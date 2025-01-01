Конусные рефлекторы

Конические рефлекторы, также называемые тубусами, конусами и снутами, создают небольшое, четкое световое пятно. Их широко используют в предметной и художественной съемке для выделения деталей композиции. При портретировании они тоже нужны — с их помощью подчеркивают глаза, кисти рук, волосы или другие части тела моделей.

Конусы сильно ограничивают свет и концентрируют его на объекте или фоне

Такие насадки, благодаря форме и глубине, формируют яркий, однородный центр пятна. Однако, на выходе световой поток ослабевает. Чтобы края пятна были аккуратными, не появилось вторичных колец, стоит использовать соты. Они надеваются на переднюю часть конуса и очерчивают свет, с ними можно получить практически параллельные лучи.

С осторожностью используют тубусы с галогенным светом. Конструкция насадки закрытая, поэтому корпус и лампа могут сильно, опасно накалиться.

В интернет-магазине Фотогора представлен широкий выбор рефлекторов для создания моделирующего, акцентного света

Мы поможем подобрать снут для подчеркивания деталей натюрмортов или частей тела модели, улучшения градации светотени и передачи объема.

В каталоге представлены конические рефлекторы и удобные в применении, готовые наборы



с прозрачными и цветными фильтрами для модификации света и создания эффектов;

с адаптерами под байонеты разных систем — Profoto, Elinchrom, Multiblitz и других;

сотовые насадки и т.д.

Размеры, комплектация и другие характеристики конусов сильно отличаются. Чтобы получить консультацию по выбору рефлекторов и найти лучший по цене и функциям вариант, обратитесь к нашим экспертам по телефону или онлайн.

Сотрудники магазина Фотогора расскажут об условиях доставки в ваш регион, действующих акциях и ассортименте в наличии и под заказ.











