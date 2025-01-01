Фильтр

Держатели отражателей

Держатели отражателей - аксессуары, позволяющие фотографу работать с рефлекторами при минимальном участии ассистентов. При съемке на улице или в студии приборы для регулирования освещения необходимо размещать на определенной высоте, отдалять или приближать к модели или объекту, менять угол. Без посторонней помощи фотографу трудно справиться с работой самостоятельно. Решить задачу помогают держатели и зажимы. Купить их можно в магазине Фотогора.

Выбор держателей в каталоге Фотогора

В этом разделе каталога собраны системы для студийной и уличной съемки, которые устанавливаются на стойки или распорки. Подбирается такое оборудование по ширине и площади отражателя, с учетом задачи, которая стоит перед фотографом.

Мы предлагаем держатели, которые существенно упрощают формирование правильного светового рисунка

  • Зажимы с удлинительной штангой в комплекте. С ней фотограф получает дополнительную подъемную силу и возможность установить на систему небольшой осветитель, флаг, маску Гобо или рефлектор.
  • Держатели для гибких отражателей twist-flex. Зажимы и муфты позволяют установить лайт-диск на стойку или распорку.
  • Системы с поворотными муфтами. С ними можно закреплять отражатели и складные фоны под разными углами. Держатели настраиваются под разные модели рефлекторов.
  • Кронштейн-оборудование для панелей из пенопласта. Держатели совместимы с крепежными головами Grip Head и зажимами Convi Clamp. Острые стальные стержни с порошковым покрытием прочно удерживают пенопласт.
  • Компактные легкие держатели. Телескопические системы из алюминиевого полимера и гибкие штанги с клипсами и винтовым зажимом позволяют быстро и просто смонтировать отражатели в любом месте съемки.

Все товары из нашего каталога оригинальны, качественны и продаются с доставкой в любой регион РФ.

Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.

Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.


Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)

Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.

Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.

Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку. 

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8&quot;
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"
Kupo KCP610 Foamcore Fork - кронштейн держатель для пенопластовых панелей.

Кронштейн снабжен четырьмя острыми стальными стержнями с черным порошковым покрытием для крепления пенопластовых панелей. Для установки на стойку он имеет штифт Вaby stud 5/8”.

Совместим с крепежной головой Grip Head или зажим Convi Clamp. Вес - 0,4 кг.

Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
 Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.

Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.  

Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.

Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Держатель напольный на колесах Fotokvant RHF-01 изготовлен из металла.

Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из профильной стальной трубы сечением 20х20 мм, колеса d=30 мм. Вес - 3,65 кг.

Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.

Avenger 143F держатель пенопласта
Avenger 143F держатель пенопласта
Avenger 143F держатель пенопласта
Держатель-вилка для пенопласта Avenger 143F.

Держатель с двумя отверстиями с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.

Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.

Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.

Raylab RH01 держатель для отражателей
Raylab RH01 держатель для отражателей
Raylab RH01 держатель для отражателей
Raylab RH01 держатель для отражателей
RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.

Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.

Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона. Позволяет закрепить фон на металлических пружинах в вертикальной плоскости. В комплекте 1 шт. 

KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта
KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта
KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта
Зажим типа "утиный клюв" используется для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т.д. Система позволяет быстро захватывать плоские объекты, а возможность настройки уровня натяжения поможет избежать повреждения панели, одновременно надежно фиксируя ее. Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм). Максимальная толщина до 11,4 см.

Godox Knowled AB30SS02 держатель шаровый для LiteFlow
Godox Knowled AB30SS02 держатель шаровый для LiteFlow
Godox Knowled AB30SS02 держатель шаровый для LiteFlow
Прочный двухсторонний шарнирный кронштейн предназначен для монтажа кинорефлекторов серии LiteFlow. Позволяет закрепить рефлекторы в любом необходимом положении. Оснащен стандартным студийным пальцем 5/8" на каждом конце.

Godox Knowled WMR адаптер для LiteFlow
Godox Knowled WMR адаптер для LiteFlow
Godox Knowled WMR адаптер для LiteFlow
Адаптер с винтовым фиксатором позволяет устанавливать любую панель LiteFlow (кроме LiteFlow100) на осветительную стойку или студийные аксессуары со стандартным креплением на шпильке 5/8".

Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

