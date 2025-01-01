Фильтр

Генераторный свет

В интернет-магазине Фотогора можно купить генераторный свет

Это оборудование, которое мы получаем от известных во всем мире производителей (Profoto, Elinchrom и так далее). Наши консультанты тестируют его и помогают покупателям подобрать оптимальный комплект для домашней или профессиональной фотостудии. Наши цены разумны, вам не придется переплачивать.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлен генераторный свет. Это специализированное оборудование, которое пользуется высоким спросом ввиду надежности и долгого срока службы. В стандартный комплект входят генератор и головки. Количество последних может варьироваться.

В такой световой схеме генератор формирует импульс. Это отдельный прибор. Световая головка (или головки) связаны с ним силовым кабелем. В этом ключевое конструкционное отличие от моноблоков, где все элементы собраны в одном приборе.

Генераторные установки могут получать питание от аккумулятора или сети

Чаще всего их используют в рекламной и фэшн-съемке. По таким характеристикам как мощность, длительность импульса, скорость перезаряда, генераторное оборудование превосходит моноблоки. Его цена несколько выше, однако в нашем магазине она доступна. Мы порекомендуем модели, соответствующие вашему бюджету и требованиям.

При возникновении трудностей с выбором задавайте вопросы нашим консультантам. Они — практикующие фотографы, создатели множества домашних и профессиональных студий. Сотрудники интернет-магазина Фотогора с удовольствием делятся своими знаниями и опытом, помогают с выбором оборудования и оформлением заказов.

Доставка генераторных осветителей осуществляется по всей России

Возможен самовывоз в Москве и Воронеже. Мы принимаем банковские переводы, карты, электронные деньги, платежи через онлайн-сервисы.

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Арт. NVF-6726
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

11 500 ₽
В корзину
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Арт. NVF-6725
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

20 590 ₽
В корзину
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Арт. NVF-6733
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии. 

55 340 ₽
В корзину
Jinbei DC-600 Standart Flash Head вспышка
Арт. NVF-6728
Jinbei DC-600 Standart Flash Head вспышка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-600 Standart Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

12 730 ₽
В корзину
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Арт. NVF-6732
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit – студийный комплект на основе генератора. Генераторы подходят для использования и в домашней студии, и при интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генераторы легко регулируются и являются лучшим решением для выездных съемок.

67 460 ₽
В корзину
-20 %
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Арт. DAN-3477
Godox AD-H600B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM.

Выносная голова добавляет вспышке такие качества как мобильность и компактность. Подходит для вспышек AD600B/BM. Кабель около 240 см, вес 1,09 кг.

-20 %8 890 ₽
7 110 ₽
В корзину
Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go комплект с одной головой
Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go комплект с одной головой
Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go комплект с одной головой
Арт. DAN-1850
Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go комплект с одной головой
Временно нет в наличии

Комплект с одной осветительной головой Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go.

В линейке Elinchrom, это самая мощная портативная батарейная система освещения с поддержкой TTL режима. Ориентирована в первую очередь для фотографов портретистов, работающих как в студии, так и за ее пределами.

208 840 ₽
В корзину
-20 %
Godox H600P голова выносная для вспышек AD600Pro
Godox H600P голова выносная для вспышек AD600Pro
Godox H600P голова выносная для вспышек AD600Pro
Арт. DAN-4208
Godox H600P голова выносная для вспышек AD600Pro
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Голова выносная Godox H600P для вспышек AD600Pro.

Выносная голова позволяет превратить студийный моноблок в портативную вспышку с выносной головкой. Длина кабеля - ??? м. Байонет - Bowens. Есть встроенная лампа пилотного света.

-20 %18 890 ₽
15 110 ₽
В корзину
Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 комплект генераторного света
Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 комплект генераторного света
Арт. NVF-8172
Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 комплект генераторного света
Временно нет в наличии

Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 – комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII. 

Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.

376 560 ₽
В корзину
Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света
Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света
Арт. NVF-8173
Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света
Временно нет в наличии

Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 – комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII. 

Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.

350 550 ₽
В корзину
Товары в архиве (52)
