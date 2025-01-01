Фильтр

Галогенные осветители

Интернет-магазин Фотогора предлагает галогенные осветители

Мы формируем ассортимент таким образом, чтобы и новичок, и профессиональный фотограф нашел оборудование под свои задачи и бюджет. При доступных ценах наши осветители соответствуют высоким стандартам качества. Это продукция таких известных брендов как GreenBean, FST и другие. Все изделия оригинальны, продаются с гарантией.

Когда говорят об источниках постоянного света, часто подразумевают именно галогенные осветители. Их цветовая температура — 3200К. Такие устройства дают очень ровный спектр излучения, что обусловлено их конструкцией: нить накаливания и пары специальных газов. Галогены обеспечивают правильную цветопередачу. Требуется лишь незначительная корректировка на камере.

В работе с ними требуется определенный опыт. Они нагреваются, не удобны для использования совместно с солнечным светом, так как имеют другую цветовую температуру.

Галогенные осветители подходят для фото- и видеостудий разного размера

Как обустроить мастерскую подскажут наши консультанты. Их теоретический багаж знаний дополнен практикой. Такие советы будут полезны не только тем, кто начинает свой творческий путь, но и уже работающим фотогррафам.

Покупки в магазине Фотогора выгодны

Наш интернет-магазин работает только с теми производителями, в чьей надежности мы уверены. Мы предлагаем разумные цены на весь ассортимент. В нем есть модели для покупателей с разным бюджетом. Оставить заказ можно через корзину на сайте или в телефонном разговоре с нашими менеджерами. Оставьте заявку в специальной форме обратной связи, и мы перезвоним в ближайшее время.

FST F-002 галогенный осветитель для предметной съемки
FST F-002 галогенный осветитель для предметной съемки
FST F-002 – галогенный осветитель на ножках мощностью 50 Вт, предназначен для предметной съемки.

Вес - 0,35 кг.

Dedolight DLH1000S-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000S-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000S-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется только с жаропрочными софтбоксами. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать софтбоксы разных систем, таких как Dedoflex, Chimera, Photoflex, Westcott или любую другую марку прямоугольных термостойких софтбоксов. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Вес, кг – 0,8. Цветовая температура 3200 К.

Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

Dedolight DLH1000SPLUS-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000SPLUS-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000SPLUS-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.

Dedolight DLH1000T галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000T галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000T – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор с питанием от сети способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1000T-DMX галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К с DMX модулем
Dedolight DLH1000T-DMX галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К с DMX модулем
Dedolight DLH1000T-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт с DMX модулем.

Прибор с питанием от сети способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1000TPO галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000TPO галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К
Dedolight DLH1000TPO – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1000TPO-DMX галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К с DMX модулем
Dedolight DLH1000TPO-DMX галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К с DMX модулем
Dedolight DLH1000TPO-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт с DMX модулем.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1200D галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К
Dedolight DLH1200D галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К
Dedolight DLH1200D – галогенный осветительный прибор мощностью 800-1200 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1200D-PO галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К
Dedolight DLH1200D-PO галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К
Dedolight DLH1200D-PO – галогенный осветительный прибор мощностью 800-1200 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.

Dedolight DLH1x1200SD галогенный осветительный прибор 1200 Вт для DLPA7
Dedolight DLH1x1200SD галогенный осветительный прибор 1200 Вт для DLPA7
Dedolight DLH1x150S галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH1x150S галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH1x150S галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH1x150S галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH1x150S – галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт.

Низковольтный источник мягкого света с диммером, можно использовать в мобильной съемочной группе. Прибор карманного формата, благодаря выдвигающимся приемным гнездам (патент Dedolight), его можно использовать с софтбоксами трех размеров. Это обеспечивает DLH1x150S широкий диапазон применения. 

Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH4 галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH4 – галогенный осветительный прибор мощностью 100-150 Вт.

Четвертое поколение осветителей, является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной, асферической, взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion". Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.

Dedolight DLH4x150S галогенный осветительный прибор 4х100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH4x150S галогенный осветительный прибор 4х100 Вт-150 Вт
Dedolight DLH4x150S – галогенный осветительный прибор мощностью 4х100-150 Вт.

Прибор работает от блоков питания DT4X150, DT24-3 или DT12-4. Рабочее напряжение 220В. Потребляемая мощность 600 Вт. Использует лампы 4Х24V 150W DL150. Вес, г – 800.

Dedolight DLH652T галогенный осветительный прибор 650 Вт
Dedolight DLH652T галогенный осветительный прибор 650 Вт
Dedolight DLH652T – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2 и технологией «Tripple Zoom Motion». Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К. 

Dedolight DLH652T-DMX галогенный осветительный прибор 650 Вт с DMX модулем
Dedolight DLH652T-DMX галогенный осветительный прибор 650 Вт с DMX модулем
Dedolight DLH652T-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с DMX модулем.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2 и технологией «Tripple Zoom Motion». Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К.

Dedolight DLH652T-PO галогенный осветительный прибор 650 Вт
Dedolight DLH652T-PO галогенный осветительный прибор 650 Вт
Dedolight DLH652T-PO – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с системой Pole Operated.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2 и технологией «Tripple Zoom Motion». Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К.

Dedolight DLH652T-PO-DMX галогенный осветительный прибор 650 Вт с DMX модулем
Dedolight DLH652T-PO-DMX галогенный осветительный прибор 650 Вт с DMX модулем
Dedolight DLH652T-PO-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с системой Pole Operated и DMX модулем.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics 2 и технологией «Tripple Zoom Motion». Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К.

Dedolight DLHM4-100 галогенный осветительный прибор 100 Вт
Dedolight DLHM4-100 галогенный осветительный прибор 100 Вт
Dedolight DLHM4-100 – галогенный осветительный прибор мощностью 100 Вт.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Для внешнего диммирования прибора можно использовать вариант SE, тогда как для контроля по протоколу DMX – версию DMX. 

