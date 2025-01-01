Фильтр

Статьи

Сумки для студийного света

Сумки для студийного оборудования были специально разработаны для бережного хранения и транспортировки порой такого дорогостоящего оборудования для студийной съемки.

Многие современные бренды предлагают в качестве достойной альтернативы коробкам или чехлам – выполненные из качественного прочного материала сумки, с помощью которых фотограф может облегчить свою творческую жизнь.

Часто сумки оснащены колесиками и удобными ручками

для переноски, снабжены внутренними трансформирующимися перегородками-дивайдерами на липучках, с помощью которых можно организовывать пространство сумки по собственному усмотрению.

Сумки для студийного оборудования

  • эргономичны,
  • функциональны,
  • удобны
  • и защищают приборы фотографов, нуждающихся в транспортабельности и сохранении своего студийного света.

Обращайтесь за подробностями к консультантам магазина Фотогора. Вам всегда помогут выбрать и купить сумку для студийного оборудования, подходящую под вашу фототехнику.

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Арт. NVF-6402
Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов.

Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.

1 730 ₽
В корзину
Grifon CB03-3 сумка 18х32х80 см.для студийного оборудования
Арт. NVF-2317
Grifon CB03-3 сумка 18х32х80 см.для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB03-3 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов. Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена продольная молния и круговая молния с торца. Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.

2 880 ₽
В корзину
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Арт. DAN-2465
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant BBD-55.

Круглая сумка для софтрефлектора диаметром 55 см. Имеет раздельные отсеки для хранения софтрефлектора и сотовой насадки. Изготовлена из качественного материала. Закрывается на молнию.

3 480 ₽
В корзину
Grifon СВ-03 фотосумка на колёсиках 103х34х29 см
Арт. DAN-6029
Grifon СВ-03 фотосумка на колёсиках 103х34х29 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотосумка Grifon СВ-02 на колесах, размер - 103х34х29 см.

Универсальная сумка на колесах, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 100 см. Изготовлена из полиэстера. Имеет защиту в виде амортизирующих панелей, жесткого дна и пластиковых вставок. Для транспортировки предусмотрены пластиковые колеса и усиленные ручки.

13 800 ₽
В корзину
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Арт. DAN-6026
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотосумка Grifon СВ05-2 c карманом, размер - 76х23х26 см.

Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 74 см. Изготовлена из полиэстера. Для хранения мелочей предусмотрен боковой карман, а для переноски сумки усиленные ручки и наплечный ремень. Вес - 1,65 кг.

4 030 ₽
В корзину
Grifon CB05-3 фотосумка c карманом 98х29х29 см
Grifon CB05-3 фотосумка c карманом 98х29х29 см
Арт. DAN-6027
Grifon CB05-3 фотосумка c карманом 98х29х29 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотосумка Grifon СВ05-1 c карманом, размер - 98х29х29 см.

Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 96 см. Изготовлена из полиэстера. Для хранения мелочей предусмотрен боковой карман, а для переноски усиленные ручки и наплечный ремень.

4 600 ₽
В корзину
Nanlite CCSPT30C2 сумка для Nanlite Pavotube II 30С/kit2
Арт. MTG-2206
Nanlite CCSPT30C2 сумка для Nanlite Pavotube II 30С/kit2
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Nanlite CCSPT30C2 сумка для Nanlite Pavotube II 30С/kit2. Сумка для хранения и переноски комплекта Nanlite PavoTube II 30С LED Pixel Tube 2-Light Kit. Изготовлена из неопрена с покрытием DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. В отделениях с застежками-молниями можно разместить 1-2 трубки PavoTube II 30С, адаптеры питания и основные аксессуары. Торцы сумки имеют уплотнение, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Ручки сделаны из прочных ремней с усиленными швами, используется дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии.

6 300 ₽
В корзину
FST KB-86 сумка для студийного оборудования
Арт. NVF-5815
FST KB-86 сумка для студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST KB-86 – сумка для студийного оборудования станет превосходным решением для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования.

Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку приборов и аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рационального доступа к фотооборудованию. Эргономичная и прочная сумка FST отличается высоким качеством изготовления и предназначена для длительного срока эксплуатации. Размеры (ГxШxВ), см – 30x82x28. Вес - 0,57 кг.

