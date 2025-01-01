Интернет-магазин Фотогора предлагает студийные LED-осветители для профессиональной фото- и видеосъемки

Это оборудование ведущих производителей, сертифицированное. Мы предоставляем на него гарантию, помогаем с выбором. Мнению наших консультантов можно доверять. На их счету уже тысячи подготовленных домашних и профессиональных студий.

Особенности оборудования

Спрос на студийные LED-осветители объясняется их светоотдачей при минимальном потреблении энергии. Это означает не только экономию на потреблении электричества, но и возможность обойтись малым числом аккумуляторов при выездной съемке. Студийные LED-осветители — выгодное вложение средств, если учесть срок службы светодиодов. Он достигает 5 000 часов — это три года постоянного использования. У галогенных ламп срок службы в десять раз меньше.

В нашем каталоге представлен большой выбор осветителей Есть модели с цветовой температурой, близкой к солнечной, сопоставимой с температурой галогенных. Благодаря такой вариативности можно подобрать устройство для работы в разных условиях, с разным оборудованием. То есть, студийные LED-осветители постепенно превращаются в универсальные.

Они не нагреваются, что исключает риск ожога, но не только — еще они не расплавляют фильтры. За ними просто ухаживать (достаточно стряхнуть пыль или протереть тканевой салфеткой). Еще одно преимущество — устойчивость к механическим повреждениям, его не скажешь про хрупкие стеклянные лампы.





Ассортимент магазина Фотогора

В нашем интернет-магазине можно купить студийные LED-осветители Rekam, GreenBean, Fotokvant, FST и других брендов. Наши преимущества — разумные цены и оперативное обслуживание. Мы предоставим квалифицированную помощь в выборе и оформлении заказов.