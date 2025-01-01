Адаптеры для рефлекторов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Mingxing (28047) адаптер под байонетное крепление Balcar – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Balcar. Изготовлено из металла.
Кольцо-адаптер Phottix (82594) Speed Ring for Hensel для Hensel, диаметр - 144 мм.
Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Hensel. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 152 мм.
Grifon DBFE – переходное кольцо диаметром 152 мм для осветителей с байонетом FEDE.
Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Hensel Speedring EH for Hensel GrandBoxes 90 and 120 – переходное кольцо для сборки параболических софтбоксов Hensel Grand 90, Grand 120.
Коннектор Quickring Bowens BW-3110 – оригинальная разработка Bowens, созданная для упрощения процесса сборки и разборки любого софтбокса. Одним щелчком можно легко собрать любой софтбокс или октобокс Bowens.
Диаметр наконечников спиц - до 8,5 мм, диаметр адаптера под байонет - 140 мм.
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
Fotokvant SN-28 кольцо переходное Elinchrom-Profoto.
Кольцо переходное для вспышек Profoto. Позволяет устанавливать на осветители насадки и софтбоксы с байонетом Elinchrom.
Fotokvant AR-135-HE – адаптер.
Переходник диаметром 135 мм для установки рефлекторов на приборы с байонетом Hensel.
Aurora Balcar (7825) адаптер – коннекторное кольцо для установки софтбоксов Aurora на приборы с байонетным креплением Balcar/Plashpoint/White light. Посадочный диаметр 152 мм.
Fotokvant AR-144-EL – кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom.
Посадочный диаметр - 144 мм.
Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Fotokvant SN-27 - переходное кольцо для установки софтбоксов с байонетом Bowens на осветители с посадкой Profoto.
Работай с цветом без бликов
Wansen