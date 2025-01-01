Колорметры и спектрометры

Спектрометр – отличный помощник для настоящего профессионала-фотографа. С этим измерительным прибором можно достичь небывалых высот в профессии, ведь передача цвета будет всегда под контролем.
Интернет-магазин Фотогора предлагает модели полнофункциональных спектрометров известного японского бренда Sekonic. Эта фирма занимается разработкой и продажей профессионального экспонометрического оборудования, которое оценили фотографы и видеохудожники во многих странах, измеряя и контролируя свет для идеальной экспозиции.
Преимущества спектрометра Sekonic
- прибор точно измеряет любой вид света, фиксируя пики на выходе:
- может работать в нескольких режимах;
- имеет индекс спектрального сходства SSI – результат совместной работы экспертов в области кинематографического освещения, производителей светильников, ученых и инженеров, который позволит оценить степень спектрального соответствия и предсказать цветопередачу с данным источником света;
- большой сенсорный экран и удобное расположение кнопок;
- вращающаяся головка позволяет измерить цвет под углом;
- легкий, простой и удобный в обращении.
Имея в арсенале такой прибор, можно работать с источниками света уверенно: скорректировать свет для более чистой записи или настроить фотоаппарат, используя особенности света для точной передачи нюансов и оттенков.
Свет станет вашим помощником: сравнивайте и оценивайте источники в зависимости от их спектрального сходства, используйте на 100% особенности освещения, чтобы создать непревзойденные фотографии, с точной и реалистичной передачей цветов, уловить на снимке все нюансы, будь то оттенок кожи или блики на предметах.
