Лампы для осветителей

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp – галогенная лампа для приборов JINBEI DELICACY D200/D250. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.
Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для profoto d1. Максимальная мощность лампы 1000 Дж, цветовая температура 5600 К. Используется с моноблоками серии D1 500/1000.
Falcon Eyes THL-1000 – лампа для галогенных осветителей QL-1000BW. Цоколь – GX 9,5
Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.
Rekam AD-650W/E27 – кварцевая галогенная лампа на 650 Вт. Оснащена адаптером для цоколя типа Е-27/220V. Применяется для создания разнообразных эффектов на объектах съемки.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.
Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.
Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-60.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек (не диммируемая). Лампа имеет низкое тепловыделение. Цветовая температура - 5500К. CRI 85+. Мощность - 60 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком.
Светодиодная лампа П-фото LE-65W 30 Вт.
Светодиодная лампа мощностью 30 Вт, для осветительных приборов с патроном под цоколь Е27. Лампа имеет металлический радиатор охлаждения. Цветовая температура - 6500 К.
Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек нужен для защиты лампы во время хранения и транспортировки. Размеры колпака Ø10х12.2 см. Подходит для различных вспышек с байонетом Bowens.
Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К с пультом ДУ.
Лампа светодиодная с пультом ДУ. С пульта можно изменять мощность и цветовую температуру.
Osram (64575) – галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.
Lumifor LLB-FT100Ws – импульсная лампа-вспышка. Предназначена для приборов LUMIFOR серии AMATO 100. Мощность, Дж – 100.
FST F-300 – лампа импульсная для студийной вспышки FST F-300 мощностью 300 Дж.
Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Osram (64516) 230V/GX6/35/300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Osram 64514 120V 300W GX6.35 – капсульная галогенная лампа теплого белого свечения в одноцокольном исполнении. Может использоваться с моноблоками Profoto D1. Цветовая температура 3200К.
Работай с цветом без бликов
Wansen