиле на деревянном фоне снимки будут более выигрышными и несомненно расширят круг подписчиков.

Наш ассортимент

Интернет-магазин Фотогора предлагает деревянные фотофоны высокого качества.

  • Продукция имеет оптимальные размеры 600*600*20 мм и 400*400*20 мм, ей легко найти место у стены в квартире или студии, ее также можно перенести, например, туда, где лучший свет.
  • Изготовление из натурального массива сосны.
  • Уникальность – изделия выполнены вручную, их рисунок повторяет собственный уникальный рисунок дерева.
  • Двусторонняя рабочая поверхность.
  • Структура дерева не создает бликов, с ней удобно работать.

На сайте представлены фотофоны разных цветов, поэтому не составит труда подобрать соответствующий тематике снимков

В наличии темные цвета, которые отлично подойдут для фото в популярном стиле Dark and Moody. Фотографии на деревянном фотофоне смотрятся богаче, солиднее и красивее. При макросъемке видны мельчайшие детали фактуры и цвета. Если фон — лишь имитация дерева, это будет заметно.

Подробная информация доступна у наших консультантов. Мы предлагаем различные способы оплаты, в том числе через электронные платежные системы. Организуем доставку по всей территории РФ.


LAXY №22 фон пластиковый художественный
LAXY №22 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №22.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Фон изображает фантазийные разводы в голубых, розовых и золотых тонах.

490 ₽
Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см
Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

980 ₽
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS MOUNTAINS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – горы.

1 700 ₽
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY (2521) фон бумажный средиземноморский серый 120х365 см
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY (2521) фон бумажный средиземноморский серый 120х365 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –  средиземноморский серый.

1 430 ₽
LAXY №16 фон пластиковый художественный
LAXY №16 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №16.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.


490 ₽
LAXY №30 фон пластиковый 30х30 см дерево
LAXY №30 фон пластиковый 30х30 см дерево
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №30.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует паркетную доску.


490 ₽
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №33.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.

490 ₽
LAXY №48 фон пластиковый художественный
LAXY №48 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №48.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует бетонированную поверхность.

490 ₽
LAXY №06 фон пластиковый художественный
LAXY №06 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №06.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует розовый камень.

490 ₽
LAXY №04 фон пластиковый снежное небо
LAXY №04 фон пластиковый снежное небо
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №04.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на фантазийном фоне.

490 ₽
LAXY №10 фон пластиковый кирпичный голубой 30х30 см
LAXY №10 фон пластиковый кирпичный голубой 30х30 см
Москва: в наличии 1-3 шт
Художественный пластиковый фон LAXY №10.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку бирюзового цвета.

-8.16 %490 ₽
450 ₽
LAXY №11 фон пластиковый художественный
LAXY №11 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №11.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку розового цвета.

490 ₽
LAXY №41 фон пластиковый с рисунком листик
LAXY №41 фон пластиковый с рисунком листик
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №41.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен контур листа монстеры.

490 ₽
LAXY №44 фон пластиковый художественный
LAXY №44 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт
Художественный пластиковый фон LAXY №44.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок на фоне представляет собой абстрактное изображение в черных, серых и желтых тонах.

-18.37 %490 ₽
400 ₽
LAXY №09 фон пластиковый художественный
LAXY №09 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №09.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует разноцветную кирпичную кладку.

490 ₽
LAXY №20 фон пластиковый художественный
LAXY №20 фон пластиковый художественный
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №20.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует доски окрашенные в салатовые и розовые цвета.

490 ₽
LAXY №38 фон пластиковый абстракция в золотых и зеленых тонах
LAXY №38 фон пластиковый абстракция в золотых и зеленых тонах
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №38.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен фантазийный рисунок в золотых и зеленых тонах.

490 ₽
LAXY №40 фон пластиковый художественный зеленый лист монстеры
LAXY №40 фон пластиковый художественный зеленый лист монстеры
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №40.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен зеленый лист монстеры.

490 ₽
