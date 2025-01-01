Экипировка

Москва
Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.
Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет молочный, размер L.
Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - молочный, размер - L.
Selens Gloves L термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер L. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.
Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.
Rekam Vest 13 XL – удобный универсальный жилет для фотографа.
Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер. Состав сетки-подкладки – 100% полиэстер. Размер XL. Вес - 0,7 кг.
Lowepro S&F Lens Case 13х32 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для телеобъектива, аналогичного 300 мм f/2,8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 13х13х32 см. Вес - 0,5 кг.
Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для HDV видеокамеры .
Чехол подойдет для видеокамер Canon XF300 и Sony F3.
Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.
Вес - 200 грамм.
Чехол-дождевик Rotolight (R343) Anova Rain cover.
Дождевой чехол для осветителей Rotolight моделей Anova PRO 2/Anova PRO. Имеет прозрачную вставку позволяющую полноценно использовать прибор в дождливую погоду.
Чехол Profoto (340217) A1 Bag предназначен для хранения и защиты накамерной вспышки A1. Изготовлен из высококачественного нейлона, оснащен застежкой-молнией. В нем имеется отдельный отсек для держателя вспышки, а также внутренние отсеки для хранения куполообразного и широкоугольного рассеивателей. Также в комплект включены две петли для крепления наплечного ремня.
Поясной ремень Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Ash.
Поясной разгрузочный ремень для моделей повседневных рюкзаков v2. Имеет точку крепления зажима Capture Clip. Изготовлен из нейлона. Регулируется для талии от 29 до 52 дюймов. Цвет - серый.
Поясной ремень Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Midnight.
Поясной разгрузочный ремень для моделей повседневных рюкзаков v2. Имеет точку крепления зажима Capture Clip. Изготовлен из нейлона. Регулируется для талии от 29 до 52 дюймов. Цвет - карбон.
Ремень разгрузки Think Tank Pixel Racing Harness V3.0.
Разгрузочная система ремней для комфортного ношения фотосумок и чехлов для объективов. Обеспечивает вертикальную поддержку ремням и поясным ремням Think Tank. Совместима с ремешками для крепления камеры V2.0. Изготовлена из нейлона. Подходит для любого человека ростом от 152 до 196 см. Вес - 200 г.
Aputure Rain Shield для Nova P600c защита от дождя.
Aputure Rain Shield для Nova P600c - специальный козырек для корпуса осветителя Nova P600c для защиты от дождя. Конструкция состоит из металлического каркаса и плотного нейлона с водоотталкивающими свойствами. Проста в установке, а для транспортировки предусмотрен чехол. Размер 668 × 300 × 389 мм.
Водонепроницаемый чехол из термополиуретана для линейного осветителя Aputure MT Pro. Используется для защиты осветителя при съемках под водой.
ThinkTank Hydrophobia DSLR/Mirrorless 300-600 V3.0 чехол от дождя для фотокамеры. Разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер и полнокадровых беззеркальных камер Sony с объективами 300-600 мм f / 2,8. Дождевики Hydrophobia - это дождевики высочайшего качества и самые защитные на рынке. Изготовленное из прочного трехслойного материала и герметизированное по швам, ваше снаряжение чрезвычайно хорошо защищено от дождя или пыли.
ThinkTank Hydrophobia Flash 70-200 чехол от дождя для фотокамеры. Защитный дождевой чехол для профессиональной камеры с объективом 70-200 f2.8 (или меньшим).
