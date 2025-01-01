Интернет-магазин Фотогора продает лампы для осветителей. Это сертифицированные товары ведущих производителей фотооборудования.

Правильный свет — одна из главных составляющих удачного снимка

Для его организации используют различные источники и схемы, но первоочередное — это лампы. По мере эксплуатации фотооборудования их придется менять, так что важно знать базовые особенности выбора источника света.

Как выбрать лампы для осветителей

Лампы для осветителей бывают нескольких видов:

галогенные;

люминесцентные;

светодиодные;

импульсные и так далее.

В нашем каталоге представлены изделия всех типов. Это продукция таких известных компаний как Bowens, Falcon Eyes, Profoto, Rekam, Fotokvant и других. Для удобства выбора каждая позиция из нашего каталога сопровождается описанием. Мы указываем мощность ламп, что особенно важно при выборе.

Например, для импульсных ламп действует такое правило: мощность изделия должна быть не меньше, чем максимальный импульс прибора. В противном случае лампа не выдержит нагрузку и перегорит.

С галогенными источниками ситуация обратная: нужно покупать лампы мощностью не больше, чем указано на осветительном приборе. В противном случае платы и система охлаждения могут выйти из строя, не выдержав нагрузку.

