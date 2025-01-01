В интернет-магазине Фотогора вы найдете светодиодные панели всех типов — накамерные, для видеосъемки, организации освещения в студии или на выезде. Мы продаем оборудование, которое помогает точно передавать естественный цвет объектов и не искажает оттенков.

В нашем магазине вы можете выбрать и купить светодиодные панели

ультратонкой конструкции;

с оптимальными характеристиками CRI и яркими светодиодами;

с универсальными системами питания;

с простым и удобным креплением на потолок, другие поверхности или камеру (например, на холодный башмак с прижимным кольцом).

Критерии выбора панелей

В зависимости от поставленной задачи выбирают световую температуру панелей — от самой теплой, до 2800К и нейтральной 3500-5000К до максимально холодной от 5600К. В каталоге есть и многофункциональные светильники — яркость светодиодов изменяется контроллером (например, в диапазоне 2800-6500К). В современных профессиональных моделях регулировка свечения аналоговая, с защитой от мерцания.

Также на характеристики осветительных приборов влияет источник питания. Желательно, чтобы модель была рассчитана на 24В — их даст блок для подключения в стандартную электросеть. Для работы в полевых условиях можно использовать аккумуляторы с переходными площадками. Во многих моделях батареи встроенные. Легкие и компактные устройства, которые можно приобрести в нашем магазине, подходят для выезда и совместимы с большинством камер.

В нашем каталоге есть не только отдельные панели, но и комплекты — с рассеивающими, цветными светофильтрами, шторками. Наши профессиональные консультанты расскажут о других особенностях приборов и помогут выбрать модель с подходящими характеристиками и ценой.

Мы торгуем фототехникой оптом и в розницу, продаем светодиодные панели в Москве (в магазине и через пункты самовывоза) и организуем доставку купленных товаров по всей России.