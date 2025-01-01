Фильтр

Интернет-магазин Фотогора предлагает патроны для ламп в большом ассортименте. У нас продается сертифицированная продукция. Мы регулярно обновляем ассортимент, пополняем его новинками рынка и бестселлерами. Сотрудничество с известными во всем мире производителями позволяет нам гарантировать качество изделий. При этом цены остаются доступные. Они указаны в каталоге, никаких посреднических надбавок и скрытых комиссии не будет.

Патроны для ламп используют в домашних и профессиональных студиях

В них устанавливают вспышки, галогенные или энергосберегающие лампы. Патроны удобны в эксплуатации за счет компактных габаритов. Для надежной фиксации предусмотрены клипсы/резьба. Некоторые модели патронов оснащаются креплениями для фотоаксессуаров: стрипбоксов, зонтов и т.п.

Как купить патроны для ламп

В каталоге нашего интернет-магазина представлены:

  • патроны для ламп (одной или нескольких);
  • софтбоксы с разным количеством цоколей;
  • адаптеры для перехода с цоколей одного вида на цоколь другого;
  • рефлекторы с патроном и так далее.

В нашем ассортименте представлены фотоаксессуары таких известных производителей как Elinchrom, Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Grifon. Оборудование подбирается таким образом, чтобы охватить максимальный спектр задач. Мы ориентируемся на широкую аудиторию покупателей с разным бюджетом и вариативными задачами в фотосъемке.

Мы поможем подобрать устройства для установки дополнительного освещения в домашней или профессиональной студии. Наши консультанты — практикующие фотографы. Их рекомендации помогут не только при выборе патронов, но и в дальнейшей вашей работе.

Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

640 ₽
Fotokvant BAD-01 адаптер-переходник Е27/G 6.35
Fotokvant BAD-01 адаптер-переходник Е27/G 6.35
Fotokvant BAD-01 адаптер-переходник Е27/G 6.35
Арт. NVF-9301
Fotokvant BAD-01 адаптер-переходник Е27/G 6.35
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BAD-01 - адаптер-переходник для ламп с цоколя Е27 на G 6.35. Позволяет установить лампы с патроном G6.35 на приборы с патроном Е27. Обычно служит для замены типа пилотной лампы.

780 ₽
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Арт. DAN-2748
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Софтбокс 60х90 с патроном для пяти ламп Е27.

Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.

2 610 ₽
Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой
Арт. NVF-1380
Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.

2 070 ₽
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6386
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.

2 300 ₽
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Арт. NVF-7200
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт. 

1 270 ₽
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Арт. DAN-3831
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Рефлектор Fotokvant RLH-1-18, диаметр 18 см.

Рефлектор со стандартным патроном Е27 для студийных ламп. Внутренняя поверхность матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Материал изготовления - металл. Диаметр - 18 см.

1 430 ₽
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Арт. DAN-4124
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном, лампой и легкой стойкой.

Комплект студийного света, состоящий из рефлектора Fotokvant RLH-1-18 диаметром 18 см с патроном Е27, светодиодной лампы Fotokvant BLD-50 и стойки Fotokvant LS-2100

4 290 ₽
Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патроном в комплекте с лампами и двумя стойками
Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патроном в комплекте с лампами и двумя стойками
Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патроном в комплекте с лампами и двумя стойками
Арт. DAN-4125
Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патроном в комплекте с лампами и двумя стойками
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патронами, лампами и легкими стойками.

Комплект студийного света, состоящий из двух рефлектора Fotokvant RLH-1-18 диаметром 18 см с патроном Е27, двух светодиодных ламп Fotokvant BLD-50 и двух стоек Fotokvant LS-2100

8 580 ₽
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Арт. NVF-2338
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.

Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.

3 110 ₽
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Арт. FTR-558
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

630 ₽
Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27
Арт. NVF-1489
Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.

Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.

 

3 570 ₽
-15 %
Falcon Eyes LH-27SU патрон для ламп-вспышек и зонта
Falcon Eyes LH-27SU патрон для ламп-вспышек и зонта
Falcon Eyes LH-27SU патрон для ламп-вспышек и зонта
Арт. NVF-9311
Falcon Eyes LH-27SU патрон для ламп-вспышек и зонта
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes LH-27SU - патрон для лампы-вспышки на поворотном кронштейне с отверстием для установки зонта.

В патрон могут устанавливатся лампы-вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MRSS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27.

-15 %990 ₽
840 ₽
Grifon RIF-1 комплект для люминесцентных или светодиодных ламп
Арт. NVF-9787
Grifon RIF-1 комплект для люминесцентных или светодиодных ламп
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-1 - комплект люминесцентного света.

Комплект осветительного оборудования для предметной и портретной съемки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.

6 330 ₽
Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп
Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп
Арт. DAN-5580
Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп
Осветитель Reddevil RDL1200FV, без ламп.

Люминесцентный осветительный прибор серии FV с выносным блоком управления. Комплектуется люминесцентными лампами Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 3200 К или Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 5500 К. Управление включением ламп по схеме 1-1-1-1. Мощность составляет 300 Вт. Высокий индекс цветопередачи ламп, коэффициент цветопередачи CRI - 95. Внимание! Лампы в комплект не входят и приобретаются дополнительно.


70 400 ₽
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Арт. OLE-3228
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитное крепление оснащено цоколем Е27 для использования с осветительными лампами Godox Knowled C7R и C10R. Также на корпусе имеется два отверстия под винт 1/4"для установки на штатив или стойку.

1 290 ₽
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6385
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.

2 190 ₽
