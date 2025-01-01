Фильтр

В интернет-магазине Фотогора продается бумага для печати фотографий. Если у вас есть принтер и радующие глаз снимки в цифровом виде, дело за малым — осталось выбрать качественную бумагу. Как это сделать, спрашивайте у наших консультантов. Их рекомендации компетентны.

Какая бывает бумага для печати

Для печати фотографий используется специальная бумага. От обычной она отличается плотностью, многослойной структурой, специальным покрытием. Простая бумага впитывает влагу, а та, что используется в фотоделе, покрыта защитным слоем. Краситель фиксируется на нем, что исключает смазывание. Чернила высыхают и «запечатываются». Картинка получается яркой, долго сохраняет презентабельность.

В зависимости от типа и технологий производства у листа для фотопечати бывает до 6 слоев.

  1. Укладочный — это база, на которой располагаются другие слои.
  2. Посадочный — скрепляет основу с остальными слоями.
  3. Полиэтиленовый — делает бумагу эластичной, а снимок долговечным.
  4. Бумажный — основной слой.
  5. Абсорбирующий — благодаря этому слою бумагу можно использовать с большим количеством красителей. Он впитывает влагу и не позволяет ей проникнуть в другие слои.
  6. Воспроизводящий — определяется плотностью и предназначением материала.

При выборе необходимо учитывать

  • формат;
  • производителя;
  • скорость высыхания красителя;
  • реалистичность цветопередачи;
  • срок сохранения снимков и так далее.

Бумага для печати бывает глянцевой и матовой. В профессиональной сфере классификация шире (есть еще атласная, полуглянцевая, суперглянцевая и т.д.), чтобы упростить выбор, обращайтесь к нашим консультантам.

Мы отправляем заказы по всей России, в Москве и Воронеже их можно забрать в точках выдачи.

     

 

Славич &quot;Березка Унибром 160 ПЭ&quot; фотобумага 30х40/25 л п/картон гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8417
Славич "Березка Унибром 160 ПЭ" фотобумага 30х40/25 л п/картон гладкая глянцевая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Березка Унибром 160 ПЭ» общего назначения для контактной и проекционной печати.

8 180 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8407
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 300 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая
Арт. DAN-8411
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 500 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Арт. DAN-8412
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 320 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 18х24/25 л картон гладкая глянцевая полумягкая
Арт. DAN-8414
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л картон гладкая глянцевая полумягкая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

4 120 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8409
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

4 690 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Арт. DAN-8413
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

4 870 ₽
В корзину
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 24х30/100 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-9264
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/100 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

18 740 ₽
В корзину
