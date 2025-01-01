Нетканые фоны используются фотографами достаточно часто. Это относительно недешевый, но удобный в эксплуатации материал - синтетическое полотно с клеенчатой или бархатной текстурой.

Достоинство нетканых фонов



Они многоразовые. В случае загрязнения фон можно протереть влажной тканью и продолжить использовать. Но и это не главное достоинство. Основное то, что нетканый фон подходит для аквасъемки. Он не портится от воды, быстро сохнет.

В случае нестандартной фотосессии нетканый фон также подойдет. Из него можно вырезать «задник» или фигуру любой формы. В отличие от ткани, края не придется обрабатывать.

К недостаткам, или даже скорее к особенностям, нетканых фонов стоит отнести их фактуру. Мелкие ячейки или ворс сглаживают жесткие тени, создают эффект «мягкости» на снимке. Вместе с тем при боковом освещении фактура может выглядеть на фото слишком грубо. Для предметной съемки такой материал используют редко.

Некоторые неудобства могут возникнуть при работе с нетканым фоном ввиду его габаритов. Материал поставляется в рулонах. Весит он немного, но по размеру помещается далеко не во все автомобили. Это может усложнить/удорожить транспортировку.

Наш ассортимент

В магазине Фотогора позаботятся и об ассортименте фонов, и об их доставке к вам. В каталоге представлены изделия проверенных брендов (Fotokvant, Lumifor). Они различаются по размеру, цветовой гамме, стоимости. Определиться с выбором помогут наши сотрудники. Вы можете смело довериться их экспертному мнению.