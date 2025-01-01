Галогенные осветители

Москва
FST F-002 – галогенный осветитель на ножках мощностью 50 Вт, предназначен для предметной съемки.
Вес - 0,35 кг.
Dedolight DLH1000S-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.
Прибор очень легкий и компактный, используется только с жаропрочными софтбоксами. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать софтбоксы разных систем, таких как Dedoflex, Chimera, Photoflex, Westcott или любую другую марку прямоугольных термостойких софтбоксов. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Вес, кг – 0,8. Цветовая температура 3200 К.
Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.
Dedolight DLH1000SPLUS-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.
Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.
Dedolight DLH1000T – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.
Прибор с питанием от сети способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.
Dedolight DLH1000T-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт с DMX модулем.
Dedolight DLH1000TPO – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.
Dedolight DLH1000TPO-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт с DMX модулем.
Dedolight DLH1200D – галогенный осветительный прибор мощностью 800-1200 Вт.
Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.
Dedolight DLH1200D-PO – галогенный осветительный прибор мощностью 800-1200 Вт.
Dedolight DLH1x150S – галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт.
Низковольтный источник мягкого света с диммером, можно использовать в мобильной съемочной группе. Прибор карманного формата, благодаря выдвигающимся приемным гнездам (патент Dedolight), его можно использовать с софтбоксами трех размеров. Это обеспечивает DLH1x150S широкий диапазон применения.
Dedolight DLH4 – галогенный осветительный прибор мощностью 100-150 Вт.
Четвертое поколение осветителей, является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной, асферической, взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion". Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.
Dedolight DLH4x150S – галогенный осветительный прибор мощностью 4х100-150 Вт.
Прибор работает от блоков питания DT4X150, DT24-3 или DT12-4. Рабочее напряжение 220В. Потребляемая мощность 600 Вт. Использует лампы 4Х24V 150W DL150. Вес, г – 800.
Dedolight DLH652T – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт.
Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2 и технологией «Tripple Zoom Motion». Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К.
Dedolight DLH652T-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с DMX модулем.
Dedolight DLH652T-PO – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с системой Pole Operated.
Dedolight DLH652T-PO-DMX – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с системой Pole Operated и DMX модулем.
Dedolight DLHM4-100 – галогенный осветительный прибор мощностью 100 Вт.
Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Для внешнего диммирования прибора можно использовать вариант SE, тогда как для контроля по протоколу DMX – версию DMX.
