Это продукция таких известных брендов как GreenBean, FST и другие.

Когда говорят об источниках постоянного света, часто подразумевают именно галогенные осветители. Их цветовая температура — 3200К. Такие устройства дают очень ровный спектр излучения, что обусловлено их конструкцией: нить накаливания и пары специальных газов. Галогены обеспечивают правильную цветопередачу. Требуется лишь незначительная корректировка на камере.

В работе с ними требуется определенный опыт. Они нагреваются, не удобны для использования совместно с солнечным светом, так как имеют другую цветовую температуру.

Галогенные осветители подходят для фото- и видеостудий разного размера

Как обустроить мастерскую подскажут наши консультанты. Их теоретический багаж знаний дополнен практикой. Такие советы будут полезны не только тем, кто начинает свой творческий путь, но и уже работающим фотогррафам.

Оставить заказ можно через корзину на сайте или в телефонном разговоре с нашими менеджерами. Оставьте заявку в специальной форме обратной связи, и мы перезвоним в ближайшее время.