Крепление фона

Что мы предлагаем

В нашем каталоге — аксессуары, которые обеспечат надежную фиксацию фонов в вашей студии. Они практичные и качественные, с долгим сроком эксплуатации. У нас представлены комплекты держателей, стойки, ворота, перекладины и другие крепления для разных фонов (бумажных, пластиковых, нетканых и так далее).

При выборе подходящей системы учитывают

Стоимость — у нас есть крепления на разный бюджет. При разных ценах качество не меняется. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, характеристик и типа устройств.

Мобильность — этот критерий важен для помещений с множеством фонов и для домашних студий, где оборудование не используют постоянно, а собирают и разбирают по мере необходимости.

Все системы условно делят на воротные и подъемные (используются кронштейны). Первые считаются универсальными, но чаще всего их используют с тканевыми фонами. Они нужны и в том случае, если вы проводите выездные съемки. Подъемные системы с кронштейнами подходят для рулонных фонов. Ворота для этих целей также можно купить, но пользоваться ими менее удобно.

