Патроны для ламп

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Fotokvant BAD-01 - адаптер-переходник для ламп с цоколя Е27 на G 6.35. Позволяет установить лампы с патроном G6.35 на приборы с патроном Е27. Обычно служит для замены типа пилотной лампы.
Софтбокс 60х90 с патроном для пяти ламп Е27.
Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.
Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.
Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.
Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
Рефлектор Fotokvant RLH-1-18, диаметр 18 см.
Рефлектор со стандартным патроном Е27 для студийных ламп. Внутренняя поверхность матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Материал изготовления - металл. Диаметр - 18 см.
Комплект Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном, лампой и легкой стойкой.
Комплект студийного света, состоящий из рефлектора Fotokvant RLH-1-18 диаметром 18 см с патроном Е27, светодиодной лампы Fotokvant BLD-50 и стойки Fotokvant LS-2100.
Комплект Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патронами, лампами и легкими стойками.
Комплект студийного света, состоящий из двух рефлектора Fotokvant RLH-1-18 диаметром 18 см с патроном Е27, двух светодиодных ламп Fotokvant BLD-50 и двух стоек Fotokvant LS-2100.
Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.
Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.
Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Falcon Eyes LH-27SU - патрон для лампы-вспышки на поворотном кронштейне с отверстием для установки зонта.
В патрон могут устанавливатся лампы-вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes
Grifon RIF-1 - комплект люминесцентного света.
Комплект осветительного оборудования для предметной и портретной съемки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
Осветитель Reddevil RDL1200FV, без ламп.
Люминесцентный осветительный прибор серии FV с выносным блоком управления. Комплектуется люминесцентными лампами Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 3200 К или Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 5500 К. Управление включением ламп по схеме 1-1-1-1. Мощность составляет 300 Вт. Высокий индекс цветопередачи ламп, коэффициент цветопередачи CRI - 95. Внимание! Лампы в комплект не входят и приобретаются дополнительно.
Магнитное крепление оснащено цоколем Е27 для использования с осветительными лампами Godox Knowled C7R и C10R. Также на корпусе имеется два отверстия под винт 1/4“для установки на штатив или стойку.
Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов