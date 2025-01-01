Фильтр

Статьи

Студийные LED-осветители

Интернет-магазин Фотогора предлагает студийные LED-осветители для профессиональной фото- и видеосъемки

Это оборудование ведущих производителей, сертифицированное. Мы предоставляем на него гарантию, помогаем с выбором. Мнению наших консультантов можно доверять. На их счету уже тысячи подготовленных домашних и профессиональных студий.

LED-5

Особенности оборудования

Спрос на студийные LED-осветители объясняется их светоотдачей при минимальном потреблении энергии. Это означает не только экономию на потреблении электричества, но и возможность обойтись малым числом аккумуляторов при выездной съемке. Студийные LED-осветители — выгодное вложение средств, если учесть срок службы светодиодов. Он достигает 5 000 часов — это три года постоянного использования. У галогенных ламп срок службы в десять раз меньше.

В нашем каталоге представлен большой выбор осветителей Есть модели с цветовой температурой, близкой к солнечной, сопоставимой с температурой галогенных. Благодаря такой вариативности можно подобрать устройство для работы в разных условиях, с разным оборудованием. То есть, студийные LED-осветители постепенно превращаются в универсальные.

LED-1

Они не нагреваются, что исключает риск ожога, но не только — еще они не расплавляют фильтры. За ними просто ухаживать (достаточно стряхнуть пыль или протереть тканевой салфеткой). Еще одно преимущество — устойчивость к механическим повреждениям, его не скажешь про хрупкие стеклянные лампы.

LED-4 LED-3

Ассортимент магазина Фотогора

В нашем интернет-магазине можно купить студийные LED-осветители Rekam, GreenBean, Fotokvant, FST и других брендов. Наши преимущества — разумные цены и оперативное обслуживание. Мы предоставим квалифицированную помощь в выборе и оформлении заказов.

Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осветитель с байонетом Bowens
Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осветитель с байонетом Bowens
Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осветитель с байонетом Bowens
Арт. MTG-1431
Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осветитель с байонетом Bowens
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осетитель с байонетом Bowens. 

Студийный мощный, 300 Вт светодиодный осветитель с байонетом крепления Bowens. Прибор имеет изменяющуюся цветовую температуру в диапазоне 2700-6500 K, высокий CRI 96 и принудительное отключаемое охлаждения для тихих видеозаписей или стримов. Специальные сценические эффекты в количестве 10 разнообразят использование прибора при съемке. 

30 900 ₽
В корзину
-20 %
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Арт. DAN-9653
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.

Гибкая светодиодная панель размером 32х53 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 100 Вт. 


-19.56 %15 540 ₽
12 500 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Осветитель светодиодный Dual Goose LED
Арт. VBR-291
Falcon Eyes Осветитель светодиодный Dual Goose LED
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes Dual Goose LED – уникальный светодиодный прибор. Состоит из двух гибких жгутов длиной 60 см с точечными LED-осветителями на концах. Идеально подойдет для подсветки небольших поверхностей, например, предметного столика у микроскопа. Небольшого размера, эргономичный, с низким энергопотреблением и достаточно мощный – этот осветитель станет незаменимым помощником в решении различных задач.

-15 %12 690 ₽
10 780 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB
Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB
Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB
Арт. MTG-2158
Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 6 ч

Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодный, легкий и компактный RGB осветитель для студийной и домашней съемки. Высокие показатели CRI - 98+ и TLCI - 98 позволяют использовать осветитель в профессиональной работе. Мощность50 Вт. Комплектуется сумкой для хранения и переноски, адаптером питания от сети. Имеет возможность работы от 2-ух аккумуляторов формата NP-F (приобретаются отдельно). Рекомендуются аккумуляторы повышеной емкости, например Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh. Шторки осветителя могут демонтироваться при необходимости.

-5.04 %17 470 ₽
16 590 ₽
В корзину
Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Арт. NVF-2937
Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.

8 080 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Арт. DAN-4897
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC.

Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 3200-5500 К, максимальная яркость - 1900 лк на расстоянии 1 м. Оснащен 180 диодами, дающими белый свет, и 180 диодами желтый. Индекс CRI ≥95. Размер 539х548х38 мм, вес 3,32 кг. Комплектуется пультом управления, радиус действия - до 50 метров. Пульт питается от 2 шт. батареек типа ААА (приобретаются отдельно).

-10.02 %17 360 ₽
15 620 ₽
В корзину
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Арт. DAN-5598
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Светодиодный осветитель Phottix (81429) Nuada R3 II Video LED Light.

Светодиодный осветитель мощностью 50 Вт. Оснащен 136ю светодиодами теплого света и 136ю светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.

18 060 ₽
В корзину
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Арт. DAN-5600
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Светодиодный осветитель Phottix (81481) Nuada R4 II LED Light.

