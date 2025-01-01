Фильтр

Всего - 20 товаров

Цена
Бренд
Байонет
Тип
Комплектация

Статьи

Конусные рефлекторы

Конические рефлекторы, также называемые тубусами, конусами и снутами, создают небольшое, четкое световое пятно. Их широко используют в предметной и художественной съемке для выделения деталей композиции. При портретировании они тоже нужны — с их помощью подчеркивают глаза, кисти рук, волосы или другие части тела моделей.

Конусы сильно ограничивают свет и концентрируют его на объекте или фоне

Такие насадки, благодаря форме и глубине, формируют яркий, однородный центр пятна. Однако, на выходе световой поток ослабевает. Чтобы края пятна были аккуратными, не появилось вторичных колец, стоит использовать соты. Они надеваются на переднюю часть конуса и очерчивают свет, с ними можно получить практически параллельные лучи.

С осторожностью используют тубусы с галогенным светом. Конструкция насадки закрытая, поэтому корпус и лампа могут сильно, опасно накалиться.

coner-1_1

В интернет-магазине Фотогора представлен широкий выбор рефлекторов для создания моделирующего, акцентного света

Мы поможем подобрать снут для подчеркивания деталей натюрмортов или частей тела модели, улучшения градации светотени и передачи объема.

str-4_1

В каталоге представлены конические рефлекторы и удобные в применении, готовые наборы

  • с прозрачными и цветными фильтрами для модификации света и создания эффектов;
  • с адаптерами под байонеты разных систем — Profoto, Elinchrom, Multiblitz и других;
  • сотовые насадки и т.д.

Размеры, комплектация и другие характеристики конусов сильно отличаются. Чтобы получить консультацию по выбору рефлекторов и найти лучший по цене и функциям вариант, обратитесь к нашим экспертам по телефону или онлайн.

Сотрудники магазина Фотогора расскажут об условиях доставки в ваш регион, действующих акциях и ассортименте в наличии и под заказ.




Fotokvant SNOOT-19BW узкоугольная насадка с цветными фильтрами
Fotokvant SNOOT-19BW узкоугольная насадка с цветными фильтрами
Fotokvant SNOOT-19BW узкоугольная насадка с цветными фильтрами
Арт. NVF-8607
Fotokvant SNOOT-19BW узкоугольная насадка с цветными фильтрами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SNOOT-19BW - узкоугольная насадка с цветными фильтрами. Узкая носовая часть диаметром 6 см, широкая – 10 см. Длина насадки – 19 см.

Модель изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Байонет Bowens.

1 710 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-PF узкоугольная насадка с цветными фильтрами с байонетом Profoto
Fotokvant SNOOT-PF узкоугольная насадка с цветными фильтрами с байонетом Profoto
Fotokvant SNOOT-PF узкоугольная насадка с цветными фильтрами с байонетом Profoto
Арт. DAN-2460
Fotokvant SNOOT-PF узкоугольная насадка с цветными фильтрами с байонетом Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-PF с цветными фильтрами и байонетом Profoto.

Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый). Байонет Profoto.

6 080 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Арт. VBR-260
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка. 

-15 %2 090 ₽
1 770 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Арт. VBR-261
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.

Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.

-15 %2 380 ₽
2 020 ₽
В корзину
Grifon SN-202 тубус с сотами
Арт. NVF-2274
Grifon SN-202 тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

2 530 ₽
В корзину
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Арт. NVF-1047
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.

1 600 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-22-HE узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Hensel
Fotokvant SNOOT-22-HE узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Hensel
Fotokvant SNOOT-22-HE узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Hensel
Арт. DAN-2512
Fotokvant SNOOT-22-HE узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Hensel
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-HE с сотами, цветными фильтрами и адаптером Hensel.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Hensel.

4 140 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-22-BR узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Broncolor
Fotokvant SNOOT-22-BR узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Broncolor
Fotokvant SNOOT-22-BR узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Broncolor
Арт. DAN-2508
Fotokvant SNOOT-22-BR узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Broncolor
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-BR с сотами, цветными фильтрами и адаптером Broncolor.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Broncolor.

4 690 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Арт. DAN-2510
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-EL с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Elinchrom.

4 140 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-22-EP насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff
Fotokvant SNOOT-22-EP насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff
Fotokvant SNOOT-22-EP насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff
Арт. DAN-2511
Fotokvant SNOOT-22-EP насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Насадка Fotokvant SNOOT-22-EP с сотами, цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Einstein Paul C. Buff.

4 710 ₽
В корзину
Fotokvant SNOOT-22-PF узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Profoto
Fotokvant SNOOT-22-PF узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Profoto
Fotokvant SNOOT-22-PF узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Profoto
Арт. DAN-2514
Fotokvant SNOOT-22-PF узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-PF с сотами, цветными фильтрами и адаптером Profoto.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Profoto.

6 430 ₽
В корзину
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Арт. OLE-2426
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Коническая насадка на осветитель для создание узконаправленного пучка света. Байонет Bowens. В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты.

2 260 ₽
В корзину
Grifon SSA-CS тубус с сотами
Арт. FTR-676
Grifon SSA-CS тубус с сотами
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-CS – коническая насадка в форме тубуса с сотами для ведомых вспышек. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

Байонет SS/RP. Внутренний диаметр крепления 9,5 см. Подходит для всех вспышек серии SS, кроме SS-50MR.

1 730 ₽
В корзину
Grifon SN-08 тубус с сотовой насадкой
Арт. DOP-351
Grifon SN-08 тубус с сотовой насадкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.

Длина тубуса 20 см.

 

2 070 ₽
В корзину
Hensel 9201 Accent tube тубус конический
Арт. NVF-2428
Hensel 9201 Accent tube тубус конический
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Hensel 9201 Accent tube – узкоугольная насадка со встроенной сотовой решеткой 8 градусов. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

26 000 ₽
В корзину
-20 %
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Арт. NVF-9556
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.

Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

-20 %1 990 ₽
1 590 ₽
В корзину
-20 %
Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro
Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro
Арт. DAN-4204
Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro.

Коническая насадка специально разработана для использования со вспышкой Godox AD400Pro. Она создает концентрированное пятно света с мягким светотеневым переходом и подчеркивает детали объекта. Для дополнительного контроля и создания более концентрированного светового пятна в комплект входит съемная сотовая сетка. Насадка изготовлена из алюминиевого сплава.

-20 %2 890 ₽
2 310 ₽
В корзину
-20 %
Godox SN05 Pro насадка коническая
Godox SN05 Pro насадка коническая
Godox SN05 Pro насадка коническая
Арт. DAN-5472
Godox SN05 Pro насадка коническая
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Насадка коническая Godox SN05 Pro.

Светоформирующая насадка конической формы для вспышек и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Позволяет сформировать узкий концентрированный пучок света, обеспечивая световое пятно круглой формы с резким светотеневым переходом. Диаметр - 8 см.

-20 %5 790 ₽
4 630 ₽
В корзину
Товары в архиве (29)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера