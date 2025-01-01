Фильтр

Кольцевые вспышки и осветители

Кольцевые вспышки и осветители — незаменимый инструмент фотографа, занимающегося макросъемкой. Если свет достаточно мощный, его можно использовать и в портретировании — чтобы подсветить кадр или даже использовать в качестве основного источника. Это мобильные осветительные приборы, которые можно с успехом применять на выезде, в студии и специфической среде, например, для стоматологической фотографии во врачебном кабинете.

Ассортимент магазина Фотогора

В интернет-магазине «Фотогора» вы сможете купить кольцевые вспышки и осветители производства проверенных компаний — Falcon Eyes, YongNuo, Godox. Это производители, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке, благодаря разумному соотношению цены, функциональности и надежности фотоаксессуаров.

Специалисты магазина Фотогора помогут разобраться с техническими характеристиками кольцевых осветителей, выбрать и купить кольцевую вспышку, которая подойдет под конкретные задачи фотографа. Консультанты помогут быстро найти в ассортименте нужную вам вспышку для:

  • художественной, рекламной макросъемки — с помощью осветителей, в которых каждый сегмент работает отдельно, можно добиваться различных эффектов, а светодиодная проекция сетки упрощает фокусировку;
  • документальной съемки без теневого рисунка — у нас есть модели, в которых лампа цельная, а не состоит из двух половинок, что позволяет максимально равномерно заполнить кадр;
  • съемки на сверхблизком расстоянии (3-100 см) — модели с изменяемой мощностью и стабильной цветовой температурой подойдут, в частности, для клинической фотографии в стоматологии;
  • выездной, портретной съемки — мощные светодиодные модели станут стабильным источником качественного освещения;
  • журналистики, съемки видео и т.д.

Кольцевые вспышки и осветители в Москве можно изучить «вживую» в магазине, на пункте самовывоза. Если нужно отправить заказ в регионы РФ, консультанты магазина Фотогора подскажут, каким перевозчиком стоит воспользоваться.


Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт
Арт. DAN-2752
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.

Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.

3 980 ₽
Falcon Eyes FLC-22 флюоресцентный кольцевой осветитель
Арт. NVF-1715
Falcon Eyes FLC-22 – излучает сбалансированный световой поток непрерывного диапазона волн с частотой мерцания 50 кГц, что наиболее соответствует дневному освещению. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и флуоресцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.

-15 %3 990 ₽
3 390 ₽
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный
Арт. MTG-0953
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный. 

Кольцевой светодиодный осветитель QZSD Q14 на легкой и компактной стойке. Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт с переменной температурой 3200-5500 K, внутренний диаметр - 23 см, внешний - 34,5 см. Питание от сети 220В в комплекте. Возможность использования от 2-ух аккумуляторов серии NP (в комплект поставки не входят). Держатель для телефона и зеркало в комплекте. Цвет - черный. 

4 970 ₽
Grifon LED GRIFON SMD 50 W светодиодное селфи-кольцо
Арт. NVF-8189
Grifon LED GRIFON SMD 50 W – осветитель кольцевой светодиодный мощностью 50 Вт, т.н. селфи-кольцо.

Регулировка цветовой температуры от 3200 до 5600 К. Питание осуществляется от сети 90-260 В. Данная модель кольцевого светодиодного осветителя может использоваться для визажа. Диаметр лампы, мм - 490. Она оснащена специальным креплением для телефона или фотоаппарата. Стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 3,8 кг.

8 460 ₽
Color зеркало для кольцевой лампы
Арт. DAN-2307
Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .

Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.

1 364 ₽
YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon
Арт. DAN-3559
Макровспышка YongNuo YN-24EX Speedlite для Canon.

Двойная макро вспышка, аналог Canon Twin Lite MT-24EX. Ведущее число, GN - 24 (ISO 100, 105мм). Имеет режимы E-TTL-II (авто), M (ручной) FEC, FEB, синхронизацию по передней и задней шторкам, FE, моделирующий свет. Можно работать как с одной, так и с двумя вспышками (левая, правая).


36 150 ₽
Fotokvant LED-480C RING кольцевой светодиодный осветитель 3200-5800К
Арт. DAN-6604
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480C RING 3200-5800 К.

Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Устанавливается на стандартную студийную стойку. Посадочное крепление на стойку 5/8". Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.

-9.87 %5 400 ₽
4 860 ₽
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Арт. DAN-9576
Голова выносная для вспышек Godox Witstro AD200/200Pro, максимальная мощность 200 Вт·c. Пилотный свет LED 10Вт. Кольцевая форма, складной кронштейн FLB-01 для крепления к фотокамере, кронштейн UBB-01 для установки фотозонта, сумка CB57 для вспышки.

-20 %44 590 ₽
35 670 ₽
Godox AR-R Kit комплект переходных колец
Арт. DAN-9539
Комплект переходных колец Godox AR-R Kit. Предназначен для установки вспышек для макросъемки Godox MF12 на объективе фотоаппарата совместно с монтажным кольцом Godox MF-AR.

-20 %2 990 ₽
2 390 ₽
Yongnuo YN-14EX II Macro for Sony вспышка кольцевая
Арт. MTG-1058
YongNuo YN-14EX II Macro for Sony вспышка кольцевая. 

Кольцевая вспышка YongNuo YN-14EX II Macro – это обновленная версия. Она оснащена профессиональными цветными фильтрами разных цветов с магнитными креплениями для удобства применения. Она способна поддерживать мануальный и TTL режимы, а также компенсацию экспозиции, синхронизацию по второй шторке.

16 400 ₽
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка
Арт. MTG-1059
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка. YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка.  Двойная головная макровспышка  YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony. Время перезарядки 3 с,  с заменой 7 переходных колец для Sony.

20 400 ₽
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Арт. NVF-2892
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

5 410 ₽
Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED осветитель кольцевой
Арт. DAN-2602
Осветитель кольцевой Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED.

Светодиодный кольцевой осветитель Rotolight RL48 для использования с цифровыми зеракальными камерами и камкордерами.

4 600 ₽
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-2931
Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.

Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

-15 %2 790 ₽
2 370 ₽
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Арт. DAN-9677
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки.

В комплект входят 2 вспышки, монтажное кольцо для установки вспышек на объектив, мини-штативы, адаптеры, наборы цветных и корректирующих фильтров. Ведущее число вспышки 16, режим M/TTL, система беспроводного управления Godox 2.4GHz, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, дисплей, встроенная LiIon батарея, время перезарядки 0,01~1,7с.

-20 %26 290 ₽
21 030 ₽
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Арт. OLE-1602
 Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

Вспышка кольцевая с ведущим числом 10 (iso100) совместима со всеми типами зеркальных камер, оснащенных стандартным башмаком (Canon, Nikon и т.п.). В комплект входит 8 переходных колец диаметром 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72мм, 77мм. 11 уровней мощности. Количество импульсов (300-1000) зависит от емкости используемых батарей. Время перезарядки составляет 0,1-2 с.

-20 %10 290 ₽
8 230 ₽
Godox MF12 вспышка для макросъемки
Арт. MTG-0540
Godox MF12 вспышка для макросъемки. 

Ведущее число 16, режим M (1/128-1/1), TTL, встроенная LiIon батарея, 500 импульсов (при полной мощности), время перезарядки 0,01~1,7с. Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz (5 групп, 32 канала, ID 01…99), режимы M/TTL, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, поворотная головка, OLED-дисплей. Мини-штатив, адаптер на башмак, наборы цветных и корректирующих фильтров.

-20 %13 090 ₽
10 470 ₽
Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки
Арт. OLE-2270
Кольцевая TTL-вспышка для макросъемки для камер Canon. Ведущее число 14. Максимальная мощность 76 Дж. Время перезарядки 0,1 - 1 с. Автоматический режим TTL, ручной режим. Интуитивно понятый интерфейс. Встроенный модуль беспроводного управления. В комплекте переходные кольца под основные диаметры объективов.

-20 %28 890 ₽
23 110 ₽
