Краска хромакей

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Derufa Chroma Key Green – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет зеленый.
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.
Хромакейная краска Derufa Chroma Key вододисперсионная, под колер CGR73.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагоустойчивостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведра объемом 9 литров. Цвет CGR73.
Краска Derufa Chroma Key Green хромакейная, матовая цвет зеленый под линолеум Tuchler ColorX 150 Plus.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски сценического линолеума ColorX 150 Plus. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет - зеленый.
