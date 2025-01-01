Правила возврата товара надлежащего качества



Покупатель имеет право отказаться от заказанного в интернет-магазине товара в любое время до его получения .

. Обменять или вернуть товар вы можете в том магазине или пункте самовывоза, в котором данный товар приобретен.

После приобретения товара возможен возврат или обмен в течение 14 (четырнадцати) дней , не считая дня покупки. Товар можно вернуть, если он не является технически сложным товаром, сохранил товарный вид, соответствующие потребительские свойства, а также имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки в нашем интернет-магазине.



фоны, обрезанные по размеру заказчика/покупателя

фолиевые фильтры, отрезанные по размеру заказчика/покупателя

шторы сшитые под индивидуальные размеры

Возврат осуществляется в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1.

Возможен возврат товара надлежащего качества в случае, если консультант магазина по электронной почте или по телефону однозначно рекомендовал тот или иной товар, как подходящий, а он не подошел к обозначенному в разговоре или переписке оборудованию.



фоны не несут следов эксплуатации и должны быть чистыми если речь о бумажном фоне, то у него не должна быть повреждена защитная лента на рулоне.



Правила возврата товара ненадлежащего качества

Покупатель может возвратить товар ненадлежащего качества, если тот не соответствует заявленный функциональным свойствам из-за существенного производственного недостатка (наличие дефекта или брака).

Покупатель, которому был продан товар ненадлежащего качества, заранее неоговоренное продавцом, вправе выдвинуть следующие требования:

заменить возвращенный товар на аналогичную модель (с соответствующим артикулом) или на подобный товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной стоимости;

соразмерно уменьшить покупную стоимость бракованного товара;

безвозмездно устранить недостатки товара, если может быть оказана такая услуга сервисным центром;

возвратить уплаченную за товар сумму полностью (исключая оплату доставки).

При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров") покупатель имеет право потребовать:

заменить возвращенный товар на аналогичную модель (с соответствующим артикулом) или на подобный товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной стоимости;

возвратить уплаченную за товар сумму полностью (исключая оплату доставки).

Товар ненадлежащего качества может быть возвращен в течение 14 дней с момента покупки. По истечении 14 дней на товар, имеющий гарантийный срок, возврат или обмен возможен в трех случаях:

если обнаружен серьезный производственный дефект товара;

если дефект не был устранен в установленные Законом сроки;

в случае многократного устранения дефекта товар невозможно было использовать в общей сложности более 60 дней в течение каждого гарантийного срока.

Интернет-магазин вправе отказать в обмене или возврате товара, если сочтет, что обнаруженный существенный недостаток является следствием неправильной эксплуатации товара.

В случае возникновения разногласий по качеству товара или причинам возникновения недостатков, магазин вправе провести независимую экспертизу за свой счет. Покупатель может участвовать в экспертизе и оспорить ее решение в суде. Если в результате экспертизы установлено, что недостатки товара возникли по вине покупателя, то покупатель будет обязан возместить магазину стоимость экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку и хранение товара.



Возврат товара может быть осуществлен только при осмотре товара в магазине или на пункте самовывоза. В исключительных случаях может быть возврат средств при предъявлении видео- или фотодоказательств.









