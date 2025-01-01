Фильтр

Статьи

Рюкзаки для фотоаппаратов

Качественные и практичные рюкзаки для фотоаппаратов продаются в интернет-магазине Фотогора. Это место, где вы найдете профессиональное и любительское фотооборудование, вспомогательные аксессуары и устройства для него.

Наше достоинство — мультибрендовый ассортимент

Мы собрали так много товаров, что подходящие вам определенно найдутся. В этом мы поможем.

Мы предлагаем рюкзаки:

  • с доступом к оборудованию со стороны спины;
  • для камеры и дополнительных аксессуаров;
  • с противоударной подкладкой;
  • с диагональным наплечным ремнем;
  • с пропиткой, отталкивающей влагу;
  • с качественной фурнитурой;
  • оснащенные USB-разъемом и так далее.

Каждая модель продумана для максимального удобства фотографа

Учтены все нюансы: расположение и размер отсеков, амортизирующие перегородки, прочные молнии и так далее.

Мы сотрудничаем с ведущими брендами отрасли (Cullmann, Fotokvant, GreenBean, Lowepro, Manfrotto, National Geographic), гарантируем качество и удобство рюкзаков. Синие, черные, красные, — в нашем каталоге множество моделей на любой вкус и бюджет. Выбирайте сами или обращайтесь за помощью к нашим консультантам. Мы дадим профессиональные и компетентные рекомендации.

Как оформить заказ

Оформляйте заказы через корзину на сайте. Это простой и быстрый способ покупки рюкзаков. Связаться с нами можно по телефону, в онлайн-чате, через форму обратного звонка. Все варианты одинаково удобна — мы оперативно обрабатываем заявки и помогаем нашим покупателям.

Жителей Москвы ждем в выставочном зале, где можно потрогать и примерить рюкзаки перед покупкой.

Оформляем доставку в любой город России, принимаем карты, наличные, электронные деньги. При заказе свыше 40 000 рублей просите у наших консультантов скидку.

 

Fotokvant Cwatcun-D113-S рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D113-S рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D113-S рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D113-S рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D113-S рюкзак для камеры черный. Загрузка оборудования возможна со спины, сверху и сбоку через небольшой карман. Анатомическая спина рюкзака выполнена из "дышащей сетки". Дополнительный карман сбоку для ножек штатива. Внутренние разделители для камеры и оптики. Внешние размеры 54х30х16 см. Изготовлен из высококачественного нейлона. Вес 1,5 кг.  

Fotokvant Cwatcun-D97-L рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D97-L рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D97-L рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D97-L рюкзак для камеры черный
Fotokvant Cwatcun-D97-L рюкзак для камеры черный. Три передних кармана - два на молнии, и один большой свободного доступа на "липучках" для ноутбука. Боковой карман на резинке. Карман на "молнии" на пояснице с мягкой вставкой и "дышащей" сеткой. Доступ в основное отделение со спины, "молния" с защитой от дождя. 8 внутренних демпферов для техники. Большой внутренний карман на клапане с 2-мя сетками для мелочи. Нижние ремни для крепления штатива. Внешние размеры Ш*В*Г - 33х46х20 см. Внутреннние размеры Ш*В*Г - 30х42х12 см.

Fotokvant Cwatcun-D81 рюкзак для камеры розовый
Fotokvant Cwatcun-D81 рюкзак для камеры розовый
Fotokvant Cwatcun-D81 рюкзак для камеры розовый
Fotokvant Cwatcun-D81 рюкзак для камеры розовый
Fotokvant Cwatcun-D81 рюкзак для камеры розовый. Два внешних кармана свободного доступа. Ремень на плечо и два ремня для ношения как рюкзак. Три внутренних демпфера для техники. Внешние размеры Ш*В*Г - 22,5х28х13 см. Внутренние размеры Ш*В*Г - 19,5х24,5х10 см.

Lowepro DZ200 Dryzone Backpack рюкзак для камеры желтый
Lowepro DZ200 Dryzone Backpack рюкзак для камеры желтый
Lowepro DZ200 Dryzone Backpack рюкзак для камеры желтый
Lowepro DZ200 Dryzone Backpack рюкзак для камеры желтый
Рюкзак Lowepro DZ200 Dryzone с классом защиты IPX7 для профессиональной зеркальной фотокамеры с объективом, 4-5 дополнительных объектива, штатива, аксессуаров и личных вещей. Максимальная защита от непогоды – вода, ливень, снег и даже частичное погружение в воду.

Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.

Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Рюкзак Tenba Solstice Sling Bag 7 Black для фототехники, черный.

