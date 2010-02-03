Санкт-Петербург - место для хороших фотографий

Политика конфиденциальности photogora.ru
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую компания Фотогора (далее – компания), сайт которой расположен на доменном имени photogora.ru, может получить о Пользователе во время использования сайта, программ и продуктов компании.
- Определение терминов
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.2. "Персональные данные" – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. "Обработка персональных данных" – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. "Конфиденциальность персональных данных" – обязательное для соблюдения требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. "Пользователь сайта (далее Пользователь)" – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет.
- Общие положения
2.1. Обработка и обеспечение безопасности Данных осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Закона, Трудового кодекса Российской Федерации, подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки Данных федеральных законов Российской Федерации.
2.2. Использование Пользователем сайта photogora.ru означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта photogora.ru.
2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту photogora.ru. Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на его сайте.
2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.
- Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или при оформлении заказа для приобретения Услуг.
3.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путем заполнения регистрационной формы на Сайте photogora.ru и включают в себя следующую информацию:
- для физических лиц
3.2.1. Фамилия, Имя, Отчество Пользователя;
3.2.2. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3. контактный телефон Пользователя;
3.2.4. дополнительный телефон Пользователя (необязательное поле);
- для юридических лиц
3.2.1. Фамилия, Имя, Отчество Пользователя;
3.2.2. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3. контактный телефон Пользователя;
3.2.4. дополнительный телефон Пользователя (необязательное поле);
3.2.5. название юридического лица;
3.2.6. юридический адрес;
3.2.7. идентификационный номер налогоплательщика;
3.2.8. банковский идентификационный номер;
3.2.9. номер расчетного счета;
3.2.10. карточка предприятия (необязательное поле)
3.3. Компания защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
- время доступа;
- адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим авторизации.
3.3.2. Компания осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
- Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа и (или) заключения Договора.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений.
4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
- Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
5.7. Администрация сайта заранее предупреждает о смене владельцев сайта, чтобы Пользователь мог удалить свой аккаунт и свои персональные данные.
- Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
- Дополнительные условия
7.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать по адресу 333@photogora.ru
7.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://photogora.ru/privacy-policy.