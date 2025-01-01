Фильтр

Всего - 76 товаров

Цена
Бренд
Цвет
Комплектация
Цветовая температура
Тип питания

Статьи

Светодиодные панели

В интернет-магазине Фотогора вы найдете светодиодные панели всех типов — накамерные, для видеосъемки, организации освещения в студии или на выезде. Мы продаем оборудование, которое помогает точно передавать естественный цвет объектов и не искажает оттенков.

В нашем магазине вы можете выбрать и купить светодиодные панели

  • ультратонкой конструкции;
  • с оптимальными характеристиками CRI и яркими светодиодами;
  • с универсальными системами питания;
  • с простым и удобным креплением на потолок, другие поверхности или камеру (например, на холодный башмак с прижимным кольцом).

Критерии выбора панелей

В зависимости от поставленной задачи выбирают световую температуру панелей — от самой теплой, до 2800К и нейтральной 3500-5000К до максимально холодной от 5600К. В каталоге есть и многофункциональные светильники — яркость светодиодов изменяется контроллером (например, в диапазоне 2800-6500К). В современных профессиональных моделях регулировка свечения аналоговая, с защитой от мерцания.

Также на характеристики осветительных приборов влияет источник питания. Желательно, чтобы модель была рассчитана на 24В — их даст блок для подключения в стандартную электросеть. Для работы в полевых условиях можно использовать аккумуляторы с переходными площадками. Во многих моделях батареи встроенные. Легкие и компактные устройства, которые можно приобрести в нашем магазине, подходят для выезда и совместимы с большинством камер.

В нашем каталоге есть не только отдельные панели, но и комплекты — с рассеивающими, цветными светофильтрами, шторками. Наши профессиональные консультанты расскажут о других особенностях приборов и помогут выбрать модель с подходящими характеристиками и ценой.

Мы торгуем фототехникой оптом и в розницу, продаем светодиодные панели в Москве (в магазине и через пункты самовывоза) и организуем доставку купленных товаров по всей России.

-11 %
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
Арт. NVF-7899
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.

-11.01 %5 450 ₽
4 840 ₽
В корзину
Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Арт. NVF-2937
Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.

8 080 ₽
В корзину
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Арт. OLE-1002
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.

Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.

4 290 ₽
В корзину
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
Арт. NVF-7898
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.

Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.

5 450 ₽
В корзину
-20 %
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Арт. NVF-9585
Godox LED64 светодиодный осветитель
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox LED64 - светодиодный осветитель.

Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.

-20 %2 540 ₽
2 030 ₽
В корзину
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Арт. DAN-1088
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.

4 550 ₽
В корзину
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
Арт. DAN-3381
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN116.

Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.

3 500 ₽
В корзину
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Арт. DAN-4450
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fujimi FJL-CUBIK для компактных камер и смартфонов.

Компактный светодиодный осветитель большой яркости. Оборудован универсальным креплением и магнитом в задней стенке, что позволяет установить свет где угодно и как угодно. Осветитель имеет класс защиты IP67 и может применятся в экстремальных условиях. 

3 120 ₽
В корзину
-20 %
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-5309
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Накамерный светодиодный осветитель Godox RGB Mini Creative M1.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). 

-20 %14 790 ₽
11 830 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Арт. DAN-6019
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.

Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.


-7.66 %2 610 ₽
2 410 ₽
В корзину
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-6141
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Накамерный компактный светодиодный осветитель FST SMPL-6.

Светодиодный осветитель, с изменяемой цветовой температурой (3200-5600 K), предназначен для создания равномерного освещения объектов видео или фотосъемки. Сверхъяркие SMD-диоды обладают высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Мощность - 6W. Вес - 0,2 кг.

2 990 ₽
В корзину
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Арт. DAN-6749
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Комплект блогера Fotokvant VLOG-01 KIT.

Комплект блогера, состоящий из светодиодного осветителя мощностью 5,5 Вт, универсального кардиоидного микрофона, мини-штатива, держателя для смартфона и ДУ-пульта.

4 900 ₽
В корзину
Aputure MC 3200-6500К LED панель
Aputure MC 3200-6500К LED панель
Aputure MC 3200-6500К LED панель
Арт. DAN-6897
Aputure MC 3200-6500К LED панель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Светодиодная панель Aputure MC 3200-6500К LED.

Компактный, легкий многофункциональный осветительный прибор с отличным коэффициентом цветопередачи. Цветовая температура - 3200-6500 К. Выходная мощность - 5 Вт. Прибор питается от встроенной батареи 3.7 V, 2600 mAh. Размер - 93х61×17 мм.


11 870 ₽
В корзину
-20 %
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-7784
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. 

-20 %3 190 ₽
2 550 ₽
В корзину
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Арт. DAN-7895
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.

2 320 ₽
В корзину
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Арт. DAN-7896
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Светодиодная панель Phottix (81418) M100R RGB LED Light.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 6,5 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8000 K. Показатель CRI - 96+ (TLCI 98+). Емкость батареи - 1500 мАч. В комплекте кабель USB, адаптер холодного башмака (1/4"), мини-держатель, зажим для смартфона.

5 970 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Арт. DAN-8040
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.

Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. 

-14.33 %3 490 ₽
2 980 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Арт. DAN-8041
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

-10.19 %4 120 ₽
3 700 ₽
В корзину
Товары в архиве (70)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера