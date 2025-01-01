Фильтр

При студийной съемке предметов, рекламируемых объектов, небольших настольных композиций фотографы используют специальное освещение для макрофотографии. Источники света могут применяться по отдельности, в схемах для равномерной и сильной заливки, а также в сочетании со съемными разноцветными фильтрами и другими аксессуарами для фотосъемки. Высококачественный свет для предметной съемки в Москве продается в магазине Фотогора, а на сайте компании его можно купить с доставкой по всей России.

Какие характеристики важны при выборе света для предметной съемки

Выбирая свет для макросъемки, обращайте внимание на важные характеристики:

  • мощность и световой поток — ключевые параметры подбирают под назначение осветителей и характера съемки;
  • цветовая температура — дневной, около 5500 к, холодный или теплый, для фото с разной концепцией и условий освещения;
  • набор функций — диммирование даст мягкий заполняющий свет без эффекта мерцания, регулировка по мощности и углу рассеивания упростит настройку освещения;
  • тип питания — от обычных батарей формата АА, сети 220В или аккумулятора (тогда важна его емкость, прямо пропорционально влияющая на продолжительность автономной работы);
  • состав набора — есть ли в комплекте цветные фильтры (и какие), кронштейн для крепления на горячий башмак камеры, ножка-подставка для фотоштатива, блок питания, адаптеры;
  • количество LED-элементов, если речь идет о светодиодной вспышке, индекс TLCI (в качественных моделях он сверхвысокий, 96+) и т.д.

Без правильно организованного света невозможно получить хорошую макрофотографию, поэтому импульсный и постоянный свет для предметной съемки нужно подбирать, заручившись поддержкой специалистов. Консультанты интернет-магазина Фотогора найдут лучший вариант для использования в фотостудии или домашних условиях.

Falcon Eyes Осветитель светодиодный Dual Goose LED
Falcon Eyes Осветитель светодиодный Dual Goose LED
Falcon Eyes Dual Goose LED – уникальный светодиодный прибор. Состоит из двух гибких жгутов длиной 60 см с точечными LED-осветителями на концах. Идеально подойдет для подсветки небольших поверхностей, например, предметного столика у микроскопа. Небольшого размера, эргономичный, с низким энергопотреблением и достаточно мощный – этот осветитель станет незаменимым помощником в решении различных задач.

YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
Yongnuo YN-216 – осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер, используется как источник постоянного дополнительного или основного света.

FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки.  Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.

YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
Осветитель светодиодный YongNuo YN-216 (3200-5500K) для фото- и видеокамер.

Осветитель на 216 светодиодов мощностью 13 Вт, цветовой температурой 3200-5500 K, для фото и видеокамер. Прибор имеет возможность регулировки цветовой температуры при помощи диммера.

Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.

Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки. 

Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии. Осветитель оснащен светодиодными лампами, которые отличаются незначительным энергопотреблением и длительным сроком службы. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок. Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде - 24см.

Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см
Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.

Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный
Осветитель светодиодный Godox LEDP260C Bi-color.

Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео. Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Регулируемая цветовая температура 3200-5600 К. Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно!

