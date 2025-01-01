Фильтр

Статьи

Экипировка

Отправляясь на «фотоохоту», обязательно нужно подумать об экипировке. Если для работы вам необходимо тяжелое оборудование, разнообразные аксессуары, которые нужно куда-то положить, или вы собираетесь снимать фото и видео в экстремальных походных условиях, тогда вам понадобится специальная фотоодежда и прочее снаряжение.

Интернет-магазин Фотогора предлагает разнообразную экипировку для фотографов известных брендов

  • Фотожилеты – специально продуманная одежда для фотографов, с карманами на молнии. В составе хлопок и полиэстер, имеется сетчатая подкладка, которая позволяет чувствовать себя комфортно в любую погоду. Выпускаются черного и светло-коричневого цвета, в соответствии с размерной сеткой.
  • Маски тканевые защитные – черные с разными оригинальными принтами, изготовлены из хлопка, не вызывают аллергии и раздражения, в них легко дышать.
  • Балаклавы – незаменимая вещь в холодную погоду, согреет во время съемки. Они сшиты из флиса, на затяжках. В наличии модели разных цветов.
  • Ремни через плечи и пояса для разгрузки – базовые элементы снаряжения с системой креплений для фиксации чехлов и сумок.
  • Чехлы и сумки для переноски вспышек, объективов, фильтров, карт памяти – крепятся на разгрузку. Благодаря продуманной конструкции, оборудование легко достать. Специальный материал защитит его от внешних воздействий. Имеют внутренние карманы для полезных мелочей и дополнительный съемный ремень для ношения на плече.
  • Защитные чехлы от дождя для камер и осветителей – изготовлены из водонепроницаемого материала, обеспечат полноценную съемку в дождливую погоду без вреда для оборудования.

Специальная экипировка для фотографов позволит вам сосредоточиться на съемке, не отвлекаясь на плохую погоду. Вы сможете взять с собой все необходимое фотооборудование. Даже в экстремальных условиях съемка может приносить удовольствие и отличные результаты!

Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Арт. DAN-9346
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.

3 570 ₽
В корзину
-6 %
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL
Арт. MTG-3226
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья. 

-6.02 %1 660 ₽
1 560 ₽
В корзину
Lowepro S&amp;F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Арт. NVF-6158
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги. 

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro. 

Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.

6 190 ₽
В корзину
-13 %
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Арт. DAN-2796
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет молочный, размер L.

Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - молочный, размер - L.

-13.33 %1 500 ₽
1 300 ₽
В корзину
-5 %
Selens Gloves L термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер L
Арт. MTG-3224
Selens Gloves L термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер L
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 15 ч

Selens Gloves L термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер L. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.

-5.42 %1 660 ₽
1 570 ₽
В корзину
Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M
Арт. MTG-3225
Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья. 

1 660 ₽
В корзину
-5 %
Rekam Vest 13 XL фотожилет черный
Арт. NVF-2439
Rekam Vest 13 XL фотожилет черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 15 ч

Rekam Vest 13 XL – удобный универсальный жилет для фотографа.

Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер. Состав сетки-подкладки – 100% полиэстер. Размер XL. Вес - 0,7 кг.

-5 %2 890 ₽
2 740 ₽
В корзину
Lowepro S&amp;F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Арт. NVF-6156
Lowepro S&F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Lens Case 13х32 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для телеобъектива, аналогичного 300 мм f/2,8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги. 

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro. 

Размер - 13х13х32 см. Вес - 0,5 кг.

13 290 ₽
В корзину
Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 дождевой чехол
Арт. NVF-9728
Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 дождевой чехол
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для HDV видеокамеры .

Чехол подойдет для видеокамер Canon XF300 и Sony F3.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.  

Вес - 200 грамм.

19 990 ₽
В корзину
Rotolight (R343) Anova Rain cover чехол-дождевик
Арт. DAN-2610
Rotolight (R343) Anova Rain cover чехол-дождевик
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Чехол-дождевик Rotolight (R343) Anova Rain cover.

Дождевой чехол для осветителей Rotolight моделей Anova PRO 2/Anova PRO. Имеет прозрачную вставку позволяющую полноценно использовать прибор в дождливую погоду.

