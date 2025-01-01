Москва
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
GreenBean Ручка гибкая HL-18 – ручка гибкая, или же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.
Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.
Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.
Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов.
Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant NVF-6359 – ручка-держатель для нижнего угла съемки.
Крепится на горячий башмак. Изготовлена из алюминиевого сплава. Позволяет удобно снимать камерой с нижнего угла (от пола) съемки и для крепления дополнительного оборудования (микрофонов, освещения и прочего).
Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.
Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.
Fotokvant NVF-8608 – зажим-адаптер для студийного оборудования. Позволяет закрепить оборудование имеющее стержень диаметром 15 мм, под углом 90 градусов.
Изготовлен из анодированного аллюминия. Вес, г – 50.
Fotokvant RCL-S3+MA-11 - держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.
Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер - 28 см. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика.
Зажим подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима - 4,9 см; минимальный - 1,2 см. Максимальная нагрузка - 2,5 кг.
Адаптер SmallRig 1195B NATO Quick Release Safety Rail 7 см для установки дополнительного оборудования.
Семи сантиметровый быстросъемный адаптер. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия.
Площадка из алюминиевого сплава для крепления дополнительных кронштейнов или аксессуаров для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Оснащена адаптером NATO и резьбой 1/4".
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер. Надежная фиксация в течение 24 часов; полезная нагрузка до 50кг.
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель для нижнего угла съемки. Держатель изготовлен из алюминия. Устанавливается в "горячий башмак" камеры. Имеет 3 гнезда "холодный башмак" и множество отверстий с резьбами 3/8" и 1/4 " для установки дополнительного оборудования. Размеры 130х64 мм. Вес 166 гр.
SmallRig 4394 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 15 Pro Max / 15 Pro. Совместимое оборудование - клетка SmallRig: 4391, 4396. Крепление - М17. Материал - Алюминиевый сплав.
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры. Рукоятка для подвеса камеры через "горячий башмак". Оснащена разъемом "горячий башмак" с фиксатором, отверстием для риг-направляющей с фиксатором и резьбами 1/4" и 3/8".
Selens 6923600589802 клетка для смартфона. Универсальная клетка для смартфона. Выполнена из анодированного алюминия. Имеет разъемы типа "холодный башмак" (4 шт) и отверстия с резьбой 1/4" для навеса дополнительного оборудования. Для смартфонов шириной до 95 мм. Рекомендуется использовать с Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки.
Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.
GreenBean GB-FF 01 – кронштейн, с помощью которого можно устанавливать камеру с обвесом (фоллоу фокус, LED-осветитель и т. д.) на опору с резьбовым креплением 3/8 и 1/4 дюйма.
