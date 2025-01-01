Фильтр

Радиосинхронизаторы для накамерных вспышек

Радиосинхронизаторы относительно недавнее изобретение, которое вошло в повседневную жизнь фотографа тогда, когда стало возможным устанавливать радиопередатчики и приемники в компактный корпус и делать это по приемлемой цене.

Радиосинхронизаторы развивают постоянно, на сегодняшний день возможности радиосинхронизатора по скорости синхронизации превосходят возможности фотокамер и многих вспышек. С каждым годом купить неплохой радиосинхронизатор можно все за меньшие деньги, при этом параметры этих приборов улучшаются.

Радиосинхронизация имеет массу преимуществ перед инфракрасной синхронизацией или синхронизацией по вспышке. Синхронизация по радиоканалу не требует прямой видимости, по радиоканалу можно синхронизироваться при ярком солнце и на больших расстояниях.

Следует ответить, что радиосинхронизаторы на сегодня бывают нескольких основных типов – для студийных импульсных приборов, когда у приемника есть только выход на синхрошнур. Бывают синхронизаторы, подходящие и для студийных, и для накамерных вспышек – с разъемом горячий башмак. А последние, в свою очередь, делятся на синхронизаторы с функцией TTL и так называемые мануальные, без возможности управления вспышкой по TTL.

Стандартный комплект радиосинхронизации состоит из передатчика (трансмиттера), который устанавливается в горячий башмак камеры и приемника (ресивера), который подключается к вспышке. Нередко можно встретить в продаже дополнительные приемники, тогда с камеры можно управлять не одной, а несколькими вспышками.

Также среди радиосинхронизаторов можно встретить отдельный класс – трансиверы. Трансивер – это передатчик и приемник в одном корпусе. То есть приемник и передатчик можно поменять местами. Этот тип не получил особого распространения среди мануальных синхронизаторов, так как приводит к усложнению устройства и удорожанию, а функционирует почти также, как и отдельные трансмиттер и ресивер. Что же касается TTL-синхронизаторов, то стоит отметить, что для реализации функции TTL, необходимо общение камеры со вспышкой и потому все TTL-синхронизаторы умеют и передавать и принимать сигналы.

Подобрать и купить радиосинхронизатор с необходимыми функциями для решения непосредственно ваших задач, всегда помогут наши специалисты.

Fotokvant RT-16C – радиосинхронизатор 16-канальный с креплением для зонта. Предназначен для системы Canon.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с более ранними моделями RT-04.

Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приемник приобретается отдельно).

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Nikon D300/D700. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

Fotokvant WT4-2R – четырехканальный радиосинхронизатор с двумя приемниками. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с двумя накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.

 Godox X1R-C TTL приемник для Canon.

Приемник-радиосинхронизатор для управления срабатыванием и режимами работы оригинальных накамерных вспышек Canon, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. ЖК-дисплей с подсветкой. 32 канала, 5 групп, режим TTL. Подключение вспышки через синхрокабель или «горячий башмак». 

Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер
Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер
Nissin Commander Air 1 Nikon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Nikon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. 

Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.

Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Olympus EP1, EP2. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

Универсальный радиосинхронизатор Aputure Plus AP-TR TX3N совместим с цифровыми камерами Nikon D90, D3100 и D7000, позволяя управлять 6-ю группами вспышек на расстоянии до 100 м. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт. 

Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.

PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon
Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Canon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon
Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Nikon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.

Grifon RMII-R универсальный дополнительный приемник для радиосинхронизатора
Grifon RMII-R универсальный дополнительный приемник для радиосинхронизатора
Grifon NVF-1300 – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.

Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).

PocketWizard PW-AC3-N модуль управления AC3 для Nikon
PocketWizard PW-AC3-N модуль управления AC3 для Nikon
PocketWizard PW-AC3-N – модуль управления, с помощью которого фотограф получает возможность удаленно контролировать мощность ведомых вспышек. Благодаря простоте конструкции, малому весу и компактности, данная модель станет оптимальным выбором для фотографа.

PocketWizard FlexTT5 для Canon радиосинхронизатор TTL
PocketWizard FlexTT5 для Canon радиосинхронизатор TTL
PocketWizard FlexTT5 трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Canon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.

PocketWizard FlexTT5 для Nikon радиосинхронизатор TTL
PocketWizard FlexTT5 для Nikon радиосинхронизатор TTL
PocketWizard FlexTT5 для Nikon – трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Nikon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.

