Рефлекторы, софтбоксы и прочие модифицирующие насадки — одни из самых полезных для фотографа аксессуаров. Они помогают направлять свет так, как нужно автору, создавать художественные эффекты и точно работать с освещением сцены. Однако, у каждого бренда-производителя своя система установки оборудования на осветители и требования к параметрам байонета. Поэтому, выбирая адаптеры для рефлекторов, нужно быть внимательным к характеристикам.

Переходники, которые устанавливаются в рефлекторы со сменным байонетом, позволяют сочетать между собой оборудование от разных производителей

С недорогими, компактными адаптерами можно сэкономить на покупке новых приборов, пользоваться привычными, любимыми моделями фототехники. Не нужно выделять место под дополнительные приборы или возить на уличную съемку много оборудования.

Выбрав аксессуары правильно, вы сможете установить софтбокс или другой модификатор света на имеющийся у вас прибор.

Важно обращать внимание



на посадочный и внешний диаметр (измеряется в миллиметрах);

на тип байонетного крепления — V или S, для приборов Bowens, Elinchrom, Multiblitz, Grifon, Raylab и т.д.;

материал изготовления — желательно, прочный, но легкий металл (например, алюминий) и резиновый уплотнитель.

