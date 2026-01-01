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-10 %
GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной
GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной

GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной

GreenBean
Артикул: DAN-3003

Приемник беспроводной GreenBean AirDMX 512R.

Беспроводной радиомодуль приемника с автономным питанием для использования в системах дистанционного управления с интерфейсом DMX 512. Разъем - XLR3.

Описание

Беспроводной радиомодуль приемника с автономным питанием от аккумуляторной батареи предназначен для использования в системах дистанционного управления студийным осветительным и другим сценическим оборудованием с интерфейсом DMX 512.

Характеристики:

  • рабочая частота канала радиоуправления - 2.400-2.525 ГГц
  • число частотных каналов - 126
  • настройка частотных каналов - автоматическая
  • дальность управления (на открытом пространстве) - 300 м
  • чувствительность приемника - -94 Дбм
  • количество независимых групп управления - 7
  • индикация номера группы - 3-цветный cветодиод
  • тип разъема DMX - XLR3
  • время непрерывной работы от аккумулятора - 9 часов
  • время зарядки аккумулятора - 2 часа
  • параметры зарядного устройства - 5 В 500мА постоянного тока

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

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