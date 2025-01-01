Фильтр

Всего - 28 товаров

Цена
Бренд
Цвет
Размер

Статьи

Нетканые фоны

Нетканые фоны используются фотографами достаточно часто. Это относительно недешевый, но удобный в эксплуатации материал - синтетическое полотно с клеенчатой или бархатной текстурой.

non-woven background-4

Достоинство нетканых фонов

Они многоразовые. В случае загрязнения фон можно протереть влажной тканью и продолжить использовать. Но и это не главное достоинство. Основное то, что нетканый фон подходит для аквасъемки. Он не портится от воды, быстро сохнет.

В случае нестандартной фотосессии нетканый фон также подойдет. Из него можно вырезать «задник» или фигуру любой формы. В отличие от ткани, края не придется обрабатывать.

non-woven background-1

К недостаткам, или даже скорее к особенностям, нетканых фонов стоит отнести их фактуру. Мелкие ячейки или ворс сглаживают жесткие тени, создают эффект «мягкости» на снимке. Вместе с тем при боковом освещении фактура может выглядеть на фото слишком грубо. Для предметной съемки такой материал используют редко.

non-woven background-3

Некоторые неудобства могут возникнуть при работе с нетканым фоном ввиду его габаритов. Материал поставляется в рулонах. Весит он немного, но по размеру помещается далеко не во все автомобили. Это может усложнить/удорожить транспортировку.

Наш ассортимент

В магазине Фотогора позаботятся и об ассортименте фонов, и об их доставке к вам. В каталоге представлены изделия проверенных брендов (Fotokvant, Lumifor). Они различаются по размеру, цветовой гамме, стоимости. Определиться с выбором помогут наши сотрудники. Вы можете смело довериться их экспертному мнению.

non-woven background-5

Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Арт. FTR-1526
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.  Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Арт. FTR-1316
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Наличие
Москва: более 10 шт

Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.

Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2150 Heavenly нетканый фон 2,1х5,0 м небесный
Арт. FTR-1337
Fotokvant BN-2150 Heavenly нетканый фон 2,1х5,0 м небесный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет голубого неба.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Чаще всего имеет неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Арт. FTR-1317
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м.

Цвет зеленый. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Часто используется, как фон хромакей для съемки видеоблогов. Размер фона предназначен для съемки в полный рост. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Арт. FTR-1307
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Арт. FTR-1322
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет морской голубой воды. Хорошо подходит для съемки блогов на деловую тематику и снимков на некоторые документы. Является нейтральным цветом и для восприятия. Иногда используется в качестве хромакея, когда нельзя использовать зеленый цвет.


900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Heavenly нетканый фон 1,6х2,1 м небесный
Арт. FTR-1339
Fotokvant BN-1621 Heavenly нетканый фон 1,6х2,1 м небесный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет голубого неба.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2711 Light Blue нетканый фон 2,75х11 м голубой
Fotokvant BN-2711 Light Blue нетканый фон 2,75х11 м голубой
Fotokvant BN-2711 Light Blue нетканый фон 2,75х11 м голубой
Арт. NVF-1558
Fotokvant BN-2711 Light Blue нетканый фон 2,75х11 м голубой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Размер 2,75х11 м. Цвет голубой.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 4,2 кг.

3 590 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Арт. FTR-1313
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет вишневый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Ultramarine нетканый фон 1,6х2,1 м ультрамарин
Fotokvant BN-1621 Ultramarine нетканый фон 1,6х2,1 м ультрамарин
Fotokvant BN-1621 Ultramarine нетканый фон 1,6х2,1 м ультрамарин
Арт. FTR-1353
Fotokvant BN-1621 Ultramarine нетканый фон 1,6х2,1 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет ультрамарин.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Light Gray нетканый фон 1,6х 5,0 м светло-серый
Арт. FTR-1299
Fotokvant BN-1650 Light Gray нетканый фон 1,6х 5,0 м светло-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет светло-серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Арт. FTR-1300
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Арт. FTR-1302
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Арт. FTR-1308
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Арт. FTR-1315
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Lagoon нетканый фон 1,6х5,0 м лагуна
Fotokvant BN-1650 Lagoon нетканый фон 1,6х5,0 м лагуна
Fotokvant BN-1650 Lagoon нетканый фон 1,6х5,0 м лагуна
Арт. FTR-1323
Fotokvant BN-1650 Lagoon нетканый фон 1,6х5,0 м лагуна
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет лагуна.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 420 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Арт. FTR-1325
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Арт. FTR-1328
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет красный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Товары в архиве (163)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера