GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема

Описание

Петличная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF150 включает в себя всенаправленный конденсаторный микрофон, усилитель-трансмиттер и приемник-рессивер с использованием DSP обработки сигнала, обеспечивает превосходное качество звука при съемке на видеокамеру, камкодер или мобильный телефон.

Петличная радиосистема отлично подходит для работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Ведущий, актер, блогер может значительно удаляться от камеры без потери качества звучания, при этом дополнительный контроль оператором во время съемки не требуется.

Низкое энергопотребление, большое расстояние передачи и компактность делают радиосистему GreenBean RadioSystem UHF150 незаменимой при записи репортажей, эфиров, стримингов, интервью.