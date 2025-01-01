Студийные LED-осветители

Москва
Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осетитель с байонетом Bowens.
Студийный мощный, 300 Вт светодиодный осветитель с байонетом крепления Bowens. Прибор имеет изменяющуюся цветовую температуру в диапазоне 2700-6500 K, высокий CRI 96 и принудительное отключаемое охлаждения для тихих видеозаписей или стримов. Специальные сценические эффекты в количестве 10 разнообразят использование прибора при съемке.
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.
Гибкая светодиодная панель размером 32х53 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 100 Вт.
Falcon Eyes Dual Goose LED – уникальный светодиодный прибор. Состоит из двух гибких жгутов длиной 60 см с точечными LED-осветителями на концах. Идеально подойдет для подсветки небольших поверхностей, например, предметного столика у микроскопа. Небольшого размера, эргономичный, с низким энергопотреблением и достаточно мощный – этот осветитель станет незаменимым помощником в решении различных задач.
Fotokvant RGB-128ASAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодный, легкий и компактный RGB осветитель для студийной и домашней съемки. Высокие показатели CRI - 98+ и TLCI - 98 позволяют использовать осветитель в профессиональной работе. Мощность50 Вт. Комплектуется сумкой для хранения и переноски, адаптером питания от сети. Имеет возможность работы от 2-ух аккумуляторов формата NP-F (приобретаются отдельно). Рекомендуются аккумуляторы повышеной емкости, например Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh. Шторки осветителя могут демонтироваться при необходимости.
Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.
Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC.
Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 3200-5500 К, максимальная яркость - 1900 лк на расстоянии 1 м. Оснащен 180 диодами, дающими белый свет, и 180 диодами желтый. Индекс CRI ≥95. Размер 539х548х38 мм, вес 3,32 кг. Комплектуется пультом управления, радиус действия - до 50 метров. Пульт питается от 2 шт. батареек типа ААА (приобретаются отдельно).
Светодиодный осветитель Phottix (81429) Nuada R3 II Video LED Light.
Светодиодный осветитель мощностью 50 Вт. Оснащен 136ю светодиодами теплого света и 136ю светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.
Светодиодный осветитель Phottix (81481) Nuada R4 II LED Light.
Светодиодный осветитель мощностью 70 Вт. Оснащен 180 светодиодами теплого света и 180 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.
Светодиодный осветитель Phottix (81422) Nuada S3 II LED Light.
Светодиодный осветитель мощностью 40 Вт. Оснащен 144 светодиодами теплого света и 144 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8500 K. Показатель CRI - 96+. Размер - 37,6х26,6х2,5 см. Вес - 1,17 кг.
Осветитель светодиодный Godox UL60.
Светодиодный осветитель мощностью 60 Вт, с круглой COB-матрицей. Световая температура - 5600 К, индекс CRI - 96, TLCI >97. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Bowens. Вес - 2,38 кг.
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный.
RGB-осветитель, мощность 150 Вт, регулируемая цветовая температура 2800-6500K, CRI/TLCI ≥96/97, освещенность 26000 лк, 13 спецэффектов, возможность дистанционного управления с пульта, по каналу DMX или со смартфона через мобильное приложение, бесшумный режим работы, угол раскрытия светового луча 20°… 65°, стандартный рефлектор, кейс для хранения. Байонет Bowens.
Godox SL60IID осветитель светодиодный
Светодиодный компактный студийный осветитель мощность 70 Вт. Байнет Bowens. Цветовая температура 5600К, освещенность 18600 лк (1 м), 8 встроенных световых эффектов, дистанционное управление, возможность бесшумного режима. Применяется в онлайн-трансляциях, съемках видеороликов и блогов, в кино- и видеопроизводстве, рекламной съемке и т.д.
Fotokvant RGB-188AAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодная панель RGB круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 1500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI ≥97. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Размер : диаметр панели 45 см, максимальные с креплением 54х54х4,5 см. Вес 3,6 кг.
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К. Светодиодный осветитель на монокристалле с байонетом присоединения насадок Bowens. Мощность 100 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96Ra.
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор. ICE LIGHT выполнен с использованием высококачественной светодиодной матрицы с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съемки фото и видео. При этом источник обеспечивает световой поток 1160 люменов и рассчитан на более чем 50 000 часов работы.
Cветодиодный компактный осветитель в формате кубика с рефлектором. Цветовая температура 2800К-6500К, CRI 96, TLCI 97, 11 динамических световых эффектов, регулировка яркости. Возможность управления с помощью мобильного приложения через Bluetooth. Питание от сетевого адаптера (входит в комплект) или от двух аккумуляторов NP-F970.
Светодиодный осветитель мощностью до 330 Вт. Цветовая температура 2800 К-6500 К, регулировка мощности 0-100%, CRI 95+, TLCI 95+, освещенность до 127000 лк (1 м, с рефлектором), 11 предустановленных световых режима. Байонет Bowens. Возможность управления со встроенного пульта управления, дистанционно через Bluetooth со смартфона. Питание от сети. В комплект входит рефлектор.
