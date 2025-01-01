Светодиодные панели

Москва
YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.
Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.
YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.
Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.
YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.
Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.
Godox LED64 - светодиодный осветитель.
Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.
YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.
Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.
Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Светодиодный осветитель Fujimi FJL-CUBIK для компактных камер и смартфонов.
Компактный светодиодный осветитель большой яркости. Оборудован универсальным креплением и магнитом в задней стенке, что позволяет установить свет где угодно и как угодно. Осветитель имеет класс защиты IP67 и может применятся в экстремальных условиях.
Накамерный светодиодный осветитель Godox RGB Mini Creative M1.
Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.).
Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.
Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.
Накамерный компактный светодиодный осветитель FST SMPL-6.
Светодиодный осветитель, с изменяемой цветовой температурой (3200-5600 K), предназначен для создания равномерного освещения объектов видео или фотосъемки. Сверхъяркие SMD-диоды обладают высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Мощность - 6W. Вес - 0,2 кг.
Комплект блогера Fotokvant VLOG-01 KIT.
Комплект блогера, состоящий из светодиодного осветителя мощностью 5,5 Вт, универсального кардиоидного микрофона, мини-штатива, держателя для смартфона и ДУ-пульта.
Светодиодная панель Aputure MC 3200-6500К LED.
Компактный, легкий многофункциональный осветительный прибор с отличным коэффициентом цветопередачи. Цветовая температура - 3200-6500 К. Выходная мощность - 5 Вт. Прибор питается от встроенной батареи 3.7 V, 2600 mAh. Размер - 93х61×17 мм.
Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%.
Светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED.
Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.
Светодиодная панель Phottix (81418) M100R RGB LED Light.
Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 6,5 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8000 K. Показатель CRI - 96+ (TLCI 98+). Емкость батареи - 1500 мАч. В комплекте кабель USB, адаптер холодного башмака (1/4"), мини-держатель, зажим для смартфона.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.
Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.
Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.
