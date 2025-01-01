Батарейки и аккумуляторы

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алкалиновая батарейка Varta E 9V Krona High Energy тип крона.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 1 шт.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.
Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.
Алкалиновая батарейка Varta V23GA.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Литиевая батарейка Varta CR2 3V.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Батарейка Varta CR2025 3V круглая.
Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.
Батарейка круглая, литиевая VARTA CR2032 3V.
Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.
Батарейка Varta V13GA/LR44.
Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.
Литиевая батарейка Varta CR123A 3V.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор.
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 1900 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 8 шт.
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом.
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт, поставляются с кейсом.
VARTA CR2016 3V батарейка круглая литиеваяБатарейка круглая, литиевая VARTA CR2016 3V.
Литиевые батарейки, разработанные для обеспечения надежного питания небольших электронных устройств. Идеально подходят для различных устройств, таких как весы, пульты дистанционного управления и многое другое.
Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год) и длительный срок хранения (до 10 лет).
Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от -20 до +60°С).
В комплекте - 1 шт.
Легкий, прочный и надежный универсальный кейс для аккумуляторов и карт памяти защищён от ударов, влаги, пыли и грязи. Вмещает в себя: SD card - 4шт, батареи ААА или АА 4шт. или CANON LP-Е6, LP-E8, LP-E17, LP-E10, LP-E12 и аналоги - 2шт, или NIKON EN-EL14, EN-EL15 и аналоги - 2шт, или SONY NP-FW50, NP-W126, NP-BX1 и аналоги - 2шт
Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Renata CR1632 3V – батарейки типа CR отличаются легкостью, они почти на 1/3 легче, чем щелочные батареи. CR1632 3V имеет высокую энергетическую плотность, которая гарантирует длительный заряд. Литиевые батарейки CR обеспечивают максимальное время работы приборов, в т.ч. часов, фонариков, игрушек и фотооборудования. Может работать при высокой температуре.
Wansen
Работай с цветом без бликов