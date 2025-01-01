Держатели отражателей - аксессуары, позволяющие фотографу работать с рефлекторами при минимальном участии ассистентов. При съемке на улице или в студии приборы для регулирования освещения необходимо размещать на определенной высоте, отдалять или приближать к модели или объекту, менять угол. Без посторонней помощи фотографу трудно справиться с работой самостоятельно. Решить задачу помогают держатели и зажимы. Купить их можно в магазине Фотогора.

В этом разделе каталога собраны системы для студийной и уличной съемки, которые устанавливаются на стойки или распорки. Подбирается такое оборудование по ширине и площади отражателя, с учетом задачи, которая стоит перед фотографом.

Зажимы с удлинительной штангой в комплекте. С ней фотограф получает дополнительную подъемную силу и возможность установить на систему небольшой осветитель, флаг, маску Гобо или рефлектор.

Держатели для гибких отражателей twist-flex. Зажимы и муфты позволяют установить лайт-диск на стойку или распорку.

Системы с поворотными муфтами. С ними можно закреплять отражатели и складные фоны под разными углами. Держатели настраиваются под разные модели рефлекторов.

Кронштейн-оборудование для панелей из пенопласта. Держатели совместимы с крепежными головами Grip Head и зажимами Convi Clamp. Острые стальные стержни с порошковым покрытием прочно удерживают пенопласт.

Компактные легкие держатели. Телескопические системы из алюминиевого полимера и гибкие штанги с клипсами и винтовым зажимом позволяют быстро и просто смонтировать отражатели в любом месте съемки.

