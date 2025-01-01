Конусные рефлекторы

Москва
Fotokvant SNOOT-19BW - узкоугольная насадка с цветными фильтрами. Узкая носовая часть диаметром 6 см, широкая – 10 см. Длина насадки – 19 см.
Модель изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Байонет Bowens.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-PF с цветными фильтрами и байонетом Profoto.
Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый). Байонет Profoto.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.
Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.
Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.
Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.
Байонет Bowens.
Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-HE с сотами, цветными фильтрами и адаптером Hensel.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Hensel.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-BR с сотами, цветными фильтрами и адаптером Broncolor.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Broncolor.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-EL с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Elinchrom.
Насадка Fotokvant SNOOT-22-EP с сотами, цветными фильтрами и адаптером Einstein Paul C. Buff.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Einstein Paul C. Buff.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-PF с сотами, цветными фильтрами и адаптером Profoto.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Profoto.
Коническая насадка на осветитель для создание узконаправленного пучка света. Байонет Bowens. В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты.
Grifon SSA-CS – коническая насадка в форме тубуса с сотами для ведомых вспышек. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Байонет SS/RP. Внутренний диаметр крепления 9,5 см. Подходит для всех вспышек серии SS, кроме SS-50MR.
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.
Длина тубуса 20 см.
Hensel 9201 Accent tube – узкоугольная насадка со встроенной сотовой решеткой 8 градусов. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro.
Коническая насадка специально разработана для использования со вспышкой Godox AD400Pro. Она создает концентрированное пятно света с мягким светотеневым переходом и подчеркивает детали объекта. Для дополнительного контроля и создания более концентрированного светового пятна в комплект входит съемная сотовая сетка. Насадка изготовлена из алюминиевого сплава.
Насадка коническая Godox SN05 Pro.
Светоформирующая насадка конической формы для вспышек и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Позволяет сформировать узкий концентрированный пучок света, обеспечивая световое пятно круглой формы с резким светотеневым переходом. Диаметр - 8 см.