Светодиодный осветитель мощностью 70 Вт. Оснащен 180 светодиодами теплого света и 180 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.

28 170 ₽
В корзину
Phottix 81422 Nuada S3 II LED Light светодиодный осветитель 40 Вт
Phottix 81422 Nuada S3 II LED Light светодиодный осветитель 40 Вт
Phottix 81422 Nuada S3 II LED Light светодиодный осветитель 40 Вт
Арт. DAN-6728
Phottix 81422 Nuada S3 II LED Light светодиодный осветитель 40 Вт
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Phottix (81422) Nuada S3 II LED Light.

Светодиодный осветитель мощностью 40 Вт. Оснащен 144 светодиодами теплого света и 144 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8500 K. Показатель CRI - 96+. Размер - 37,6х26,6х2,5 см. Вес - 1,17 кг.

13 400 ₽
В корзину
-20 %
Godox UL60 осветитель светодиодный
Godox UL60 осветитель светодиодный
Godox UL60 осветитель светодиодный
Арт. DAN-6781
Godox UL60 осветитель светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Осветитель светодиодный Godox UL60.

Светодиодный осветитель мощностью 60 Вт, с круглой COB-матрицей. Световая температура - 5600 К, индекс CRI - 96, TLCI >97. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Bowens. Вес - 2,38 кг.

-20 %36 690 ₽
29 350 ₽
В корзину
-20 %
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Арт. DAN-9105
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный.

RGB-осветитель, мощность 150 Вт, регулируемая цветовая температура 2800-6500K, CRI/TLCI ≥96/97, освещенность 26000 лк, 13 спецэффектов, возможность дистанционного управления с пульта, по каналу DMX или со смартфона через мобильное приложение, бесшумный режим работы, угол раскрытия светового луча 20°… 65°, стандартный рефлектор, кейс для хранения. Байонет Bowens.

-20 %78 890 ₽
63 110 ₽
В корзину
-20 %
Godox SL60IID осветитель светодиодный
Godox SL60IID осветитель светодиодный
Godox SL60IID осветитель светодиодный
Арт. OLE-2053
Godox SL60IID осветитель светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн

Godox SL60IID осветитель светодиодный

Светодиодный компактный студийный осветитель мощность 70 Вт. Байнет Bowens. Цветовая температура 5600К, освещенность 18600 лк (1 м), 8 встроенных световых эффектов, дистанционное управление, возможность бесшумного режима. Применяется в онлайн-трансляциях, съемках видеороликов и блогов, в кино- и видеопроизводстве, рекламной съемке и т.д.

-20 %17 590 ₽
14 070 ₽
В корзину
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Арт. MTG-2159
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RGB-188AAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодная панель RGB круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 1500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI ≥97. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Размер : диаметр панели 45 см, максимальные с креплением 54х54х4,5 см. Вес 3,6 кг.

21 520 ₽
В корзину
-10 %
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Арт. MTG-2276
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 3 ч

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

-10.07 %5 760 ₽
5 180 ₽
В корзину
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Арт. MTG-2537
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К. Светодиодный осветитель на монокристалле с байонетом присоединения насадок Bowens. Мощность 100 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96Ra. 

5 970 ₽
В корзину
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Арт. MTG-3077
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор. ICE LIGHT выполнен с использованием высококачественной светодиодной матрицы с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съемки фото и видео. При этом источник обеспечивает световой поток 1160 люменов и рассчитан на более чем 50 000 часов работы.

40 400 ₽
В корзину
-20 %
Godox ML60II Bi осветитель светодиодный
Godox ML60II Bi осветитель светодиодный
Godox ML60II Bi осветитель светодиодный
Арт. OLE-3225
Godox ML60II Bi осветитель светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Cветодиодный компактный осветитель в формате кубика с рефлектором. Цветовая температура 2800К-6500К, CRI 96, TLCI 97, 11 динамических световых эффектов, регулировка яркости. Возможность управления с помощью мобильного приложения через Bluetooth. Питание от сетевого адаптера (входит в комплект) или от двух аккумуляторов NP-F970.

-20 %22 090 ₽
17 670 ₽
В корзину
-20 %
Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный
Арт. OLE-4641
Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель мощностью до 330 Вт. Цветовая температура 2800 К-6500 К, регулировка мощности 0-100%, CRI 95+, TLCI 95+, освещенность до 127000 лк (1 м, с рефлектором), 11 предустановленных световых режима. Байонет Bowens. Возможность управления со встроенного пульта управления, дистанционно через Bluetooth со смартфона. Питание от сети. В комплект входит рефлектор.

-20 %44 790 ₽
35 830 ₽
В корзину