Рюкзак-слинг предназначен для ношения беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 2-3 объективами до 70-200 мм и планшета 8 дюймов. Внешний размер - 38х21х17 см. Внутренний размер - 34х18х11 см. Отделение для планшета - 25х18х1 см. Вес - 0,6 кг. Цвет - черный.

Peak Design (BEDB-20-CH-2) The Everyday Backpack 20L V2.0 Charcoal рюкзак
Peak Design (BEDB-20-CH-2) The Everyday Backpack 20L V2.0 Charcoal рюкзак
Peak Design (BEDB-20-CH-2) The Everyday Backpack 20L V2.0 Charcoal рюкзак
Peak Design (BEDB-20-CH-2) The Everyday Backpack 20L V2.0 Charcoal рюкзак
Рюкзак Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0 Charcoal.

Рюкзак предназначен для размещения фотокамер, объективов и других фотоаксессуаров. Изготовлен из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Имеет карман для ноутбука с диагональю 15 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов и крепление для штатива. Внешний размер - 56,5x30x21 см. Внутренний размер - 55х28,5х16 см. Вес - 1,7 кг. Цвет - угольно-серый.

Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive (637-737) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 28х27х13 см, отделение для ноутбука – 37х25х2 см. Цвет - хаки. 

Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive (637-731) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 20х22х10 см, отделение для планшета – 24х22х1 см. Цвет хаки. 

Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black - рюкзак для фототехники, вмещающий 1-2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер с 7-9 объективами до 400 мм, ноутбука до 17 дюймов и штатива. Также подходит DJI Mavic 3 и других аналогичных по размеру дронов и личных вещей.  Внешние размеры – 57х24х37 см. Внутренние размеры – 51х34х17 см. Вес -2,5 кг.

Tenba (637-767) Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-767) Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-767) Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-767) Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники. 

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный рюкзак для защиты фототехники, но при этом не тяжелый.

Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 18L Backpack объемом 18 литров с быстрым боковым доступом с правой и левой стороны к основному отделению с фотооборудованием и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

Tenba (637-768) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-768) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-768) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-768) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 Black рюкзак для фототехники. 

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный рюкзак для защиты фототехники, но при этом не тяжелый.

Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 20L Backpack объемом 20 литров с быстрым боковым доступом с правой и левой стороны к основному отделению с фотооборудованием и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

П-Фото BAG-002 Grey рюкзак малый серый
П-Фото BAG-002 Grey рюкзак малый серый
П-Фото BAG-002 Grey рюкзак малый серый
П-Фото BAG-002 Grey рюкзак малый серый
П-Фото BAG-002 Grey рюкзак малый серый. Удобный, небольшой фоторюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 30х25х10 см. Цвет - черный с серой строчкой и серым внутренним наполнением. Вес - 300 г. 

П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый. Удобный, небольшой фоторюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 30х25х10 см. Цвет - черный с оранжевой строчкой и оранжевым внутренним наполнением. Вес - 300 г. 

Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный
Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный
Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный
Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный
Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.

Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.

Fotokvant BSN-10 Khaki рюкзак для камеры цвета песочный хаки
Fotokvant BSN-10 Khaki рюкзак для камеры цвета песочный хаки
Fotokvant BSN-10 Khaki рюкзак для камеры цвета песочный хаки
Fotokvant BSN-10 Khaki рюкзак для камеры цвета песочный хаки
Fotokvant BSN-10 Khaki рюкзак для камеры цвета песочный хаки. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.

Tenba (636-431) Solstice v2 Sling Bag 12 Grey рюкзак для фототехники
Tenba (636-431) Solstice v2 Sling Bag 12 Grey рюкзак для фототехники
Tenba (636-431) Solstice v2 Sling Bag 12 Grey рюкзак для фототехники
Tenba (636-431) Solstice v2 Sling Bag 12 Grey рюкзак для фототехники
Tenba (636-431) Solstice v2 Sling Bag 12 Grey рюкзак для фототехники. Стильный минималистичный дизайн. Моментальный доступ к камере и объективами. Высокая степень защиты от ударов и осадков. Превосходный комфорт при ношении в течение всего дня. Облегченный вес. Вы удивитесь узнав, как много оборудования или личных вещей поместится в таком компактном рюкзаке-слинге. Беззеркальная или цифровая зеркальная камера, 3-5 объективов, в том числе комплект камера с установленный объективом длиной до 39 см (например Tamron/Sigma 150-600mm). Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропе MOLLE, карман для штатива или стабилизатора.

