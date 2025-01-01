Фильтр

Краска хромакей

В интернет-магазине Фотогора продается краска хромакей в разных цветах. С ее помощью вы создадите идеальный фон для фото- и видеосъемки. Мы сотрудничаем с проверенными производителями, гарантируем качество товаров и оперативную обработку заказов.

Краска хромакей — достойная альтернатива соответствующим фонам

С ее помощью можно быстро и без существенных денежных затрат подготовить студию к работе. С качественным однотонным покрытием удобно создавать любые спецэффекты. При этом потребуется минимальная постобработка.

У нашей продукции есть существенные преимущества:

  • насыщенный однородный цвет;
  • устойчивость к истиранию, влаге;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • матовая поверхность.

Краска изготавливается на основе сополимера акрилата. Она неприхотлива в уходе. При необходимости поврежденную поверхность можно закрасить в считанные минуты, вернув «фону» первоначальный вид.

Обратите внимание, что доставку краски следует осуществлять транспортной компанией, у которой есть возможность отправлять груз не ниже +5С. Несмотря на то, что такая доставка может быть несколько дороже и придется доплатить некоторую сумму, мы настоятельно рекомендуем это сделать, так как из-за заморозки краска может потерять свои свойства.

Такой фон подойдет для аквасъемки, работы с агрессивными веществами

Пожалуй, единственный недостаток в том, что фон, полученный путем окрашивания поверхности краской хромакей, проблематично заменить, в отличие от бумажного, к примеру. На то, чтобы перекрасить стену, потребуется время. Менять цвета «задника» в процессе одной фотосессии не получится, однако и не требуется, так как для съемки хромакей в большинстве случаев используют зеленый цвет. Впоследствии фон в фоторедакторе производят замену фона.

Как оформить заказ

Для заказа краски пишите нашим консультантам или заполняйте форму заказа на сайте. Не определились с выбором? Задайте нам вопрос. Вам ответит специалист с практическим опытом. Мы знаем о красках и технологии хромакей значительно больше, чем пишут производители в паспорте своей продукции.

Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый
Арт. NVF-8730
Арт. NVF-8730
Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый
Временно нет в наличии

Derufa Chroma Key Green – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет зеленый.

26 910 ₽
В корзину
Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Арт. NVF-8732
Арт. NVF-8732
Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Временно нет в наличии

Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.


18 980 ₽
В корзину
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Арт. DAN-1771
Арт. DAN-1771
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Временно нет в наличии

Хромакейная краска Derufa Chroma Key вододисперсионная, под колер CGR73.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагоустойчивостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведра объемом 9 литров. Цвет CGR73.

26 910 ₽
В корзину
Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый под линолеум Tuchler ColorX 150Plus
Арт. DAN-6264
Арт. DAN-6264
Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый под линолеум Tuchler ColorX 150Plus
Временно нет в наличии

Краска Derufa Chroma Key Green хромакейная, матовая цвет зеленый под линолеум Tuchler ColorX 150 Plus.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски сценического линолеума ColorX 150 Plus. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет - зеленый.

29 600 ₽
В корзину
Товары в архиве (2)
