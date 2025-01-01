Радиосинхронизаторы для накамерных вспышек

Москва
Fotokvant RT-16C – радиосинхронизатор 16-канальный с креплением для зонта. Предназначен для системы Canon.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с более ранними моделями RT-04.
Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приемник приобретается отдельно).
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Nikon D300/D700. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.
Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.
Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.
Fotokvant WT4-2R – четырехканальный радиосинхронизатор с двумя приемниками. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с двумя накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.
Godox X1R-C TTL приемник для Canon.
Приемник-радиосинхронизатор для управления срабатыванием и режимами работы оригинальных накамерных вспышек Canon, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. ЖК-дисплей с подсветкой. 32 канала, 5 групп, режим TTL. Подключение вспышки через синхрокабель или «горячий башмак».
Nissin Commander Air 1 Nikon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Nikon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Olympus EP1, EP2. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Универсальный радиосинхронизатор Aputure Plus AP-TR TX3N совместим с цифровыми камерами Nikon D90, D3100 и D7000, позволяя управлять 6-ю группами вспышек на расстоянии до 100 м. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Canon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями. Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.
Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Nikon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями. Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.
Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.
Grifon NVF-1300 – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.
Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).
PocketWizard PW-AC3-N – модуль управления, с помощью которого фотограф получает возможность удаленно контролировать мощность ведомых вспышек. Благодаря простоте конструкции, малому весу и компактности, данная модель станет оптимальным выбором для фотографа.
PocketWizard FlexTT5 – трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Canon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.
PocketWizard FlexTT5 для Nikon – трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Nikon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.
