Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлен генераторный свет. Это специализированное оборудование, которое пользуется высоким спросом ввиду надежности и долгого срока службы. В стандартный комплект входят генератор и головки. Количество последних может варьироваться.

В такой световой схеме генератор формирует импульс. Это отдельный прибор. Световая головка (или головки) связаны с ним силовым кабелем. В этом ключевое конструкционное отличие от моноблоков, где все элементы собраны в одном приборе.

Генераторные установки могут получать питание от аккумулятора или сети

Чаще всего их используют в рекламной и фэшн-съемке. По таким характеристикам как мощность, длительность импульса, скорость перезаряда, генераторное оборудование превосходит моноблоки. Его цена несколько выше, однако в нашем магазине она доступна. Мы порекомендуем модели, соответствующие вашему бюджету и требованиям.

