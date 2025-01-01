Генераторный свет

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии.
Jinbei DC-600 Standart Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit – студийный комплект на основе генератора. Генераторы подходят для использования и в домашней студии, и при интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генераторы легко регулируются и являются лучшим решением для выездных съемок.
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM.
Выносная голова добавляет вспышке такие качества как мобильность и компактность. Подходит для вспышек AD600B/BM. Кабель около 240 см, вес 1,09 кг.
Комплект с одной осветительной головой Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go.
В линейке Elinchrom, это самая мощная портативная батарейная система освещения с поддержкой TTL режима. Ориентирована в первую очередь для фотографов портретистов, работающих как в студии, так и за ее пределами.
Голова выносная Godox H600P для вспышек AD600Pro.
Выносная голова позволяет превратить студийный моноблок в портативную вспышку с выносной головкой. Длина кабеля - ??? м. Байонет - Bowens. Есть встроенная лампа пилотного света.
Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 – комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII.
Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.
Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 – комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII.
Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.
Работай с цветом без бликов
Wansen