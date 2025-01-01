Фильтр

Всего - 1 товар

Цена
Бренд
Колорметры и спектрометры

Спектрометр – отличный помощник для настоящего профессионала-фотографа. С этим измерительным прибором можно достичь небывалых высот в профессии, ведь передача цвета будет всегда под контролем.

Интернет-магазин Фотогора предлагает модели полнофункциональных спектрометров известного японского бренда Sekonic. Эта фирма занимается разработкой и продажей профессионального экспонометрического оборудования, которое оценили фотографы и видеохудожники во многих странах, измеряя и контролируя свет для идеальной экспозиции.

Преимущества спектрометра Sekonic

  • прибор точно измеряет любой вид света, фиксируя пики на выходе:
  • может работать в нескольких режимах;
  • имеет индекс спектрального сходства SSI – результат совместной работы экспертов в области кинематографического освещения, производителей светильников, ученых и инженеров, который позволит оценить степень спектрального соответствия и предсказать цветопередачу с данным источником света;
  • большой сенсорный экран и удобное расположение кнопок;
  • вращающаяся головка позволяет измерить цвет под углом;
  • легкий, простой и удобный в обращении.

Имея в арсенале такой прибор, можно работать с источниками света уверенно: скорректировать свет для более чистой записи или настроить фотоаппарат, используя особенности света для точной передачи нюансов и оттенков.

Свет станет вашим помощником: сравнивайте и оценивайте источники в зависимости от их спектрального сходства, используйте на 100% особенности освещения, чтобы создать непревзойденные фотографии, с точной и реалистичной передачей цветов, уловить на снимке все нюансы, будь то оттенок кожи или блики на предметах.

Обращайтесь к нашим профессиональным консультантам за подробной информацией по телефону или в онлайн-чате. Предлагаем различные способы отплаты, в том числе платформы Сбербанка, Яндекс.Деньги и QIWI-кошелек. Доставка по всей России. Самовывоз из Москвы и Воронежа.

Sekonic C-800 спектрометр
Sekonic C-800 спектрометр
Sekonic C-800 спектрометр
Арт. DAN-2809
Sekonic C-800 спектрометр
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic C-800 спектрометр. Полнофункциональный колорметр и спектрометр, который может точно измерять любой вид света, включая светодиодный, металлогалогенный, флуоресцентный и импульсный.

Фиксирует пики на выходе источника света, обеспечивая высочайшую точность измерения цвета.

180 000 ₽
В корзину
Товары в архиве (4)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера