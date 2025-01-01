Фильтр

Батарейки и аккумуляторы

Для автономной работы фотооборудования нужны батарейки и аккумуляторы. Покупайте их в интернет-магазине Фотогора.

Наши товары сертифицированы

Мы работаем с ведущими производителями отрасли: Panasonic, Pixel, Renata, Sanyo, Varta. В каталоге указаны актуальные цены, наличие и характеристики аккумуляторов уточняйте у наших менеджеров.

Ассортимент интернет-магазина Фотогора

Наши покупатели — как новички, так и профессионалы в области фотографии. Для каждого из них у нас найдутся устройства под конкретные задачи и в рамках имеющегося бюджета. Мы предлагаем:

  • батарейные ручки для фотокамер;
  • оригинальные батарейные блоки для камер Canon и Nikon;
  • элементы питания повышенной мощности, которые устанавливают в игрушки, фонари, датчики движения;
  • батарейки типа ААА и АА для аудио- и видеотехники, бытовых приборов;
  • перезаряжаемые аккумуляторы;
  • батарейки для питания устройств с большим энергопотреблением;
  • батарейки типа CR и так далее.

Мы предлагаем товары, в качестве которых уверены. Батарейки и аккумуляторы имеют значительный рабочий ресурс, большое количество циклов перезарядки, высокую токоотдача (до полного разряда).

Почему выбирают нас

Наш магазин работает более пяти лет

За это время мы усовершенствовали сервис, значительно расширили ассортимент и получили множество положительных отзывов от клиентов, многие из которых стали нашими постоянным. Мы предлагаем разумные цены и огромный ассортимент фототоваров, в том числе эксклюзивных. Для наших клиентов действуют акции и скидки, с фотостудиями и курсами работаем на специальных условиях.

Будем рады видеть вас в выставочном зале в Москве. В другие города России доставим ваши заказы силами транспортных компаний.

Varta E 9V Krona High Energy элемент питания тип крона 1шт.
Арт. DAN-2375
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Алкалиновая батарейка Varta E 9V Krona High Energy тип крона.

Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 1 шт.

650 ₽
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2374
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2371
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
Varta High Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 2 шт. в комплекте
Арт. DAN-2372
Наличие
Москва: более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.

360 ₽
Varta High Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 2 шт. в комплекте
Арт. DAN-2369
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.

360 ₽
Varta V23GA алкалиновая батарейка
Арт. DAN-3335
Наличие
Москва: более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

450 ₽
Varta CR2 3V литиевая батарейка
Арт. DAN-5939
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Литиевая батарейка Varta CR2 3V.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

850 ₽
Varta CR2025 3V литиевая батарейка круглая
Арт. DAN-5459
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Батарейка Varta CR2025 3V круглая.

Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.

300 ₽
Varta CR2032 3V литиевая батарейка круглая
Арт. DAN-5853
Наличие
Москва: более 10 шт

Батарейка круглая, литиевая VARTA CR2032 3V.

Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.

300 ₽
Varta V13GA/LR44 батарейка
Арт. DAN-5940
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Батарейка Varta V13GA/LR44.

Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.

300 ₽
Varta CR123A 3V литиевая батарейка
Арт. DAN-6208
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Литиевая батарейка Varta CR123A 3V.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

850 ₽
Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор
Арт. DAN-8739
Наличие
Москва: более 10 шт

Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор.

Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 1900 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 8 шт.

8 790 ₽
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом
Арт. DAN-8741
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом.

Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт, поставляются с кейсом.

6 090 ₽
-7 %
Varta CR2016 3V батарейка круглая литиевая
Арт. DAN-9193
Varta CR2016 3V батарейка круглая литиевая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

VARTA CR2016 3V батарейка круглая литиеваяБатарейка круглая, литиевая VARTA CR2016 3V.
Литиевые батарейки, разработанные для обеспечения надежного питания небольших электронных устройств. Идеально подходят для различных устройств, таких как весы, пульты дистанционного управления и многое другое.
Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год) и длительный срок хранения (до 10 лет).
Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от -20 до +60°С).
В комплекте - 1 шт. 

-6.67 %300 ₽
270 ₽
Fujimi FJ-BATBOX универсальный кейс для батарей и карт памяти 2 акб, 4 SD
Арт. OLE-4176
Fujimi FJ-BATBOX универсальный кейс для батарей и карт памяти 2 акб, 4 SD
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Легкий, прочный и надежный универсальный кейс для аккумуляторов и карт памяти защищён от ударов, влаги, пыли и грязи. Вмещает в себя:  SD card - 4шт, батареи ААА или АА 4шт. или CANON LP-Е6, LP-E8, LP-E17, LP-E10, LP-E12 и аналоги - 2шт, или NIKON EN-EL14, EN-EL15 и аналоги - 2шт, или SONY NP-FW50, NP-W126, NP-BX1 и аналоги - 2шт

490 ₽
PANASONIC BK-3HCDE/4BE Eneloop Pro AA 2450 4BP аккумулятор
Арт. NVF-5731
PANASONIC BK-3HCDE/4BE Eneloop Pro AA 2450 4BP аккумулятор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh  BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

5 990 ₽
Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт
Арт. NVF-3217
Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт
Временно нет в наличии

Renata CR1632 3V – батарейки типа CR отличаются легкостью, они почти на 1/3 легче, чем щелочные батареи. CR1632 3V имеет высокую энергетическую плотность, которая гарантирует длительный заряд. Литиевые батарейки CR обеспечивают максимальное время работы приборов, в т.ч. часов, фонариков, игрушек и фотооборудования. Может работать при высокой температуре.

 

 

340 ₽
