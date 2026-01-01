images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean
Артикул: DAN-9039

Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

Описание

Петличная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF150 включает в себя всенаправленный конденсаторный микрофон, усилитель-трансмиттер и приемник-рессивер с использованием DSP обработки сигнала, обеспечивает превосходное качество звука при съемке на видеокамеру, камкодер или мобильный телефон.

Петличная радиосистема отлично подходит для работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Ведущий, актер, блогер может значительно удаляться от камеры без потери качества звучания, при этом дополнительный контроль оператором во время съемки не требуется.

Низкое энергопотребление, большое расстояние передачи и компактность делают радиосистему GreenBean RadioSystem UHF150 незаменимой при записи репортажей, эфиров, стримингов, интервью.

Комплектация

  • Приемное устройство с креплением «на ремень» – 1 шт
  • Микрофонный усилитель-трансмиттер с креплением «на ремень» – 1 шт
  • Микрофон петличный с проводом Jack 3.5 мм, ветрозащитой и клипсой-креплением «на одежду» – 1 шт
  • Крепление «холодный башмак» – 1 шт
  • Кабель Jack 3,5мм / XLR – 1 шт
  • Кабель Jack 3.5мм TRS (male) / Jack 3.5мм TRRS (male) – 1 шт
  • Кабель выхода Jack 3,5мм / Jack 3,5мм – 1 шт
  • Кейс – 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
Арт. DAN-4821
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro.

телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле с пропусканием 70/30. Держатель для планшета с диагональю от 6 до 11". Может использоватся с цифровыми камерами весом до 2,5 кг.

-10 %26 630 ₽
23 960 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

-10 %1 930 ₽
1 730 ₽
В корзину
Manfrotto 420B стойка-журавль
Арт. DAN-0240
Manfrotto 420B стойка-журавль
Наличие
в наличии 4-10 шт

Купить стойку-журавль Manfrotto 420B по выгодной цене в интернет-магазине «Фотогора». Профессиональная алюминиевая стойка с бум-штангой для верхнего света, микрофонов и флагов. Максимальная высота 392 см, вылет штанги до 191 см, нагрузка до 9 кг. В комплекте адаптер 1/4" и 3/8" и противовес (сумка для песка). Подходит для фотостудий, видеопроизводства и локационной съёмки.

50 290 ₽
В корзину
-10 %
Godox Magic XT1 радиосистема накамерная
Godox Magic XT1 радиосистема накамерная
Godox Magic XT1 радиосистема накамерная
Арт. OLE-4291
Godox Magic XT1 радиосистема накамерная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 21 ч

Беспроводная микрофонная система Godox Magic XT1 — это радиосистема нового поколения, работающая на частоте 2,4 ГГц. Она имеет приёмник с функцией зарядного кейса, сенсорный OLED-экран, три режима записи (моно/стерео/-6 дБ Safety Track (запасная)) и настраиваемый интерфейс. Система обеспечивает дальность действия до 200 метров и время работы до 16 часов. В комплект входят два передатчика TX весом по 8 грамм.

-10 %12 590 ₽
11 330 ₽
В корзину

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Школа фотографии для собак
Школа фотографии для собак
Семей Томацу
Семей Томацу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.