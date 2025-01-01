Риг-системы - специализированное оборудование для видеосъемки, позволяющее установить дополнительное оборудование (мате-боксы, фоллоу-фокусы или что-то еще). Это плечевые упоры-конструкторы на основе специальных направляющих. На ригах устанавливаются дополнительные приспособления - чаще всего через резьбовое крепление 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или другого размера.

В интернет-магазине Фотогора продаются крепления, системы с риг-направляющими, зажимы-струбцины и другие аксессуары для видеосъемки. С их помощью оператор сможет с удобством снимать видео с любого ракурса, в том числе с нижнего угла (пола).

Использование риг-системы позволяет быстро закрепить у камеры микрофоны, осветители, ЖК-мониторы, а также снизить риск повреждения байонетов, корпуса оптики при резких движениях и толчках. Благодаря использованию облегченных материалов (алюминиевого сплава, пластика) конструкции не нагружают оператора.

В каталоге представлено оборудование для любительской и профессиональной съемки, оснащенное полезными приспособлениями

креплениями для установки аксессуаров в горячий башмак;

кронштейнами для фиксации и регулировки положения аксессуаров;

эргономичной рукояткой из ударопрочного пластика, держателем с прорезиненным покрытием на радиусной поверхности;

зажимами для установки видеооборудования на студийные стойки или цилиндрические, плоские основания;

реверсивной верхней рукояткой, которая складывается при упаковке системы стабилизации;

зажимом для защиты видеокабелей и портов и другими элементами.

Также в нашем магазине продаются зажимы для риг-систем, шарнирные кронштейны и прочее оборудование для видеосъемки.

Подробную информацию о нем можно получить у консультантов Фотогора. Они помогут выбрать риг-систему и расскажут о способах получения вашего заказа.