6 700 ₽
В корзину
Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1
Арт. MTG-0162
Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Чехол Profoto (340217) A1 Bag предназначен для хранения и защиты накамерной вспышки A1. Изготовлен из высококачественного нейлона, оснащен застежкой-молнией. В нем имеется отдельный отсек для держателя вспышки, а также внутренние отсеки для хранения куполообразного и широкоугольного рассеивателей. Также в комплект включены две петли для крепления наплечного ремня.

4 990 ₽
В корзину
Peak Design (BEDHB-52-AS-2) Everyday Hip Belt Ash поясной ремень
Арт. DAN-6422
Peak Design (BEDHB-52-AS-2) Everyday Hip Belt Ash поясной ремень
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Поясной ремень Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Ash.

Поясной разгрузочный ремень для моделей повседневных рюкзаков v2. Имеет точку крепления зажима Capture Clip. Изготовлен из нейлона. Регулируется для талии от 29 до 52 дюймов. Цвет - серый.

3 890 ₽
В корзину
Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Midnight поясной ремень
Арт. DAN-6421
Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Midnight поясной ремень
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Поясной ремень Peak Design (BEDHB-52-MN-2) Everyday Hip Belt Midnight.

Поясной разгрузочный ремень для моделей повседневных рюкзаков v2. Имеет точку крепления зажима Capture Clip. Изготовлен из нейлона. Регулируется для талии от 29 до 52 дюймов. Цвет - карбон.

3 890 ₽
В корзину
Think Tank Pixel Racing Harness V3.0 ремень разгрузки
Арт. DAN-6517
Think Tank Pixel Racing Harness V3.0 ремень разгрузки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Ремень разгрузки Think Tank Pixel Racing Harness V3.0.

Разгрузочная система ремней для комфортного ношения фотосумок и чехлов для объективов. Обеспечивает вертикальную поддержку ремням и поясным ремням Think Tank. Совместима с ремешками для крепления камеры V2.0. Изготовлена из нейлона. Подходит для любого человека ростом от 152 до 196 см. Вес - 200 г.

5 600 ₽
В корзину
Aputure Rain Shield для Nova P600c защита от дождя
Арт. MTG-0492
Aputure Rain Shield для Nova P600c защита от дождя
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aputure Rain Shield для Nova P600c защита от дождя. 

Aputure Rain Shield для Nova P600c - специальный козырек для корпуса осветителя Nova P600c для защиты от дождя. Конструкция состоит из металлического каркаса и плотного нейлона с водоотталкивающими свойствами. Проста в установке, а для транспортировки предусмотрен чехол. Размер 668 × 300 × 389 мм. 

16 190 ₽
В корзину
Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол
Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол
Арт. OLE-2136
Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Водонепроницаемый чехол из термополиуретана для линейного осветителя Aputure MT Pro. Используется для защиты осветителя при съемках под водой.

1 610 ₽
В корзину
ThinkTank Hydrophobia DSLR/Mirrorless 300-600 V3.0 чехол от дождя для фотокамеры
Арт. MTG-4340
ThinkTank Hydrophobia DSLR/Mirrorless 300-600 V3.0 чехол от дождя для фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

ThinkTank Hydrophobia DSLR/Mirrorless 300-600 V3.0 чехол от дождя для фотокамеры. Разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер и полнокадровых беззеркальных камер Sony с объективами 300-600 мм f / 2,8. Дождевики Hydrophobia - это дождевики высочайшего качества и самые защитные на рынке. Изготовленное из прочного трехслойного материала и герметизированное по швам, ваше снаряжение чрезвычайно хорошо защищено от дождя или пыли.

22 800 ₽
В корзину
ThinkTank Hydrophobia Flash 70-200 чехол от дождя для фотокамеры
Арт. MTG-4341
ThinkTank Hydrophobia Flash 70-200 чехол от дождя для фотокамеры
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

ThinkTank Hydrophobia Flash 70-200 чехол от дождя для фотокамеры. Защитный дождевой чехол для профессиональной камеры с объективом 70-200 f2.8 (или меньшим).

12 900 ₽
В корзину
