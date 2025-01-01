Фильтр

Рефлекторы, софтбоксы и прочие модифицирующие насадки — одни из самых полезных для фотографа аксессуаров. Они помогают направлять свет так, как нужно автору, создавать художественные эффекты и точно работать с освещением сцены. Однако, у каждого бренда-производителя своя система установки оборудования на осветители и требования к параметрам байонета. Поэтому, выбирая адаптеры для рефлекторов, нужно быть внимательным к характеристикам.

Переходники, которые устанавливаются в рефлекторы со сменным байонетом, позволяют сочетать между собой оборудование от разных производителей

С недорогими, компактными адаптерами можно сэкономить на покупке новых приборов, пользоваться привычными, любимыми моделями фототехники. Не нужно выделять место под дополнительные приборы или возить на уличную съемку много оборудования.

Выбрав аксессуары правильно, вы сможете установить софтбокс или другой модификатор света на имеющийся у вас прибор.

Важно обращать внимание

  • на посадочный и внешний диаметр (измеряется в миллиметрах);
  • на тип байонетного крепления — V или S, для приборов Bowens, Elinchrom, Multiblitz, Grifon, Raylab и т.д.;
  • материал изготовления — желательно, прочный, но легкий металл (например, алюминий) и резиновый уплотнитель.

В интернет-магазине Фотогора большой выбор адаптеров для рефлекторов и софтбоксов. Чтобы разобраться в их характеристиках, обратитесь к нашим экспертам. У них можно получить развернутую профессиональную консультацию, помощь в выборе и заказе наших товаров.

Мы продаем наши товары розничными и оптовыми партиями и доставляем их по всей территории России транспортной компанией по выбору покупателя. Для профессиональных студий и фотошкол возможны дополнительные скидки.

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel
Арт. NVF-6753
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.

Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.

Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.

1 170 ₽
В корзину
Mingxing (28047) адаптер под байонетное крепление Balcar
Арт. NVF-6756
Mingxing (28047) адаптер под байонетное крепление Balcar
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Mingxing (28047) адаптер под байонетное крепление Balcar – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Balcar. Изготовлено из металла.

1 170 ₽
В корзину
Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм
Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм
Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм
Арт. DAN-4624
Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцо-адаптер Phottix (82594) Speed Ring for Hensel для Hensel, диаметр - 144 мм.

Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Hensel. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.

2 500 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Арт. VBR-173
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.

-15 %1 290 ₽
1 090 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DBFE кольцо переходное 152 мм
Арт. VBR-177
Falcon Eyes DBFE кольцо переходное 152 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 152 мм.

 

-15 %990 ₽
840 ₽
В корзину
Grifon DBFE адаптер для рефлектора 152 мм
Арт. NVF-2342
Grifon DBFE адаптер для рефлектора 152 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon DBFE – переходное кольцо диаметром 152 мм для осветителей с байонетом FEDE.

1 040 ₽
В корзину
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Арт. NVF-2335
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.

1 130 ₽
В корзину
Hensel (4323087) Speedring EH for Hensel GrandBoxes 90 and 120 кольцо для софтбокса
Арт. NVF-5682
Hensel (4323087) Speedring EH for Hensel GrandBoxes 90 and 120 кольцо для софтбокса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Hensel Speedring EH for Hensel GrandBoxes 90 and 120 – переходное кольцо для сборки параболических софтбоксов Hensel Grand 90, Grand 120.

10 380 ₽
В корзину
Bowens BW-3110 коннектор Bowens Quickring
Bowens BW-3110 коннектор Bowens Quickring
Арт. PSL-075
Bowens BW-3110 коннектор Bowens Quickring
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Коннектор Quickring Bowens BW-3110 – оригинальная разработка Bowens, созданная для упрощения процесса сборки и разборки любого софтбокса. Одним щелчком можно легко собрать любой софтбокс или октобокс Bowens.
Диаметр наконечников спиц - до 8,5 мм, диаметр адаптера под байонет - 140 мм.
Диаметр наконечников спиц - до 8,5 мм, диаметр адаптера под байонет - 140 мм.

3 370 ₽
В корзину
Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Арт. NVF-3109
Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.

5 090 ₽
В корзину
Fotokvant SN-28 переходное кольцо Elinchrom-Profoto для установки рефлекторов Elinchrom на Profoto
Fotokvant SN-28 переходное кольцо Elinchrom-Profoto для установки рефлекторов Elinchrom на Profoto
Fotokvant SN-28 переходное кольцо Elinchrom-Profoto для установки рефлекторов Elinchrom на Profoto
Арт. NVF-3111
Fotokvant SN-28 переходное кольцо Elinchrom-Profoto для установки рефлекторов Elinchrom на Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SN-28 кольцо переходное Elinchrom-Profoto.

Кольцо переходное для вспышек Profoto. Позволяет устанавливать на осветители насадки и софтбоксы с байонетом Elinchrom.

7 840 ₽
В корзину
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Арт. FTR-230
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant AR-135-HE – адаптер.

Переходник диаметром 135 мм для установки рефлекторов на приборы с байонетом Hensel.

700 ₽
В корзину
Aurora Balcar (7825) адаптер посадочный диаметр 152 мм
Арт. NVF-7825
Aurora Balcar (7825) адаптер посадочный диаметр 152 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Aurora Balcar (7825) адаптер – коннекторное кольцо для установки софтбоксов Aurora на приборы с байонетным креплением Balcar/Plashpoint/White light. Посадочный диаметр 152 мм. 

570 ₽
В корзину
Fotokvant AR-144-EL кольцо-адаптер Elinchrom 144 мм
Fotokvant AR-144-EL кольцо-адаптер Elinchrom 144 мм
Fotokvant AR-144-EL кольцо-адаптер Elinchrom 144 мм
Арт. NVF-9152
Fotokvant AR-144-EL кольцо-адаптер Elinchrom 144 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant AR-144-EL – кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom.

Посадочный диаметр - 144 мм.

Посадочный диаметр - 144 мм.

800 ₽
В корзину
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Арт. NVF-9153
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.

Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.

800 ₽
В корзину
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Арт. NVF-9154
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.

Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.

3 090 ₽
В корзину
Fotokvant SN-10 переходное кольцо Bowens-SS для установки рефлекторов Bowens на приборы SS
Fotokvant SN-10 переходное кольцо Bowens-SS для установки рефлекторов Bowens на приборы SS
Fotokvant SN-10 переходное кольцо Bowens-SS для установки рефлекторов Bowens на приборы SS
Арт. NVF-9625
Fotokvant SN-10 переходное кольцо Bowens-SS для установки рефлекторов Bowens на приборы SS
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.

Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.

1 470 ₽
В корзину
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Арт. NVF-9707
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SN-27 - переходное кольцо для установки софтбоксов с байонетом Bowens на осветители с посадкой Profoto. 

3 830 ₽
В корзину
