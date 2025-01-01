Фильтр

Статьи

Лампы для осветителей

Интернет-магазин Фотогора продает лампы для осветителей. Это сертифицированные товары ведущих производителей фотооборудования.

Правильный свет — одна из главных составляющих удачного снимка

Для его организации используют различные источники и схемы, но первоочередное — это лампы. По мере эксплуатации фотооборудования их придется менять, так что важно знать базовые особенности выбора источника света.

Как выбрать лампы для осветителей

Лампы для осветителей бывают нескольких видов:

  • галогенные;
  • люминесцентные;
  • светодиодные;
  • импульсные и так далее.

В нашем каталоге представлены изделия всех типов. Это продукция таких известных компаний как Bowens, Falcon Eyes, Profoto, Rekam, Fotokvant и других. Для удобства выбора каждая позиция из нашего каталога сопровождается описанием. Мы указываем мощность ламп, что особенно важно при выборе.

Например, для импульсных ламп действует такое правило: мощность изделия должна быть не меньше, чем максимальный импульс прибора. В противном случае лампа не выдержит нагрузку и перегорит.

С галогенными источниками ситуация обратная: нужно покупать лампы мощностью не больше, чем указано на осветительном приборе. В противном случае платы и система охлаждения могут выйти из строя, не выдержав нагрузку.

Как купить в магазине Фотогора

Выбор осветительного оборудования — сложный процесс, который вы можете доверить нашим консультантам. Среди большого ассортимента с различными характеристиками мы поможем найти оптимальные лампы для конкретного случая. Мы расскажем, в чем особенности товаров разных брендов, как их правильно эксплуатировать без вреда для вашего осветительного оборудования и достижения наилучшего результата при съемке.

Мы предлагаем:

  • большой выбор ламп;
  • бесплатные консультации практикующих фотографов;
  • доступные цены;
  • множество способов оплаты, включая онлайн-сервисы, электронные деньги;
  • оперативную доставку.

Оставляйте заявки на сайте, мы оперативно свяжемся с вами.

Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Арт. NVF-6735
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp – галогенная лампа для приборов JINBEI DELICACY D200/D250. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников. 

300 ₽
В корзину
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Арт. DAN-3336
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.

520 ₽
В корзину
Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для Profoto D1
Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для Profoto D1
Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для Profoto D1
Арт. MTG-2733
Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для Profoto D1
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BIM-1000 prophoto photolamp flashtube 1000 лампа для profoto d1. Максимальная мощность лампы 1000 Дж, цветовая температура 5600 К. Используется с моноблоками серии D1 500/1000. 

13 560 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes THL-1000 лампа для QL-1000BW.
Арт. VBR-220
Falcon Eyes THL-1000 лампа для QL-1000BW.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes THL-1000 – лампа для галогенных осветителей QL-1000BW. Цоколь – GX 9,5

-15 %1 990 ₽
1 690 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Арт. NVF-2137
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
-10 %
Rekam AD-650W/E27 галогенная лампа с адаптером E27/220V
Арт. NVF-1643
Rekam AD-650W/E27 галогенная лампа с адаптером E27/220V
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Rekam AD-650W/E27 – кварцевая галогенная лампа на 650 Вт. Оснащена адаптером для цоколя типа Е-27/220V. Применяется для создания разнообразных эффектов на объектах съемки.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.

-10.04 %2 390 ₽
2 150 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Арт. NVF-7896
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.

Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90. 

-15 %4 400 ₽
3 740 ₽
В корзину
-6 %
Fotokvant BLD-60 светодиодная лампа 60 Вт Е27
Fotokvant BLD-60 светодиодная лампа 60 Вт Е27
Fotokvant BLD-60 светодиодная лампа 60 Вт Е27
Арт. DAN-3337
Fotokvant BLD-60 светодиодная лампа 60 Вт Е27
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-60.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек (не диммируемая). Лампа имеет низкое тепловыделение. Цветовая температура - 5500К. CRI 85+. Мощность - 60 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком.

-5.6 %1 250 ₽
1 180 ₽
В корзину
Хит
П-фото LE-65W светодиодная лампа 30 Вт Е27 6500К
П-фото LE-65W светодиодная лампа 30 Вт Е27 6500К
П-фото LE-65W светодиодная лампа 30 Вт Е27 6500К
Арт. DAN-7845
П-фото LE-65W светодиодная лампа 30 Вт Е27 6500К
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Светодиодная лампа П-фото LE-65W 30 Вт.

Светодиодная лампа мощностью 30 Вт, для осветительных приборов с патроном под цоколь Е27. Лампа имеет металлический радиатор охлаждения. Цветовая температура - 6500 К.

880 ₽
В корзину
-20 %
Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens
Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens
Арт. DAN-8632
Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек нужен для защиты лампы во время хранения и транспортировки. Размеры колпака Ø10х12.2 см. Подходит для различных вспышек с байонетом Bowens.

-20 %1 090 ₽
870 ₽
В корзину
Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К CRI80+ с пультом ДУ
Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К CRI80+ с пультом ДУ
Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К CRI80+ с пультом ДУ
Арт. MTG-1380
Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К CRI80+ с пультом ДУ
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К с пультом ДУ. 

Лампа светодиодная с пультом ДУ. С пульта можно изменять мощность и цветовую температуру. 

2 310 ₽
В корзину
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Арт. NVF-1294
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram (64575) –  галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.

 

2 200 ₽
В корзину
Lumifor LLB-FT100Ws лампа импульсная для AMATO 100 Дж
Арт. OLE-1348
Lumifor LLB-FT100Ws лампа импульсная для AMATO 100 Дж
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Lumifor LLB-FT100Ws – импульсная лампа-вспышка. Предназначена для приборов LUMIFOR серии AMATO 100. Мощность, Дж – 100. 

2 970 ₽
В корзину
FST F-300 лампа импульсная
Арт. NVF-5791
FST F-300 лампа импульсная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST F-300 – лампа импульсная для студийной вспышки FST F-300 мощностью 300 Дж.

4 228 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

2 070 ₽
В корзину
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-631
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 040 ₽
В корзину
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-2951
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram (64516) 230V/GX6/35/300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 130 ₽
В корзину
Osram 64514 120V 300W GX6.35 пилотная лампа для Profoto D1
Арт. NVF-2476
Osram 64514 120V 300W GX6.35 пилотная лампа для Profoto D1
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 64514 120V 300W GX6.35 – капсульная галогенная лампа теплого белого свечения в одноцокольном исполнении. Может использоваться с моноблоками Profoto D1. Цветовая температура 3200К.

1 770 ₽
В корзину
Товары в архиве (261)
