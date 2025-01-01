Фильтр

В интернет-магазине Фотогора вы можете купить крепление фона, отталкиваясь от особенностей студии и имеющегося бюджета. Если вы точно знаете, какое оборудование необходимо, добавляйте его в корзину и оформляйте заказ в несколько кликов. Если нет — обращайтесь к нашим консультантам. Они собрали более 10 000 студий, в том числе, профессиональные. Для них не составит труда подобрать оптимальное крепление фона под ваш запрос.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге — аксессуары, которые обеспечат надежную фиксацию фонов в вашей студии. Они практичные и качественные, с долгим сроком эксплуатации. У нас представлены комплекты держателей, стойки, ворота, перекладины и другие крепления для разных фонов (бумажных, пластиковых, нетканых и так далее).

При выборе подходящей системы учитывают

  • Стоимость — у нас есть крепления на разный бюджет. При разных ценах качество не меняется. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, характеристик и типа устройств.
  • Мобильность — этот критерий важен для помещений с множеством фонов и для домашних студий, где оборудование не используют постоянно, а собирают и разбирают по мере необходимости.

Все системы условно делят на воротные и подъемные (используются кронштейны). Первые считаются универсальными, но чаще всего их используют с тканевыми фонами. Они нужны и в том случае, если вы проводите выездные съемки. Подъемные системы с кронштейнами подходят для рулонных фонов. Ворота для этих целей также можно купить, но пользоваться ими менее удобно.

Об этих и других нюансах выбора креплений вам расскажут наши консультанты. Мы гарантируем высококлассное обслуживание и разумную цену на любое крепление фона.

Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

6 900 ₽
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).

В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

-5 %1 520 ₽
1 440 ₽
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Арт. FTR-1295
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.

Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.

-5 %1 380 ₽
1 310 ₽
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Арт. VBR-450
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).

-15 %11 090 ₽
9 420 ₽
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

-5 %1 430 ₽
1 350 ₽
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Арт. NVF-2263
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.

-5 %520 ₽
490 ₽
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 7 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 740 ₽
2 460 ₽
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Арт. DAN-9075
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-7.14 %2 800 ₽
2 600 ₽
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Арт. VBR-373
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.

-15 %4 390 ₽
3 730 ₽
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Арт. NVF-6395
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.

6 900 ₽
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

-5.34 %8 430 ₽
7 970 ₽
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

9 430 ₽
Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк
Арт. NVF-5549
Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.

1 720 ₽
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Арт. OLE-0696
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.

1 900 ₽
Manfrotto 047-2 штанга для фона
Арт. OLE-0629
Manfrotto 047-2 штанга для фона
Москва: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 047-2 – алюминиевый двухсекционный сердечник для рулонных фонов. Используется, как дополнительная жесткая основа для фонов. Диаметр, мм – 50. Для приклеивания бумаги предусмотрена липкая лента. Длина, см – 275.

13 090 ₽
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на пол

5 020 ₽
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 810 ₽
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Арт. NVF-7182
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.

11 970 ₽
