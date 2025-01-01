Фильтр

Всего - 201 товар

Цена
Бренд
Тип
Тип крепления
Цвет
Максимальная нагрузка
Материал
Тип системы

Статьи

Риг-системы

Риг-системы - специализированное оборудование для видеосъемки, позволяющее установить дополнительное оборудование (мате-боксы, фоллоу-фокусы или что-то еще). Это плечевые упоры-конструкторы на основе специальных направляющих. На ригах устанавливаются дополнительные приспособления - чаще всего через резьбовое крепление 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или другого размера.

В интернет-магазине Фотогора продаются крепления, системы с риг-направляющими, зажимы-струбцины и другие аксессуары для видеосъемки. С их помощью оператор сможет с удобством снимать видео с любого ракурса, в том числе с нижнего угла (пола).

Использование риг-системы позволяет быстро закрепить у камеры микрофоны, осветители, ЖК-мониторы, а также снизить риск повреждения байонетов, корпуса оптики при резких движениях и толчках. Благодаря использованию облегченных материалов (алюминиевого сплава, пластика) конструкции не нагружают оператора.

В каталоге представлено оборудование для любительской и профессиональной съемки, оснащенное полезными приспособлениями

  • креплениями для установки аксессуаров в горячий башмак;
  • кронштейнами для фиксации и регулировки положения аксессуаров;
  • эргономичной рукояткой из ударопрочного пластика, держателем с прорезиненным покрытием на радиусной поверхности;
  • зажимами для установки видеооборудования на студийные стойки или цилиндрические, плоские основания;
  • реверсивной верхней рукояткой, которая складывается при упаковке системы стабилизации;
  • зажимом для защиты видеокабелей и портов и другими элементами.

Также в нашем магазине продаются зажимы для риг-систем, шарнирные кронштейны и прочее оборудование для видеосъемки.

Подробную информацию о нем можно получить у консультантов Фотогора. Они помогут выбрать риг-систему и расскажут о способах получения вашего заказа.

-5 %
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

-5 %1 150 ₽
1 090 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean ручка гибкая HL-18
Арт. VBR-034
GreenBean ручка гибкая HL-18
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean Ручка гибкая HL-18ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.

-15 %2 090 ₽
1 770 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Арт. NVF-6885
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.

Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8".  Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.

1 660 ₽
В корзину
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. DAN-3888
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов.

Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.


1 030 ₽
В корзину
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Арт. NVF-6359
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-6359 – ручка-держатель для нижнего угла съемки.

Крепится на горячий башмак. Изготовлена из алюминиевого сплава. Позволяет удобно снимать камерой с нижнего угла (от пола) съемки и для крепления дополнительного оборудования (микрофонов, освещения и прочего).

2 660 ₽
В корзину
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Арт. NVF-3090
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.

340 ₽
В корзину
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Арт. NVF-8379
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.

Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.

1 200 ₽
В корзину
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Арт. NVF-8608
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-8608 – зажим-адаптер для студийного оборудования. Позволяет закрепить оборудование имеющее стержень диаметром 15 мм, под углом 90 градусов.

Изготовлен из анодированного аллюминия. Вес, г – 50.

1 200 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Арт. DAN-1490
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S3+MA-11 - держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.

Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер - 28 см.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика.

Зажим подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8".  Максимальный размер разведения губок зажима - 4,9 см; минимальный - 1,2 см. Максимальная нагрузка - 2,5 кг.

1 710 ₽
В корзину
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
Арт. DAN-4984
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер SmallRig 1195B NATO Quick Release Safety Rail 7 см для установки дополнительного оборудования.

Семи сантиметровый быстросъемный адаптер. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия. 

1 530 ₽
В корзину
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
Арт. OLE-2185
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Площадка из алюминиевого сплава для крепления дополнительных кронштейнов или аксессуаров для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Оснащена адаптером NATO и резьбой 1/4".

1 310 ₽
В корзину
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
Арт. MTG-2076
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер. Надежная фиксация в течение 24 часов; полезная нагрузка до 50кг. 

8 130 ₽
В корзину
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Арт. MTG-2222
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant VCB-03 ручка-держатель для нижнего угла съемки. Держатель изготовлен из алюминия. Устанавливается в "горячий башмак" камеры. Имеет 3 гнезда "холодный башмак" и множество отверстий с резьбами 3/8" и 1/4 " для установки дополнительного оборудования. Размеры 130х64 мм. Вес 166 гр.

2 350 ₽
В корзину
SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro
SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro
SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro
Арт. MTG-2762
SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro. Совместимое оборудование - клетка SmallRig: 4391, 4396. Крепление - М17. Материал - Алюминиевый сплав. 

1 530 ₽
В корзину
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Арт. MTG-3237
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры. Рукоятка для подвеса камеры через "горячий башмак". Оснащена разъемом "горячий башмак" с фиксатором, отверстием для риг-направляющей с фиксатором и резьбами 1/4" и 3/8". 

5 230 ₽
В корзину
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Арт. MTG-3360
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 6923600589802 клетка для смартфона. Универсальная клетка для смартфона. Выполнена из анодированного алюминия. Имеет разъемы типа "холодный башмак" (4 шт) и отверстия с резьбой 1/4" для навеса дополнительного оборудования. Для смартфонов шириной до 95 мм. Рекомендуется использовать с Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки

4 190 ₽
В корзину
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Арт. OLE-4365
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию. 

5 390 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean GB-FF 01 кронштейн
Арт. VBR-014
GreenBean GB-FF 01 кронштейн
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean GB-FF 01 – кронштейн, с помощью которого можно устанавливать камеру с обвесом (фоллоу фокус, LED-осветитель и т. д.) на опору с резьбовым креплением 3/8 и 1/4 дюйма.

-15 %3 290 ₽
2 790 ₽
В корзину
Товары в архиве (181)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера