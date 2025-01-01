Фильтр

Всего - 8 товаров

Цена
Бренд
Тип кейса
Цвет
Материал

Статьи

Кейсы для экшен-камер

Оборудование для экшен-съемки и аксессуары к нему необходимо транспортировать в специальных кофрах, сумках или кейсах. Они защитят дорогостоящую камеру, зафиксируют хрупкое содержимое, чтобы оно не получило повреждений при сплаве по реке, в походе по горам или в других «жестких» условиях. Кейсы для экшен-камер из интернет-магазина Фотогора уберегут ценное оборудование от механических повреждений, влаги и упростят его хранение.

Особенности подбора кейсов для гоупро и других экшен-камер

Органайзеры, чехлы и сумки для фото- и видеотехники нередко изготавливают из влагостойкого синтетического текстиля. Их цена невысока, внутри предусмотрены карманы на молнии, модульные разделители, фиксирующие содержимое.

Однако, для полной защиты оборудования кейс для GoPro, Xiaomi или другой техники должен быть жестким — из модифицированного полипропилена или, что лучше, из ABS-пластика. Это прочный и одновременно эластичный конструкционный сополимер, который выдерживает экстремальное охлаждение и нагрев, не выделяет формальдегидов и СО под воздействием высокой температуры.

На нашем сайте вы найдете жесткие защитные кофры и боксы, успешно прошедшие испытания и герметично защищающие содержимое от пыли, воды, конденсата. Мы предлагаем модели:

  • разных размеров — соответствующие стандартам ручной клади авиакомпаний и большие, на несколько камер плюс аксессуары;
  • с конструкцией, распределяющей давление при сдавливании — это дополнительная гарантия прочности;
  • внутренними ложементами и/или отделениями для отдельного хранения оборудования и небольших аксессуаров;
  • удобными креплениями и т.д.

Чтобы приобрести кейс для GoPro в Москве, вы можете обратиться в наш магазин или заказать курьерскую доставку покупки. В регионы товары отправляются транспортными компаниями.

OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Арт. NVF-6317
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.

2 120 ₽
В корзину
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Арт. DAN-3162
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 1050 черный.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.

6 950 ₽
В корзину
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
Арт. DAN-5007
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).

Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.

4 390 ₽
В корзину
OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм
Арт. OLE-1031
OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT 1L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Есть специальный тефлоновый клапан для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер приборов или оборудования. Объем 1 л.

2 000 ₽
В корзину
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Арт. DAN-1360
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

9 600 ₽
В корзину
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Арт. OLE-4455
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Лёгкий и прочный мини-кейс предназначен для безопасного хранения экшн-камер, складных стабилизаторов, мобильных гаджетов и аксессуаров. Размер 62х140х192 мм. В комплекте есть 2 длинные и 4 короткие гибкие перегородки для организации внутреннего пространства, сам кейс с водоотталкивающим покрытием. Кейс защищает технику от ударов, падений и царапин, подходит для путешествий.

2 690 ₽
В корзину
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
Арт. OLE-4456
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Защитный кейс размером 47,5х88,5х95,5 мм гарантирует безопасность экшн-камеры, даже если она находится на креплении. Прочный и долговечный чехол изготовлен из полиуретана и пены EVA. Твёрдый корпус защищает камеру от ударов, падений и царапин. Внутри предусмотрен специальный карман для салфеток и других мелочей. Снаружи расположен длинный ремешок на запястье. Совместим с GoPro Hero 10/9/8, DJI OSMO Pocket, DJI OSMO Action и Insta 360. 

2 040 ₽
В корзину
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
Арт. OLE-4792
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Подводный бокс предназначен для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 и 13. Он обеспечивает защиту при погружении до 60 метров и может использоваться на суше как пыленепроницаемый и ударопрочный чехол. Бокс оснащён кнопками для включения/выключения камеры и спуска затвора, а также имеет быстросъёмную площадку стандарта GoPro.

1 190 ₽
В корзину
Товары в архиве (11)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера