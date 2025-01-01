Оборудование для экшен-съемки и аксессуары к нему необходимо транспортировать в специальных кофрах, сумках или кейсах. Они защитят дорогостоящую камеру, зафиксируют хрупкое содержимое, чтобы оно не получило повреждений при сплаве по реке, в походе по горам или в других «жестких» условиях. Кейсы для экшен-камер из интернет-магазина Фотогора уберегут ценное оборудование от механических повреждений, влаги и упростят его хранение.

Особенности подбора кейсов для гоупро и других экшен-камер

Органайзеры, чехлы и сумки для фото- и видеотехники нередко изготавливают из влагостойкого синтетического текстиля. Их цена невысока, внутри предусмотрены карманы на молнии, модульные разделители, фиксирующие содержимое.

Однако, для полной защиты оборудования кейс для GoPro, Xiaomi или другой техники должен быть жестким — из модифицированного полипропилена или, что лучше, из ABS-пластика. Это прочный и одновременно эластичный конструкционный сополимер, который выдерживает экстремальное охлаждение и нагрев, не выделяет формальдегидов и СО под воздействием высокой температуры.

На нашем сайте вы найдете жесткие защитные кофры и боксы, успешно прошедшие испытания и герметично защищающие содержимое от пыли, воды, конденсата. Мы предлагаем модели:

разных размеров — соответствующие стандартам ручной клади авиакомпаний и большие, на несколько камер плюс аксессуары;

с конструкцией, распределяющей давление при сдавливании — это дополнительная гарантия прочности;

внутренними ложементами и/или отделениями для отдельного хранения оборудования и небольших аксессуаров;

удобными креплениями и т.д.

Чтобы приобрести кейс для GoPro в Москве, вы можете обратиться в наш магазин или заказать курьерскую доставку покупки. В регионы товары отправляются транспортными компаниями.