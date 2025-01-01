Держатели отражателей

Москва
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.
Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Kupo KCP610 Foamcore Fork - кронштейн держатель для пенопластовых панелей.
Кронштейн снабжен четырьмя острыми стальными стержнями с черным порошковым покрытием для крепления пенопластовых панелей. Для установки на стойку он имеет штифт Вaby stud 5/8”.
Совместим с крепежной головой Grip Head или зажим Convi Clamp. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.
Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.
Держатель напольный на колесах Fotokvant RHF-01 изготовлен из металла.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из профильной стальной трубы сечением 20х20 мм, колеса d=30 мм. Вес - 3,65 кг.
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.
Держатель-вилка для пенопласта Avenger 143F.
Держатель с двумя отверстиями с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.
RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.
Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона. Позволяет закрепить фон на металлических пружинах в вертикальной плоскости. В комплекте 1 шт.
Зажим типа "утиный клюв" используется для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т.д. Система позволяет быстро захватывать плоские объекты, а возможность настройки уровня натяжения поможет избежать повреждения панели, одновременно надежно фиксируя ее. Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм). Максимальная толщина до 11,4 см.
Прочный двухсторонний шарнирный кронштейн предназначен для монтажа кинорефлекторов серии LiteFlow. Позволяет закрепить рефлекторы в любом необходимом положении. Оснащен стандартным студийным пальцем 5/8" на каждом конце.
Адаптер с винтовым фиксатором позволяет устанавливать любую панель LiteFlow (кроме LiteFlow100) на осветительную стойку или студийные аксессуары со стандартным креплением на шпильке 5/8".
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
