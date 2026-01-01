GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной

Беспроводной радиомодуль приемника с автономным питанием от аккумуляторной батареи предназначен для использования в системах дистанционного управления студийным осветительным и другим сценическим оборудованием с интерфейсом DMX 512.
Характеристики:
- рабочая частота канала радиоуправления - 2.400-2.525 ГГц
- число частотных каналов - 126
- настройка частотных каналов - автоматическая
- дальность управления (на открытом пространстве) - 300 м
- чувствительность приемника - -94 Дбм
- количество независимых групп управления - 7
- индикация номера группы - 3-цветный cветодиод
- тип разъема DMX - XLR3
- время непрерывной работы от аккумулятора - 9 часов
- время зарядки аккумулятора - 2 часа
- параметры зарядного устройства - 5 В 500мА постоянного тока