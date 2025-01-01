Кольцевые вспышки и осветители

Москва
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.
Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.
Falcon Eyes FLC-22 – излучает сбалансированный световой поток непрерывного диапазона волн с частотой мерцания 50 кГц, что наиболее соответствует дневному освещению. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и флуоресцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный.
Кольцевой светодиодный осветитель QZSD Q14 на легкой и компактной стойке. Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт с переменной температурой 3200-5500 K, внутренний диаметр - 23 см, внешний - 34,5 см. Питание от сети 220В в комплекте. Возможность использования от 2-ух аккумуляторов серии NP (в комплект поставки не входят). Держатель для телефона и зеркало в комплекте. Цвет - черный.
Grifon LED GRIFON SMD 50 W – осветитель кольцевой светодиодный мощностью 50 Вт, т.н. селфи-кольцо.
Регулировка цветовой температуры от 3200 до 5600 К. Питание осуществляется от сети 90-260 В. Данная модель кольцевого светодиодного осветителя может использоваться для визажа. Диаметр лампы, мм - 490. Она оснащена специальным креплением для телефона или фотоаппарата. Стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 3,8 кг.
Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .
Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.
Макровспышка YongNuo YN-24EX Speedlite для Canon.
Двойная макро вспышка, аналог Canon Twin Lite MT-24EX. Ведущее число, GN - 24 (ISO 100, 105мм). Имеет режимы E-TTL-II (авто), M (ручной) FEC, FEB, синхронизацию по передней и задней шторкам, FE, моделирующий свет. Можно работать как с одной, так и с двумя вспышками (левая, правая).
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480C RING 3200-5800 К.
Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Устанавливается на стандартную студийную стойку. Посадочное крепление на стойку 5/8". Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.
Голова выносная для вспышек Godox Witstro AD200/200Pro, максимальная мощность 200 Вт·c. Пилотный свет LED 10Вт. Кольцевая форма, складной кронштейн FLB-01 для крепления к фотокамере, кронштейн UBB-01 для установки фотозонта, сумка CB57 для вспышки.
Комплект переходных колец Godox AR-R Kit. Предназначен для установки вспышек для макросъемки Godox MF12 на объективе фотоаппарата совместно с монтажным кольцом Godox MF-AR.
YongNuo YN-14EX II Macro for Sony вспышка кольцевая.
Кольцевая вспышка YongNuo YN-14EX II Macro – это обновленная версия. Она оснащена профессиональными цветными фильтрами разных цветов с магнитными креплениями для удобства применения. Она способна поддерживать мануальный и TTL режимы, а также компенсацию экспозиции, синхронизацию по второй шторке.
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка. YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка. Двойная головная макровспышка YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony. Время перезарядки 3 с, с заменой 7 переходных колец для Sony.
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.
Осветитель кольцевой Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED.
Светодиодный кольцевой осветитель Rotolight RL48 для использования с цифровыми зеракальными камерами и камкордерами.
Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.
Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки.
В комплект входят 2 вспышки, монтажное кольцо для установки вспышек на объектив, мини-штативы, адаптеры, наборы цветных и корректирующих фильтров. Ведущее число вспышки 16, режим M/TTL, система беспроводного управления Godox 2.4GHz, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, дисплей, встроенная LiIon батарея, время перезарядки 0,01~1,7с.
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Вспышка кольцевая с ведущим числом 10 (iso100) совместима со всеми типами зеркальных камер, оснащенных стандартным башмаком (Canon, Nikon и т.п.). В комплект входит 8 переходных колец диаметром 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72мм, 77мм. 11 уровней мощности. Количество импульсов (300-1000) зависит от емкости используемых батарей. Время перезарядки составляет 0,1-2 с.
Godox MF12 вспышка для макросъемки.
Ведущее число 16, режим M (1/128-1/1), TTL, встроенная LiIon батарея, 500 импульсов (при полной мощности), время перезарядки 0,01~1,7с. Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz (5 групп, 32 канала, ID 01…99), режимы M/TTL, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, поворотная головка, OLED-дисплей. Мини-штатив, адаптер на башмак, наборы цветных и корректирующих фильтров.
Кольцевая TTL-вспышка для макросъемки для камер Canon. Ведущее число 14. Максимальная мощность 76 Дж. Время перезарядки 0,1 - 1 с. Автоматический режим TTL, ручной режим. Интуитивно понятый интерфейс. Встроенный модуль беспроводного управления. В комплекте переходные кольца под основные диаметры объективов.
