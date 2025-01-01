Сумки для студийного света

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon CB03-3 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов. Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена продольная молния и круговая молния с торца. Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.
Сумка для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant BBD-55.
Круглая сумка для софтрефлектора диаметром 55 см. Имеет раздельные отсеки для хранения софтрефлектора и сотовой насадки. Изготовлена из качественного материала. Закрывается на молнию.
Фотосумка Grifon СВ-02 на колесах, размер - 103х34х29 см.
Универсальная сумка на колесах, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Фотосумка Grifon СВ05-2 c карманом, размер - 76х23х26 см.
Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Фотосумка Grifon СВ05-1 c карманом, размер - 98х29х29 см.
Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Nanlite CCSPT30C2 сумка для Nanlite Pavotube II 30С/kit2. Сумка для хранения и переноски комплекта Nanlite PavoTube II 30С LED Pixel Tube 2-Light Kit. Изготовлена из неопрена с покрытием DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. В отделениях с застежками-молниями можно разместить 1-2 трубки PavoTube II 30С, адаптеры питания и основные аксессуары. Торцы сумки имеют уплотнение, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Ручки сделаны из прочных ремней с усиленными швами, используется дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии.
FST KB-86 – сумка для студийного оборудования станет превосходным решением для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования.
Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку приборов и аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рационального доступа к фотооборудованию. Эргономичная и прочная сумка FST отличается высоким качеством изготовления и предназначена для длительного срока эксплуатации. Размеры (ГxШxВ), см – 30x82x28. Вес - 0,57 кг.
Reddevil RDL 1200 – чехол из плотной прорезиненной ткани для люминесцентного осветителя Reddevil RDL 4x1200 S. Чехол имеет два отсека и умещает в себя прибор и стойку. Также имеются удобные карманы для зажима и провода.
Reddevil RDL 600 – чехол из плотной прорезиненной ткани для люминесцентного осветителя Reddevil RDL 4x600 S.
Чехол имеет два отсека и умещает в себя прибор и стойку. Также имеются удобные карманы для зажима и провода. Вес - 0,7 кг.
Reddevil T8/18W – универсальный тубус для безопасной переноски и хранения четырех сменных или дополнительных люминесцентных ламп.
Reddevil T8/36W – универсальный тубус для безопасной переноски и хранения четырех сменных или дополнительных люминесцентных ламп.
Profoto Bag S Plus (330227) сумка для транспортировки и хранения трех моноблоков Profoto B1X, D1 или D2.
Также, можно разместить два моноблока Profoto B1X, D1 или D2 с установленным стеклянным пайрексом. Изготовлена из высококачественных материалов и фурнитуры. Рассчитана на долгую эксплуатацию. Удобные ручки для переноски и комфортный съемный плечевой ремень.
Profoto Air Case for Studio Pack and 2 Heads (340205) прочная сумка для одного генератора и двух генераторных голов Profoto.
Жесткие стенки и специальный уплотнители оберегают оборудование от механических повреждений. Внутренняя поверхность кофра мягкая. Высокое качество материалов и фурнитуры обеспечивают долгий срок службы. Удобные ручки для переноски. Закрывается на молнию. Внутренние размеры 60х20х41 см.
Profoto Magnum reflector case (340213) прочная сумка для трех рефлекторов Profoto Magnum.
Жесткие стенки и специальные уплотнители оберегают рефлекторы от механических повреждений. Внутренняя поверхность кофра мягкая. Высокое качество материалов и фурнитуры обеспечивают долгий срок службы. Удобные ручки для переноски. Закрывается на молнию.
Grifon CB03-4 - сумка для хранения и переноски стоек для студийного освещения и фотозонтов. Изготовлена из качественного синтетического материала. Имеет продольную молнию сверху и круговую - с торца. Размеры 24х36х104 см.
Тубус Reddevil для хранения и переноски 4 ламп T12/75W.
Жесткая сумка для транспортировки четырех люминесцентных ламп T12. Обеспечивает безопасную и удобную транспортировку ламп для осветительных приборов. Материал - текстиль.
Фотосумка Grifon СВ-02 на колесах, размер - 125х34х30 см.
Универсальная сумка на колесах, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Wansen
Работай с цветом без бликов