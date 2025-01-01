В интернет-магазине Фотогора продается бумага для печати фотографий. Если у вас есть принтер и радующие глаз снимки в цифровом виде, дело за малым — осталось выбрать качественную бумагу. Как это сделать, спрашивайте у наших консультантов. Их рекомендации компетентны.

Какая бывает бумага для печати



Для печати фотографий используется специальная бумага. От обычной она отличается плотностью, многослойной структурой, специальным покрытием. Простая бумага впитывает влагу, а та, что используется в фотоделе, покрыта защитным слоем. Краситель фиксируется на нем, что исключает смазывание. Чернила высыхают и «запечатываются». Картинка получается яркой, долго сохраняет презентабельность.

В зависимости от типа и технологий производства у листа для фотопечати бывает до 6 слоев.

Укладочный — это база, на которой располагаются другие слои. Посадочный — скрепляет основу с остальными слоями. Полиэтиленовый — делает бумагу эластичной, а снимок долговечным. Бумажный — основной слой. Абсорбирующий — благодаря этому слою бумагу можно использовать с большим количеством красителей. Он впитывает влагу и не позволяет ей проникнуть в другие слои. Воспроизводящий — определяется плотностью и предназначением материала.

При выборе необходимо учитывать

формат;

производителя;

скорость высыхания красителя;

реалистичность цветопередачи;

срок сохранения снимков и так далее.

Бумага для печати бывает глянцевой и матовой. В профессиональной сфере классификация шире (есть еще атласная, полуглянцевая, суперглянцевая и т.д.), чтобы упростить выбор, обращайтесь к нашим консультантам.