2 100 ₽
В корзину
Reddevil RDL 1200 чехол для RDL 4x1200 S
Арт. NVF-2019
Reddevil RDL 1200 чехол для RDL 4x1200 S
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 1200 – чехол из плотной прорезиненной ткани для люминесцентного осветителя Reddevil RDL 4x1200 S. Чехол имеет два отсека и умещает в себя прибор и стойку. Также имеются удобные карманы для зажима и провода.

4 620 ₽
В корзину
Reddevil RDL 600 чехол для RDL 4x600 S
Арт. NVF-2018
Reddevil RDL 600 чехол для RDL 4x600 S
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 600 – чехол из плотной прорезиненной ткани для люминесцентного осветителя Reddevil RDL 4x600 S.

Чехол имеет два отсека и умещает в себя прибор и стойку. Также имеются удобные карманы для зажима и провода. Вес - 0,7 кг.

4 620 ₽
В корзину
Reddevil T8/18W тубус для сменных ламп
Арт. NVF-2132
Reddevil T8/18W тубус для сменных ламп
Временно нет в наличии

Reddevil T8/18W – универсальный тубус для безопасной переноски и хранения четырех сменных или дополнительных люминесцентных ламп.

4 990 ₽
В корзину
Reddevil T8/36W тубус для сменных ламп
Арт. NVF-2133
Reddevil T8/36W тубус для сменных ламп
Временно нет в наличии

Reddevil T8/36W – универсальный тубус для безопасной переноски и хранения четырех сменных или дополнительных люминесцентных ламп.

7 260 ₽
В корзину
Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Арт. DAN-2000
Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Bag S Plus (330227) сумка для транспортировки и хранения трех моноблоков Profoto B1X, D1 или D2.

Также, можно разместить два моноблока Profoto B1X, D1 или D2 с установленным стеклянным пайрексом. Изготовлена из высококачественных материалов и фурнитуры. Рассчитана на долгую эксплуатацию. Удобные ручки для переноски и комфортный съемный плечевой ремень.

25 990 ₽
В корзину
Profoto (340205) Pro Generator/Head Case Long чехол
Profoto (340205) Pro Generator/Head Case Long чехол
Арт. DAN-2002
Profoto (340205) Pro Generator/Head Case Long чехол
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Air Case for Studio Pack and 2 Heads (340205) прочная сумка для одного генератора и двух генераторных голов Profoto.

Жесткие стенки и специальный уплотнители оберегают оборудование от механических повреждений. Внутренняя поверхность кофра мягкая. Высокое качество материалов и фурнитуры обеспечивают долгий срок службы. Удобные ручки для переноски. Закрывается на молнию. Внутренние размеры 60х20х41 см.

49 990 ₽
В корзину
Profoto (340213) 3 Magnum reflector case чехол
Profoto (340213) 3 Magnum reflector case чехол
Арт. DAN-2001
Profoto (340213) 3 Magnum reflector case чехол
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Magnum reflector case (340213) прочная сумка для трех рефлекторов Profoto Magnum.

Жесткие стенки и специальные уплотнители оберегают рефлекторы от механических повреждений. Внутренняя поверхность кофра мягкая. Высокое качество материалов и фурнитуры обеспечивают долгий срок службы. Удобные ручки для переноски. Закрывается на молнию.

29 990 ₽
В корзину
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Арт. MTG-0180
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB03-4 - сумка для хранения и переноски стоек для студийного освещ

3 450 ₽
В корзину
Reddevil тубус для хранения и переноски 4 ламп T12/75W
Reddevil тубус для хранения и переноски 4 ламп T12/75W
Reddevil тубус для хранения и переноски 4 ламп T12/75W
Арт. DAN-5958
Reddevil тубус для хранения и переноски 4 ламп T12/75W
Временно нет в наличии

Тубус Reddevil для хранения и переноски 4 ламп T12/75W.

Жесткая сумка для транспортировки четырех люминесцентных ламп T12. Обеспечивает безопасную и удобную транспортировку ламп для осветительных приборов. Материал - текстиль.

7 570 ₽
В корзину
Grifon СВ-02 фотосумка на колёсиках 125х34х30 см
Арт. DAN-6028
Grifon СВ-02 фотосумка на колёсиках 125х34х30 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотосумка Grifon СВ-02 на колесах, размер - 125х34х30 см.

Универсальная сумка на колесах, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 122 см. Изготовлена из полиэстера. Имеет защиту в виде амортизирующих панелей, жесткого дна и пластиковых вставок. Для транспортировки предусмотрены пластиковые колеса и усиленные ручки.

16 100 ₽
В корзину
