Колорметры и спектрометры

Спектрометр – отличный помощник для настоящего профессионала-фотографа. С этим измерительным прибором можно достичь небывалых высот в профессии, ведь передача цвета будет всегда под контролем.

Интернет-магазин Фотогора предлагает модели полнофункциональных спектрометров известного японского бренда Sekonic. Эта фирма занимается разработкой и продажей профессионального экспонометрического оборудования, которое оценили фотографы и видеохудожники во многих странах, измеряя и контролируя свет для идеальной экспозиции.

Преимущества спектрометра Sekonic

прибор точно измеряет любой вид света, фиксируя пики на выходе:

может работать в нескольких режимах;

имеет индекс спектрального сходства SSI – результат совместной работы экспертов в области кинематографического освещения, производителей светильников, ученых и инженеров, который позволит оценить степень спектрального соответствия и предсказать цветопередачу с данным источником света;

большой сенсорный экран и удобное расположение кнопок;

вращающаяся головка позволяет измерить цвет под углом;

легкий, простой и удобный в обращении.

Имея в арсенале такой прибор, можно работать с источниками света уверенно: скорректировать свет для более чистой записи или настроить фотоаппарат, используя особенности света для точной передачи нюансов и оттенков.

Свет станет вашим помощником: сравнивайте и оценивайте источники в зависимости от их спектрального сходства, используйте на 100% особенности освещения, чтобы создать непревзойденные фотографии, с точной и реалистичной передачей цветов, уловить на снимке все нюансы, будь то оттенок кожи или блики на предметах.

Обращайтесь к нашим профессиональным консультантам за подробной информацией по телефону или в онлайн-чате. Предлагаем различные способы отплаты, в том числе платформы Сбербанка, Яндекс.Деньги и QIWI-кошелек. Доставка по всей России. Самовывоз из Москвы и Воронежа.